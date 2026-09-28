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Bank Strike Postponed: 3 દિવસની બેંક હડતાળ ટળી, રવિવારે મોડી રાત સુધી ચાલેલી બેઠકમાં શું થયું જાણો

Bank Strike Postponed: 3 દિવસની બેંક હડતાળને લઈને ચિંતા કરતાં લોકો માટે રાહતના સમાચાર છે. કારણ કે દેશવ્યાપી બેંક હડતાળ હાલ ટળી ગઈ છે. એટલે કે આજથી બેંકો રાબેતા મુજબ જ ખુલશે અને કાર્યરત રહેશે. 3 દિવસની બેંક હડતાળ શા માટે ટળી છે ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 28, 2026, 07:45 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 07:45 AM IST
Bank Strike Postponed: 3 દિવસની બેંક હડતાળ ટળી, રવિવારે મોડી રાત સુધી ચાલેલી બેઠકમાં શું થયું જાણો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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