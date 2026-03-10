LPG બાદ હવે હવાઈ મુસાફરી થઈ મોંઘી, એર ઈન્ડિયાએ ટિકિટ પર ફ્યુઅલ સરચાર્જમાં કર્યો વધારો
Air India Announces Fuel Surcharge: ઈરાન યુદ્ધના કારણે પશ્ચિમ એશિયામાં વધેલા તણાવની અસર હવે ભારતમાં હવાઈ મુસાફરી પર પણ જોવા મળી રહી છે. જેટ ઈંધણના વધતા ભાવને કારણે એર ઈન્ડિયાએ તેની ટિકિટો પર ફ્યુઅલ સરચાર્જ વધારવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ નિર્ણય બાદ મુસાફરોએ ડોમેસ્ટિક અને ઈન્ટરનેશનલ ફ્લાઈટ્સ માટે 400થી 3000 રૂપિયા સુધીની વધુ કિંમત ચૂકવવી પડશે.
- પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવને કારણે ATFના ભાવમાં ઉછાળો
- ડોમેસ્ટિક રૂટ પર ટિકિટ 399 રૂપિયા સુધી થશે મોંઘી
- વિદેશી ફ્લાઈટ્સ પર $10 થી $30 સુધીનો સરચાર્જ લાગશે
Air India Announces Fuel Surcharge: ઈરાન યુદ્ધને લીધે પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવની અસર ભારતમાં રાંધણ ગેસ બાદ હવે હવાઈ મુસાફરી પર પણ પડી રહી છે. ઈંધણની વધતી કિંમતોને કારણે એર ઈન્ડિયા અને એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસે ટિકિટો પર ફ્યુઅલ સરચાર્જ વધારવાનો નિર્ણય કર્યો છે. એરલાઈન કંપનીએ જાહેરાત કરી છે કે, ડોમેસ્ટિક અને ઈન્ટરનેશનલ બન્ને પ્રકારની ફ્લાઈટ્સ પર આ વધારો તબક્કાવાર લાગુ કરવામાં આવશે. એર ઈન્ડિયાના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં ફ્યુઅલ સરચાર્જમાં વધારો ફેઝ-1 અને ફેઝ-2 હેઠળ લાગુ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
કયા રૂટ પર કેટલો વધારો થયો?
ભારતના ડોમેસ્ટિક રૂટ અને SAARC દેશો માટે ફ્લાઈટ ટિકિટ લગભગ 399 રૂપિયા સુધી મોંઘી થઈ જશે. જ્યારે પશ્ચિમ એશિયા, દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયા અને આફ્રિકા માટેની ફ્લાઈટ્સ પરે ફ્યુઅલ સરચાર્જ અનુક્રમે 10 ડોલર, 20 ડોલર અને 30 ડોલરસુધી વધારવામાં આવ્યો છે. એર ઈન્ડિયાએ જણાવ્યું કે, આ નિર્ણય જેટ ઈંધણના ભાવમાં અચાનક આવેલા તીવ્ર ઉછાળાને કારણે લેવામાં આવ્યો છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, માર્ચ 2026ની શરૂઆતથી જ એવિએશન ટર્બાઇન ફ્યુઅલ (ATF)ના ભાવમાં ભારે ઉછાળો જોવા મળ્યો છે.
યુદ્ધના કારણે તેલ અને ગેસ સપ્લાય ખોરવાયો
મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવને કારણે મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ પરિવહન માર્ગો અવરોધાયા છે, જેના કારણે તેલ અને ગેસનો પુરવઠો પહોંચી રહ્યો નથી. ભારત પોતાની ઘરેલું જરૂરિયાતના લગભગ 50% તેલ અને ગેસ ખાડી દેશોમાંથી આયાત કરે છે. આ કારણે ભારતમાં હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટ્સને રાંધણ ગેસની અછતનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ભારતની ઓઈલ કંપનીઓએ બે દિવસ પહેલા જ ડોમેસ્ટિક LPGના ભાવમાં 60 રૂપિયા અને કોમર્શિયલ LPGના ભાવમાં 115 રૂપિયા પ્રતિ સિલિન્ડરનો વધારો કર્યો હતો. સામાન્ય જનતામાં પણ LPG સિલિન્ડરની અછતને લઈને અફરાતફરી મચી છે.
ઓઈલ કંપનીઓએ રાંધણ ગેસના ભાવમાં કર્યો વધારો
જો કે, સરકારે ખાતરી આપી છે કે LPG સિલિન્ડરની કોઈ અછત નથી અને લોકોને અફવાઓથી બચવા વિનંતી કરી છે. રિફાઇનરીઓને રાંધણ ગેસનું ઉત્પાદન 10% સુધી વધારવા માટે નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા છે. એરલાઇન્સના કુલ ઓપરેશનલ ખર્ચનો લગભગ 40% ભાગ માત્ર ATF પર જ ખર્ચ થાય છે, તેથી ઇંધણની કિંમત વધવાને કારણે હવાઈ મુસાફરીના ખર્ચ પર સીધી અસર પડે છે. નોંધનીય છે કે, પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસના પુરવઠાને ખરાબ અસર પડી છે. આ કારણે જેટ ઇંધણની ઉપલબ્ધતા પણ પ્રભાવિત થઈ છે, જેના પરિણામે વૈશ્વિક સ્તરે કિંમતો વધી ગઈ છે.
ભારતીય એવિએશન સેક્ટર પર અસર
તેની અસર ભારતના એવિએશન સેક્ટર પર પણ સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહી છે. ભારતમાં એરલાઇન કંપનીઓ પર આ દબાણ વધુ વધી જાય છે, કારણ કે દિલ્હી અને મુંબઈ જેવા મોટા મહાનગરોમાં ATF પર ઊંચી એક્સાઇઝ ડ્યુટી (Excise Duty) અને વેટ (VAT) લાદવામાં આવે છે. આના કારણે એરલાઇન્સના ઓપરેશનલ ખર્ચમાં વધુ વધારો થાય છે અને કંપનીઓ માટે ખર્ચને પહોંચી વળવું પડકારજનક બની જાય છે. એર ઇન્ડિયાએ જણાવ્યું છે કે, નવી ફ્યુઅલ સરચાર્જ વ્યવસ્થા ત્રણ તબક્કામાં લાગુ કરવામાં આવશે અને તે તમામ ફ્લાઇટ્સ પર લાગુ થશે. જો પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ જલ્દી શાંત નહીં થાય અને ઇંધણના ભાવ આ જ રીતે વધતા રહેશે, તો આગામી સમયમાં હવાઈ મુસાફરી વધુ મોંઘી થઈ શકે છે.
