કેરળ બાદ હવે દિલ્હીનું નામ બદલવાની તૈયારી? જાણો શું છે નવો પ્રસ્તાવ અને તેનું મહાભારત કનેક્શન
Delhi Name Change: કેરળનું નામ કેરળમ કરવાના પ્રસ્તાવને કેન્દ્રીય કેબિનેટ દ્વારા મંજૂર આપી દેવામાં આવી છે. હવે દિલ્હીનું નામ બદલવાની પણ માંગ થઈ રહી છે. ચાલો જાણીએ કે, દિલ્હીનું નામ બદલીને કયું નવું નામ રાખવાનો પ્રસ્તાવ રાખવામાં આવી રહ્યો છે અને આ નામનો ઈતિહાસ શું છે.
- દિલ્હીનું નામ બદલીને 'ઈન્દ્રપ્રસ્થ' રાખવાની માંગ
- જાણો દિલ્હીના નામ પાછળનો હજારો વર્ષ જૂનો ઈતિહાસ
- ભાજપ સાંસદ પ્રવીણ ખંડેલવાલે ગૃહમંત્રી અમિત શાહને કરી રજૂઆત
Delhi Name Change: હાલમાં જ કેરળનું નામ ઓફિશિયલી 'કેરળમ' કરવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી મળી ગઈ છે. ત્યારબાદ ભારતીય રાજ્યો અને શહરોના નામ બદલવાને લઈ રાજકીય ચર્ચા તેજ થઈ ગઈ છે. હવે આવી જ માંગ દેશની રાજધાની દિલ્હી માટે પણ ઉઠી રહી છે. ભાજપના સાંસદ પ્રવીણ ખંડેલવાલે કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહને પત્ર લખીને દિલ્હીનું નાામ બદલીને ઈન્દ્રપ્રસ્થ કરવાનો પ્રસ્તાર આપ્યો છે.
દિલ્હીનું નામ ઈન્દ્રપ્રસ્થ કરવાનો પ્રસ્તાવ
પ્રવીણ ખંડેલવાલે દિલ્હીનું નામ બદલવાની રિક્વેસ્ટ કરતો કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રીને ઓફિશિયલી એક પત્ર લખ્યો છે. તેમણે એવું તર્ક આપ્યું છે કે, વર્તમાન નામ 'દિલ્હી' મધ્યયુગીન અને વસાહતી કાળના પ્રભાવને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જ્યારે 'ઇન્દ્રપ્રસ્થ' ભારતના પ્રાચીન સાંસ્કૃતિક અને સભ્યતાના મૂળને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
મહાભારત કાળ સાથે કનેક્શન
ભારતીય પૌરાણિક કથાઓમાં ઇન્દ્રપ્રસ્થ નામનું ખૂબ મહત્વ છે. મહાભારત અનુસાર, ઈન્દ્રપ્રસ્થ પાંડવો દ્વારા ખાંડવપ્રસ્થ જંગલને સાફ કર્યા બાદ એક રાજધાની હતી. ઘણા ઇતિહાસકારો અને પુરાતત્વવિદોનું માનવું છે કે, આજેની દિલ્હી ભૌગોલિક રીતે આ પ્રાચીન શહેરને અનુરૂપ છે. પુરાણ કિલ્લામાં ખોદકામમાં એવી કલાકૃતિઓ મળી આવી છે જે હજારો વર્ષોથી આ વિસ્તારમાં હજારો વર્ષોથી સતત માનવ વસાહત હોવાનું સૂચવે છે. આ દિલ્હીની પ્રાચીનતાના દાવાઓને મજબૂત બનાવે છે. જ્યારે પૌરાણિક કથાઓ અને પુરાતત્વીય શોધો સંકેતો પ્રદાન કરે છે, ત્યારે હાલના દિલ્હીને ઇન્દ્રપ્રસ્થ સાથે સીધો જોડતો ચોક્કસ ઐતિહાસિક પુરાવો ચર્ચાનો વિષય છે.
દિલ્હીના નામનો ઐતિહાસિક વિકાસ
દિલ્હીની ઓળખ સમય જતાં બદલાઈ છે. અલગ-અલગ શાસકોએ શહેરનું નામ બદલ્યું છે અથવા તેનું પુનર્નિર્માણ કર્યું છે. ઐતિહાસિક રેકોર્ડ સૂચવે છે કે, દિલ્હીને અનેક વખત વસાવવામાં આવી, શહેર અનેક વખત નાશ થયું અને ફરીથી બનાવવામાં આવ્યું છે. દિલ્હી સાથે જોડાયેલા કેટલાક ઐતિહાસિક નામોમાં ઇન્દ્રપ્રસ્થ, દિલ્હી, દહલી, તુગલકાબાદ, શાહજહાનાબાદ અને નવી દિલ્હી સામેલ છે. સમયની સાથે દિલ્હી સૌથી વધુ માન્યતા પ્રાપ્ત અને સત્તાવાર નામ બન્યું.
ભારતમાં નામ બદલવાના કેટલાક ઉદાહરણો
આ પ્રસ્તાવનો સપોર્ટ અન્ય ભારતીય શહેરો તરફ સંકેત કરે છે. કેટલાક એવા પણ શહેર છે, જેનું નામ બદલીને તેમની ઐતિહાસિક અથવા સ્વદેશી ઓળખ પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે રાખવામાં આવ્યું છે. બોમ્બે મુંબઈ બન્યું, કલકત્તા કોલકાતા બન્યું, મદ્રાસ ચેન્નાઈ બન્યું અને અલ્હાબાદનું નામ પ્રયાગરાજ રાખવામાં આવ્યું.
