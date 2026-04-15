Explainer: ઈરાન પછી, અમેરિકાએ પણ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને કરી દીધો છે બ્લોક, આની ભારત પર શું પડશે અસર?
Explainer: ઈરાને તેના નાકાબંધી દરમિયાન ભારતીય જહાજોને પસાર થવા દીધા. આ માટે ભારત પાસેથી કોઈ ટેક્સ વસૂલવામાં આવ્યો ન હતો. ભારત તેના લાંબા સમયથી ચાલતા રાજદ્વારી સંબંધો પર આધાર રાખતો હતો.
Trending Photos
Explainer: હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ(Strait of Hormuz) વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ અવરોધોમાંનો એક છે, જે લગભગ 20 ટકા વૈશ્વિક તેલ પુરવઠો વહન કરે છે. ઈરાને અગાઉ તેને અવરોધિત કર્યો હતો, જેના કારણે વૈશ્વિક તેલના ભાવ આસમાને પહોંચી ગયા હતા. હવે, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી છે કે યુએસ નેવી સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા અથવા ઈરાન તરફ જતા તમામ જહાજોને અવરોધિત કરશે. જો કે, યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ નાકાબંધી ફક્ત ઈરાની બંદરોથી આવતા અથવા જતા જહાજો પર લાગુ પડે છે.
આ ભારત પર કેવી અસર કરશે?
ભારત તેની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતોના 85 ટકાથી વધુ આયાત કરે છે. ગલ્ફ દેશોમાંથી મોટાભાગનું તેલ આ માર્ગ દ્વારા ભારત પહોંચે છે. ટ્રમ્પના નિર્ણયથી ભારત માટે ઘણા મોટા પડકારો ઉભા થયા છે. હોર્મુઝ કટોકટી વચ્ચે, ભારતે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ તરફથી કામચલાઉ છૂટને કારણે રશિયન તેલ ખરીદવાનું ફરી શરૂ કર્યું. આ છૂટ 11 એપ્રિલ, 2026ના રોજ સમાપ્ત થઈ છે. જો યુએસ આ છૂટને લંબાવશે નહીં, તો રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાથી ભારત-અમેરિકા સંબંધોમાં તણાવ આવી શકે છે. બંને દેશો વચ્ચે વેપાર કરાર પાઇપલાઇનમાં છે, અને ટેરિફ 50 ટકાથી ઘટાડીને 10 ટકા કરવામાં આવ્યો છે.
શું ઈરાન ગેરંટી આપી શકશે?
ઈરાને તેના નાકાબંધી દરમિયાન ભારતીય જહાજોને પસાર થવા દીધા. કોઈ ટોલ વસૂલવામાં આવ્યો ન હતો. ભારત તેના લાંબા સમયથી ચાલતા રાજદ્વારી સંબંધો પર આધાર રાખતો હતો. જો કે, નવા યુએસ નાકાબંધી સાથે, ઈરાનની સદ્ભાવના પણ ભારતીય જહાજોની સલામતીની ખાતરી આપી શકશે નહીં.
ટ્રમ્પ અને PM મોદીની હોર્મુઝ પર વાતચીત
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મંગળવારે ફોન પર દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં પ્રગતિની સમીક્ષા કરી. તેમણે પશ્ચિમ એશિયા કટોકટી અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ખુલ્લું રાખવા અંગે પણ ચર્ચા કરી. યુએસ એમ્બેસેડર સર્જિયો ગોરે જણાવ્યું હતું કે બંને પક્ષો ટૂંક સમયમાં કેટલાક મોટા કરારો પર પહોંચવાની અપેક્ષા છે, જેમાં ઊર્જા ક્ષેત્રનો પણ સમાવેશ થાય છે.
પશ્ચિમ એશિયાની પરિસ્થિતિ પર અપડેટ આપ્યું
આ દરમિયાન, PM મોદીએ કહ્યું કે, મને મારા મિત્ર ટ્રમ્પનો ફોન આવ્યો. અમે પશ્ચિમ એશિયાની પરિસ્થિતિ પર ચર્ચા કરી અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ખુલ્લું અને સુરક્ષિત રાખવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો. 40 મિનિટથી વધુ ચાલેલી વાતચીત દરમિયાન, ટ્રમ્પે વડા પ્રધાનને પશ્ચિમ એશિયાની પરિસ્થિતિ પર અપડેટ આપ્યું.
LPG, PNG અને CNGની કોઈ અછત નથી
ભારત સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે હાલમાં દેશમાં LPG, PNG અને CNGની કોઈ અછત નથી. જો કે, યુદ્ધને કારણે, વીમા ખર્ચ અને નૂર ખર્ચમાં વધારો છૂટક ભાવો પર નોંધપાત્ર દબાણ લાવી રહ્યો છે. ગ્રે માર્કેટમાં ભાવમાં વધારો થવાના અહેવાલો પહેલાથી જ મળી રહ્યા છે.
સરકારે સોમવારે પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયના બ્રીફિંગ દરમિયાન એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું હતું. સરકારે ઘરેલુ ઉપયોગ માટે LPGના પુરવઠાને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપી છે. વાણિજ્યિક ગેસનો ઉપયોગ હાલમાં હોસ્પિટલો અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ સુધી મર્યાદિત છે.
સરકારનો દાવો છે કે દેશભરમાં કોઈપણ LPG વિતરક પાસે સ્ટોકની કોઈ અછત નથી. ભારતીય ટીમ રશિયન તેલ અને ઈરાની ક્રૂડ તેલ માટે મુક્તિને નવીકરણ કરવા માટે વોશિંગ્ટનમાં લોબિંગ કરી રહી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે