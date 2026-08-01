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ભારે વરસાદ બાદ હવે દુષ્કાળનો ભય! IMD-WMOએ ઓગસ્ટ માટે કરી ચિંતાજનક ભવિષ્યવાણી, જાણો

August Rainfall Forecast: જુલાઈ મહિનામાં ભારે વરસાદ પછી, શું દેશ પર દુષ્કાળનો પડછાયો છવાઈ રહ્યો છે? હવામાનશાસ્ત્રીઓના મતે, પ્રશાંત મહાસાગરમાં વિકસિત થતો સુપર અલ નીનો ઓગસ્ટમાં ચોમાસાના પવનો પર બ્રેક લગાવી શકે છે. IMD અને WMOની આ ભયંકર ચેતવણીએ લોકોની ચિંતા વધારી દીધી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 01, 2026, 05:57 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:57 PM IST
ભારે વરસાદ બાદ હવે દુષ્કાળનો ભય! IMD-WMOએ ઓગસ્ટ માટે કરી ચિંતાજનક ભવિષ્યવાણી, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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