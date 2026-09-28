/Bank Strike Postponed: 3 દિવસની બેંક હડતાળ ટળી, રવિવારે મોડી રાત સુધી ચાલેલી બેઠકમાં શું થયું જાણો

Bank Strike Postponed: જો તમે પણ બેંકમાં થનારી 30 સપ્ટેમ્બર સુધીની હડતાલને લઈને ચિંતિત થતા તો હવે રાહતનો શ્વાસ લઈ લો. કારણ કે આજથી ત્રણ દિવસ માટે જે દેશવ્યાપી બેંક હડતાલ થવાની હતી તે હાલ ટળી ગઈ છે. જેના કારણે આજથી બેંકની દરેક શાખા તેના નિર્ધારિત સમયે ખુલી જશે અને કાર્યરત પણ રહેશે. જેના કારણે લોકોને બેંક સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ કામ કરવામાં કોઈ જ મુશ્કેલી નહીં પડે. 28 થી 30 સપ્ટેમ્બર સુધી જ હડતાલ થવાની હતી તે શા માટે ટળી ગઈ તેનું કારણ પણ સામે આવ્યું.
રવિવારે થયેલી મહત્વપૂર્ણ મિટિંગ
યુનાઇટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયન્સ દ્વારા 28 થી 30 સપ્ટેમ્બર સુધી દેશવ્યાપી બેંક 48 ની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. 28 સપ્ટેમ્બરે બેન્ક હડતાલ શરૂ થાય કે પહેલા જ રવિવાર એટલે કે 27 સપ્ટેમ્બરે યુનાઇટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયન અને ઇન્ડિયન બેંક એસોસીએશન વચ્ચે ખાસ મિટિંગ યોજાઇ હતી આ મીટીંગ રવિવારે મોડી રાત સુધી ચાલી અને ત્યારબાદ ત્રણ દિવસીય હડતાલ ટાળવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. બેંક હડતાલ 5 દિવસે બેન્કિંગ વીકની માંગ સાથે જાહેર કરવામાં આવી હતી. હવે આ મુદ્દે મિટિંગમાં લેવામાં આવ્યો છે કે પાંચ દિવસના બેન્કિંગની માંગ પર નિર્ણય લેવા માટે તુરંત જ હાઈ લેવલ કમિટી બનાવવામાં આવશે. મિટિંગમાં લેવાયેલા નિર્ણય બાદ યુનાઇટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયન એ તેની અન્ય પ્રસ્તાવિત ગતિવિધિઓને પણ હાલ માટે ટાળી દીધી છે.
શનિવારે બેંકો ખુલ્લી રહેશે કે નહીં ?
ઉલ્લેખનીય છે કે પાંચ દિવસના બેન્કિંગ વીકની જે વાત હતી તે હાલ લાગુ થઈ નથી. જેના કારણે દર શનિવારે બેંક બંધ નહીં રહે. અગાઉની જેમ જ દર મહિનાના બીજા અને ચોથા શનિવારે બેંકોમાં રજા રહેશે અને પહેલા, ત્રીજા શનિવારે બેંક સામાન્ય રીતે કામ કરશે. મિટિંગમાં જે કમિટીની રચના કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે તે નવી કમિટી દર શનિવારે બેંકમાં રજા જાહેર કરવાના વિકલ્પો પર વિચાર કરશે અને ત્યારબાદ તેના પર નિર્ણય લેવાશે.
બેંક કર્મચારીઓની અન્ય માંગ
પાંચ દિવસના બેન્કિંગ વીક ઉપરાંત બેંક કર્મચારીઓની અન્ય માંગો પણ હતી જેમાં સ્કેલ આઈવી અને તેનાથી ઊંચા પદના અધિકારીઓ માટે પર્ફોમન્સ લિંક્ડ ઇન્સેટિવ સ્કીમ પર ચર્ચા કરવા માટે પણ સહમતિ બની છે.. ઇન્ડિયન બેંક એસોસિએશન આ અંગે સરકાર સામે પ્રસ્તાવ રાખશે. જોકે 28 થી 30 સપ્ટેમ્બર સુધીની હડતાલનો મુખ્ય મુદ્દો બેંકોમાં દર શનિવારે રજા જાહેર કરવાની માંગ હતો.
બેન્ક યુનિયનનું કહેવું છે કે બેન્કિંગ કામના લાંબા કલાકો 5 દિવસના સપ્તાહની માંગ કરવાનું સૌથી મોટું કારણ છે. બેંકમાં પાંચ દિવસનું સપ્તાહ કરવાની માંગ ઘણા સમયથી ઉઠાવવામાં આવી રહી છે. 2 વર્ષથી આ મુદ્દા પર ચર્ચા ચાલી રહી છે. જેમાં છેલ્લે ત્રણ દિવસની હડતાલની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. જો કે હાલ તો 3 દિવસની હડતાળ ટળી ગઈ છે જેના કારણે સામાન્ય લોકો રાહતનો શ્વાસ લઈ શકે છે.