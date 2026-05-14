/તૈયારી રાખજો! સોના-ચાંદી બાદ આ 5 મોટા નિર્ણય લઈ શકે છે સરકાર, જાણો શું અસર પડી શકે

હાલમાં જ પીએમ મોદીએ દેશવાસીઓને અપીલ કરી હતી કે એક વર્ષ સુધી બને એટલી સોનાના દાગીનાની ખરીદી ટાળવી. આ ઉપરાંત પેટ્રોલ ડીઝલના વપરાશને ઘટાડવા માટે પણ અપીલ કરી હતી. સોના અને ચાંદી પર તો મોટો નિર્ણય પણ લઈ લેવાયો અને ઈમ્પોર્ટ ડ્યૂટી વધારી દેવાઈ જેના લીધે ભાવ વધી ગયા. હવે એવા અનુમાનો થઈ રહ્યા છે કે સરકાર બીજા પણ કેટલાક પગલાં ભરી શકે છે.
કેન્દ્ર સરકારે હાલમાં જ સોના અને ચાંદી પર ઈમ્પોર્ટ ડ્યૂટીને 6થી વધારીને 15 ટકા કરી છે. જેથી કરીને સોના અને ચાંદી જેવી કિંમતી ધાતુઓની ખરીદી પર ફોરેક્સ રિઝર્વનો ખર્ચો ઘટે. મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ હવે વિદેશી બ્રોકરેજ ફર્મ નોમુરા ઈન્ડિયાએ કહ્યું કે આવનારા અઠવાડિયા અને મહિનાઓમાં હજુ વધુ કેટલીક નીતિગત જાહેરાતો થઈ શકે છે.
ફેરફારોમાં શું થઈ શકે
આ ફેરફારોમાં નોન મોનેટરી પોલીસીસ એક્શન સામેલ હોઈ શકે છે. જેમ કે ઈલેક્ટ્રોનિક્સ, બિનજરૂરી ચીજોની આયાત કરવી અને અન્ય પર કડક નિયમો લાગૂ કરવા. આ ઉપરાંત વિદેશી મુદ્રા ભેગી કરવા માટે બોન્ડ બહાર પાડવાની પણ સંભાવના છે. આ સાથે જ બોન્ડમાં વિદેશી રોકાણ માટે ટેક્સમાં રાહત આપવાની વાત પણ ચાલુ છે. પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમા વધારાની પણ વાતો થઈ રહી છે અને આયાતકારો માટે કરન્સી હેજિંગમાં સંભવિત ફેરફાર કરવો પણ સામેલ છે.
કેટલા વધી શકે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ
નોમુરાએ કહ્યું કે, રાજકોષીય બોજો ઘટાડવા માટે ફ્યૂલના ભાવમાં વધારાની શક્યતા છે અને બ્રોકરેજે એવા સમાચાર રિપોર્ટ્સનો હવાલો આપ્યો કે જેમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 5 રૂપિયા પ્રતિ લીટરનો વધારો થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે. નોમુરાના અનુમાન મુજબ ભારતની CPI બાસ્કેટમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલનો ભાર 4.8 ટકા છે, આથી 5 ટકાના વધારાથી હેડલાઈન મોંઘવારીમાં લગભગ 25-30 બીપીએસનો વધારો થઈ શકે છે.
નોમુરાએ પહેલા જ કહ્યું હતું કે એનર્જી અને વિદેશી મુદ્રા અંગે પીએમ મોદીની દેશના નાગરિકોને અપીલથી એ સંકેત મળે છે કે સરકાર હવે બેવડી ખાદ્યને વધુ બગાડવા માંગતી નથી. હવે સરકારનું ફોકસ આયાત-નિકાસ વચ્ચેના અંતરને ઘટાડવાનું છે.
સરકારે સોના વિશે ભર્યું મોટું પગલું
નોંધનીય છે કે સરકારે સોના અને ચાંદી પર ઈમ્પોર્ટ ડ્યૂટીને 6 ટકાથી વધારીને 15 ટકા કરી છે. જેમાં મૂળ ડ્યૂટીને 5 ટકાથી વધારીને 10 ટકા કરાઈ અને 5 ટકા એગ્રીએન્ડ વિકાસ ઉપકર (AIDC) સામેલ છે. નોમુરાએ કહ્યું કે સરકારે સીમા શુલ્ક અધિનિયમ હેઠળ કાનૂની ઔચિત્ય તરીકે જનહિતનો હવાલો આપ્યો અને કહ્યું કે અમારા અનુમાનો મુજબ નાણાકીય વર્ષ 2027માં ચુકવણીનું સંતુલન 70 અબજ ડોલરથી વધુના નુકસાનમાં ચાલી રહ્યું છે. આથી આ પગલું સોના અને કિમતી ધાતુઓની આયાતને ઘટાડવા માટે અને ચાલુ ખાતાની ખાદ્ય ઘટાડવાના હેતુથી ભરવામાં આવ્યું છે.
સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઉછાળો
સોના અને ચાંદી પર આયાત ડ્યૂટી વધતા ભાવમાં બુધવારે સોનામાં 11000 અને ચાંદીના ભાવમાં 22 હજાર રૂપિયા પ્રતિ કિલોનો વધારો જોવા મળ્યો હતો. જો કે બાદમાં ભાવ થોડા ઘટ્યા. વાયદા બજારમાં આજે પણ કિંમતી ધાતુઓના ભાવમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
