/ભારે વરસાદ બાદ હવે દુષ્કાળનો ભય! IMD-WMOએ ઓગસ્ટ માટે કરી ચિંતાજનક ભવિષ્યવાણી, જાણો

August Rainfall Forecast: જો તમને લાગતું હોય કે જુલાઈ મહિનામાં ભારે વરસાદથી ચોમાસાનું સંકટ ટળી ગયું છે, તો સાવધાન રહો! જુલાઈની શરૂઆતમાં ભારે વરસાદ, ત્યારબાદ મધ્યમાં શુષ્ક વરસાદ, ગરમીથી રાહત આપી શકે છે, પરંતુ હવામાન લાંબો સમય ટકી શકશે નહીં. હવામાનશાસ્ત્રીઓએ ચોમાસાની ઋતુના બીજા ભાગમાં ભયંકર ચેતવણી જાહેર કરી છે.
પ્રશાંત મહાસાગરમાં એક શક્તિશાળી અલ નીનો રચાઈ રહ્યો છે, જે ભારતના ચોમાસાના વાદળોની ગતિ પર બ્રેક લગાવી શકે છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) અને WMOના તાજેતરના ડેટા સૂચવે છે કે આગામી દિવસો ખેતીથી લઈને રોજિંદા જીવન સુધી દરેક વસ્તુ માટે મુશ્કેલ બની શકે છે.
આગામી મહિનાઓમાં અલ નિનો વધુ ખતરનાક બની શકે
દેશભરમાં પહેલેથી જ અનિયમિત, દક્ષિણપશ્ચિમ ચોમાસું આગામી મહિનાઓમાં વધુ ગંભીર પડકારોનો સામનો કરી શકે છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રની હવામાન એજન્સી, વર્લ્ડ મીટીરોલોજીકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન (WMO) એ ચેતવણી આપી છે કે આગામી મહિનાઓમાં અલ નિનો વધુ ખતરનાક બની શકે છે, જે સુપર અલ નિનોમાં ફેરવાઈ શકે છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય ભંડોળ (IMD) એ ઓગસ્ટમાં સામાન્યથી ઓછા વરસાદની આગાહી પણ કરી છે. આ બે ચેતવણીઓ ચોમાસાની ઋતુનો બીજો ભાગ શુષ્ક અથવા નબળો હોવાની શક્યતા વધારે છે.
સમુદ્રનું તાપમાન 2.9°C સુધી વધી શકે છે
WMO અનુસાર, ઓગસ્ટથી ઓક્ટોબર 2026 દરમિયાન પેસિફિક મહાસાગરમાં સમુદ્ર સપાટીનું તાપમાન સામાન્યથી 2.9°C સુધી વધુ હોઈ શકે છે. આ ખૂબ જ મજબૂત અલ નિનો સૂચવે છે.
વધુમાં, વિશ્વભરમાં ગરમ મહાસાગરો અને સકારાત્મક હિંદ મહાસાગર ડાયપોલ વૈશ્વિક હવામાન પેટર્નમાં ફેરફાર કરશે. જ્યારે કેટલાક દેશોમાં ગંભીર દુષ્કાળનો અનુભવ થઈ શકે છે, ત્યારે ઘણા વિસ્તારો કમોસમી અને અતિશય વરસાદના જોખમનો સામનો કરે છે.
સંયુક્ત રાષ્ટ્રના મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટેરેસના મતે, આ કુદરતી આબોહવાની ઘટના મહાસાગરો અને ગ્રહને વધુ ગરમ કરી રહી છે, જે પહેલાથી જ આબોહવા પરિવર્તન, જંગલની આગ અને રેકોર્ડબ્રેક ગરમીનો સામનો કરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું, "બે મહિના પહેલા, મેં ચેતવણી આપી હતી કે અલ નીનો આપણા દરવાજા ખટખટાવી રહ્યો છે. અલ નીનો હવે આપણા ઘરોમાં પ્રવેશી ગયો છે."
આ વર્ષનો ચોમાસાનો પેટર્ન અત્યાર સુધી
ભારતમાં આ વર્ષનો ચોમાસું અત્યંત અનિયમિત અને અસમાન રહ્યો છે.
જૂનનો અંત ચોમાસાની પ્રગતિમાં અવરોધને કારણે 39.8% ની ભારે ખાધ સાથે થયો. તે 100 વર્ષથી વધુ સમયમાં સૌથી શુષ્ક જૂનમાંનો એક હતો.
જુલાઈમાં ઓછા દબાણવાળા વિસ્તારની રચનાથી મધ્ય, પશ્ચિમ અને ઉત્તર ભારતના ઘણા ભાગોમાં સારો વરસાદ થયો, અને ચોમાસાએ વેગ પકડ્યો.
જુલાઈમાં સુધારો થયો હોવા છતાં, IMD એ આગાહી કરી છે કે ઓગસ્ટમાં વરસાદ સામાન્ય કરતાં ઓછો રહેવાની શક્યતા છે, જે લાંબા ગાળાના સરેરાશ (LPA) ના 94% છે.
El Niño has come knocking and is now in the house. Climate crisis... pic.twitter.com/A5AQe0UYOc
— R-E-A-L-I-T-Y (@mihareality) August 1, 2026
અલ નીનો શું છે અને તેની ભારત પર શું અસર પડશે?
અલ નીનો એ એક કુદરતી ઘટના છે જે મધ્ય અને પૂર્વીય પેસિફિક મહાસાગરમાં દરિયાઈ સપાટીઓ અસામાન્ય રીતે ગરમ થાય છે. તે ભારતથી હજારો કિલોમીટર દૂર ઉદ્ભવે છે, પરંતુ તેની અસરો વિશ્વભરમાં અનુભવાય છે.
જ્યારે પણ મજબૂત અલ નિનો પરિસ્થિતિઓ વિકસિત થાય છે, ત્યારે ભારતમાં ચોમાસાના પવન નબળા પડે છે, જેના કારણે દુષ્કાળ પડે છે અથવા વરસાદ ઓછો થાય છે. વૈજ્ઞાનિકો હવે નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે કે શું સકારાત્મક IOD આ અલ નિનો ઘટનાની અસરોને ઘટાડશે કે શું ભારતનું ચોમાસુ નબળા વરસાદ સાથે સમાપ્ત થશે.