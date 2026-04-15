હોર્મુઝ બાદ હવે મલક્કા સ્ટ્રેટને ઘેરવાની તૈયારીમાં અમેરિકા, ટ્રમ્પના આ પ્લાનિંગથી ભારતને શું ફાયદો?
Strait Of Malacca: અમેરિકા હાલ હોર્મુઝ બાદ હવે મલક્કા સ્ટ્રેટ પર પ્લાનિંગ કરી રહ્યું હોય તેવું લાગે છે. આ પ્લાનિંગ કરવા પાછળનું કારણ શું ચીન છે? કારણ કે આ જળમાર્ગ ચીન માટે ખુબ મહત્વનો છે જ્યારે ભારત આ વિસ્તારમાં મોટો ખેલાડી છે. જાણો કઈ રીતે.
- ટ્રમ્પ નજર હવે મલક્કા સ્ટ્રેટ પર, હાલમાં ઈન્ડોનેશિયા સાથે મોટી ડિફેન્સ ડીલ
- અમેરિકાનું આ પ્લાનિંગ ચીનની રાતોની ઊંઘ ઉડાવી શકે છે
- ભારત માટે આ મલક્કાની અમેરિકાની નિગરાણી શું ફાયદો કરાવી શકે
અમેરિકા હાલ મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધને બાજુ પર હડસેલીને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની પાછળ પડી ગયું છે. કારણ કે હોર્મુઝ એ અત્યંત મહત્વનો વેપારી જળમાર્ગ છે. જે ઓઈલ અને ગેસના વેપાર માટે ખુબ મહત્વનો છે. ઈરાને હોર્મુઝ પર કબજો જમાવ્યો તો અમેરિકાએ પણ ત્યાં નાકાબંધી કરીને ઈરાનને સાણસામાં લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અમેરિકા ઈચ્છે છે કે ઈરાન આ જળમાર્ગ ખોલે. જ્યારે ઈરાનનો હેતુ ટોલ વસૂલીને યુદ્ધની ભરપાઈ કરવાનો છે. આ બધા વચ્ચે હવે એક નવો સમુદ્રીમાર્ગ હાલ ચર્ચામાં છે.
ત્યારે સવાલ એ ઊભો થાય છે કે શું અમેરિકા હોર્મુઝ બાદ હવે આ માર્ગને પણ ઘેરવાની કોઈ વિચારણા કરી રહ્યું છે. અમેરિકાનો ઈન્ડોનેશિયા પ્રત્યે વધી રહેલો ઝૂકાવ અને ભારત સાથે વધતી વ્યૂહાત્મક નીકટતા એક મોટા બદલાવનો સંકેત આપી રહ્યો છે. એવી ચર્ચા છે કે શું રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ હવે પોતાની નજર ભારત નજીક આવેલા એક અત્યંત મહત્વના જળમાર્ગ મલક્કા સ્ટ્રેટ (Strait of Malacca) પર નજર ધરાવે છે?
કઈ સીક્રેટ ડીલ?
હાલમાં જ અમેરિકા અને ઈન્ડોનેશિયા વચ્ચે એક મોટી ડિફેન્સ ડીલ થઈ છે. રિપોર્ટ્સનું માનીએ તો હવે અમેરિકાના સૈન્ય વિમાનોને ઈન્ડોનેશિયાના આકાશમાં રોકટોક વગર ઉડાણ ભરવાની મંજૂરી મળી ગઈ છે. જાણકારો તેને એક મોટા ગેમ પ્લાન તરીકે જોઈ રહ્યા છે. આ એક્સેસ દ્વારા અમેરિકા હવે મલક્કા સ્ટ્રેટ પર 24 કલાક બાજ નજર રાખી શકશે.
ક્યાં આવેલુ છે આ મલક્કા સ્ટ્રેટ?
મલક્કાનો આ રસ્તો ઈન્ડોનેશિયા, મલેશિયા અને સિંગાપુર વચ્ચે આવેલો છે. તે દુનિયાના સૌથી વ્યસ્ત સમુદ્રી માર્ગોમાંથી એક છે. જ્યાંથી દુનિયાનો 40 ટકા વેપાર થાય છે. ટ્રમ્પનું આ પગલું દર્શાવે છે કે તેઓ હવે ઈન્ડો-પેસેફિક વિસ્તારમાં પોતાની પકડ વધુ મજબૂત કરવા માંગે છે.
મલક્કા સ્ટ્રેટની ખાસિયત
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટથી તો મોટાભાગે ઓઈલ અને ગેસ પસાર થાય છે. પરંતુ મલક્કાથી તો બધો જ વેપાર થાય છે. ઓઈલથી લઈને કારો, મોબાઈલ ચિપ્સ, અને રોજબરોજનો સામાન. ટ્રમ્પ સારી પેઠે જાણે છે કે જો કોઈ પણ દેશની અર્થવ્યવસ્થાને કાબૂમાં કરવી હોય તો આવા રસ્તાઓ પર પકડ હોવી જરૂરી છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે મલક્કાનો રસ્તો હોર્મુઝની સરખામણીએ ખુબ સાંકડો છે. ફિલિપ ચેનલ પર તેની પહોળાઈ માત્ર 3 કિમી છે.
