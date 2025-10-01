Prev
Next

લદાખ હિંસા, પહેલગામ હુમલા બાદ મોદી સરકારનું મોટું પગલું, 45 વર્ષ જૂનો પ્લાન કરાશે એક્ટિવ!

હાલમાં જ લદાખમાં થયેલી હિંસા અને પહેલગામ હુમલા બાદ હવે કેન્દ્ર સરકાર અલર્ટ મોડમાં છે અને સરકાર હવે 1970ના દાયકાના અંતવાળી એક બોર્ડર વિંગ હોમગાર્ડ્સ યોજના ફરીથી શરૂ કરવાનું પ્લાન કરી રહી છે. જાણો વિગતો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 01, 2025, 09:09 AM IST

Trending Photos

લદાખ હિંસા, પહેલગામ હુમલા બાદ મોદી સરકારનું મોટું પગલું, 45 વર્ષ જૂનો પ્લાન કરાશે એક્ટિવ!

હાલમાં જ લદાખમાં થયેલી અશાંતિ અને આ વર્ષની શરૂઆતમાં થયેલા પહેલગામ આતંકી હુમલાને ધ્યાનમાં રાખીને હવે કેન્દ્ર સરકાર સતર્ક થઈ ગઈ છે અને બોર્ડર વિંગ હોમગાર્ડ્સ  (BWHG) ને ફરીથી જીવંત કરવાની યોજના ઘડી રહી છે. કારણ કે ચીન અને પાકિસ્તાનની સરહદો પર સીમા સુરક્ષા દળોની સાથે સક્રિય ભાગીદારી સુનિશ્ચિત થઈ શકે. મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ આ ઘટનાક્રમથી માહિતગાર અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે હોમગાર્ડ્સમાં સ્થાનિક લોકો સામેલ હશે જે ભારત તિબ્બત સીમા પોલીસ (ITBP) અને સીમા સુરક્ષા બળ(BSF) જેવા સરહદી સુરક્ષા દળોની આંખ અને કાન જેવા કામ કરશે. 

અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ આ યોજના 1970ના દાયકાના અંતમાં અસ્તિત્વમાં હતી પરંતુ રાજ્ય પોલીસ અને સીમા સુરક્ષા દળો વચ્ચે નાણાકીય મુદ્દાઓના કારણે તેને બંધ કરાઈ હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે ગૃહ મંત્રાલય રાજ્ય અને કેન્દ્રીય દળો વચ્ચે નોડલ બિંદુ તરીકે કામ કરી શકે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે નેપાળ અને બાંગ્લાદેશ સહિત પાડોશી દેશોમાં હાલના ઘટનાક્રમો બાદ એવું સૂચન આપવામાં આવ્યું છે કે સ્થાનિક લોકોને અસ્થાયી આધાર પર નિયુક્ત કરવામાં આવે. જો કે તેમને થતી ચૂકવણી કેન્દ્રીય દળો અને રાજ્ય પોલીસ વચ્ચે એક વિવાદાસ્પદ મુદ્દો બન્યો છે. 

'એક સરહદ એક સુરક્ષા દળ'
ભારત ચીન સાથે અરુણાચલ પ્રદેશ, સિક્કિમ, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ અને લદાખમાં 3488 કિલોમીટર લાંબી સરહદ શેર કરે છે. પાકિસ્તાન સાથે ગુજરાત, રાજસ્થાન, પંજાબ, જમ્મુ કાશ્મીર અને લદાખમાં 3323 કિમી લાંબી સરહદ જોડાયેલી છે. બાંગ્લાદેશ સાથે ભારતની 4096.7 કિમી લાંબી સરહદ પશ્ચિમ બંગાળ, અસમ, મેઘાલય, ત્રિપુરા અને મિઝોરમમાં છે. ભારત ચીન સરહદ પર ITBP તૈનાત છે જ્યારે બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાન સાથે જોડાયેલી સરહદોની સુરક્ષા BSF કરે છે. હાલમાં ભારત એક સરહદ એક સુરક્ષા દળના સિદ્ધાંતનું પાલન કરે છે. 

પહેલગામ હુમલો
પહેલગામ હુમલા દરમિયાન ઈન્ટેલિજન્સની નિષ્ફળતાના કારણે લશ્કર એ તૈયબા સમર્થિક ધ રેઝિસ્ટન્સ ફોર્સ (ટીઆરએફ)એ 26 નિર્દોષ નાગરિકોની હત્યા કરી. હુમલા બાદ ભારતીય સુરક્ષા દળોએ આ વર્ષે મે મહિનામાં ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું હતું. જેમાં આતંકી ઠેકાણાઓને ટાર્ગેટ કરાયા હતા. 

આ વર્ષે જુલાઈમાં સુરક્ષા દળો દ્વારા ઓપરેશન મહાદેવમાં માર્યા ગયેલા 3 આતંકીઓ ભૂતકાળમાં સુરક્ષા દળો અને નાગરિકો પર થયેલા અનેક હુમલાઓ માટે જવાબદાર હતા. રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (એનઆઈએ) પહેલગામ હુમલાની તપાસ કરી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં 3 પાકિસ્તાની આતંકીઓને શરણ આપવાના આરોપમાં બે સ્થાનિક લોકોની ધરપકડ થઈ છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Pahalgam AttackLadakh Unrestmodi governmentBorder Wing Home Guards

Trending news