ચીનની સૌથી નબળી નસ
અમેરિકી રણનીતિકારોનું માનવું છે કે મલક્કા જળમાર્ગ વ્યૂહાત્મક રીતે હોર્મુઝ કરતા ઘણો વધુ મહત્વપૂર્ણ છે. મલક્કાનો આ રસ્તો ચીન માટે જાણે ગળાના હાડકાં સમાન છે. ચીન પોતાની જરૂરિયાતનું 80 ટકા ઓઈલ આ રસ્તે મંગાવે છે. ચીનને હંમેશા એ વાતનો ડર રહે છે કે જો ગમે ત્યારે યુદ્ધ થશે અને અમેરિકા કે તેના સહયોગીઓએ આ રસ્તો બંધ કર્યો તો ચીનની અર્થવ્યવસ્થા ઠપ થઈ જશે. પૂર્વ ચીની રાષ્ટ્રપતિ હુ જિંતાઓએ તેને મલક્કા ડિલેમા નામ પણ આપ્યું હતું. ચીન આ ખતરો મહેસૂસ કરી ચૂક્યું છે. આથી તે હાલમાં હિન્દ મહાસાગરમાં મેપિંગ અને નિગરાણી વધારી રહ્યું છે જેથી કરીને ભવિષ્યમાં કોઈ પણ નાકાબંધીને પહોંચી શકે.
ભારત છે અસલ ખેલાડી!
ચીન માટે જે રસ્તો નબળાઈ છે તે જ ભારત માટે તેની તાકાત છે. ભારતની ભૌગોલિક સ્થિતિ એવી છે કે તે મલક્કાના મોઢે બેઠું છે. આ જ કારણ છે કે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ હંમેશા ભારતને સાથે લઈને ચાલવા માંગે છે જેથી કરીને હિન્દ મહાસાગરમાં ચીનને સંતુલિત કરી શકાય. અમેરિકા ભલે આર્થિક રીતે આ રસ્તા પર ઓછું નિર્ભર હોય પરંતુ રણનીતિક અને સૈન્ય નજરે આ રસ્તો તેના માટે ખુબ મહત્વનો છે. કારણ કે તેની સાંકડી પહોળાઈ તેને સંવેદનશીલ બનાવે છે.
ભારત માટે કેમ મહત્વનું
- મલક્કા જળમાર્ગ બદલાતી વૈશ્વિક સ્થિતિને પગલે ભારત માટે પણ ખુબ મહત્વપૂર્ણ છે.
- આંદમાન અને નિકોબાર ટાપુઓ આ વિસ્તારની નજીક છે જેનાથી ભારતને સમુદ્રી ગતિવિધિઓ પર નજર રાખવાનો કુદરતી ફાયદો મળે છે.
- ભારતના પોર્ટ બ્લેયરથી મલક્કા પહોંચવામાં 24 કલાકથી પણ ઓછો સમય લાગે છે. નિકોબારના કેમ્પબેલ બેમાં સ્થિત ભારતનું મિલેટ્રી એર સ્ટેશન INS બાજ મલક્કાના પશ્ચિમી રસ્તા પર સંપૂર્ણ રીતે નજર રાખે છે.
- ભારતનો નિકોબાર પ્રોજેક્ટ: અહીં બની રહેલું નવું ટર્મિનલ ભારતને આ સમુદ્રી રસ્તાનું સિક્યુરિટી ગાર્ડ બનાવશે. એક્સપર્ટ્સનું માનીએ તો આંદમાન નિકોબારને ક્યારેય ન ડૂબનારું વિમાનવાહક જહાજ પણ કહે છે. સિંગાપુરે પણ હવે તો સત્તાવાર રીતે સ્વીકારી લીધુ છે કે ભારતે મલક્કા જળમાર્ગની સુરક્ષામાં જોડાવવું જોઈએ.
- અહીં વિક્સી રહેલા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસથી ભારતની સમુદ્રી તાકાત વધુ મજબૂત થઈ રહી છે. આ સ્થિતિમાં ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે સહયોગ વધવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને ચીનના વધતા પ્રભાવને સંતુલિત કરવા માટે.
પડકારો પણ ઓછા નથી
જો કે ટ્રમ્પ માટે આ એટલું સરળ નથી. મલક્કાને લઈને ઈન્ડોનેશિયા અને સિંગાપુર વચ્ચે પોતાના વિવાદો છે. સિંગાપુર એક નાનકડો દેશ છે. પરંતુ તેનો 7 ટકા જીડીપી આ જળમાર્ગથી આવે છે. સિંગાપુરને ડર છે કે જો ઈરાનની જેમ આ રસ્તે પણ ટેક્સ કે ટોલ લગાવવામાં આવશે તો તેનું બિઝનેસ મોડલ બરબાદ થશે.
ટ્રમ્પ જો મલક્કામાં પોતાની ધાક જમાવવા ઈચ્છતા હોય તો તેમણે ભારત જેવા મજબૂત સાથી અને સિંગાપુર જેવા જૂના સહયોગીઓને ભરોસામાં લેવા પડશે. હાલ શતરંજ બિછાવવામાં આવેલી છે અને આવનારા દિવસોમાં હિન્દ મહાસાગરની લહેરો પર મોટી હલચલ જોવા મળી શકે છે.
