/કાશ્મીર પર મંડરાઈ રહ્યો મોટો ખતરો! 5 ગ્લેશિયર લેક હાઈ રિસ્ક પર, તૂટશે તો આ વિસ્તારોમાં મચાવશે તબાહી!

Jammu Kashmir : નેપાળમાં ભારે વિનાશ બાદ હવે જમ્મુ-કાશ્મીરમાં પણ ચિંતા વધી ગઈ છે. નિષ્ણાતોએ ચેતવણી આપી છે કે આ પ્રદેશ પર તાત્કાલિક ધ્યાન આપવાની જરૂર છે અન્યથા GLOF (ગ્લેશિયલ લેક આઉટબર્સ્ટ ફ્લડ) જોખમો અને સિસ્મિક ઝોન 5.1માં તેનું સ્થાન નેપાળમાં જોવા મળેલા વિનાશ કરતાં પણ વધુ ખરાબ વિનાશનું કારણ બની શકે છે.
નેપાળમાં થયેલી આપત્તિ પછી નિષ્ણાતો અને સંશોધકો જમ્મુ-કાશ્મીરના GLOF પ્રત્યે ઉચ્ચ સંવેદનશીલતા અને સિસ્મિક ઝોન 5.1માં તેના સ્થાન વિશે અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે. ગ્લેશિયર ફાટવાના કારણે આવનારી પૂરની આપત્તિના જોખમોને ઘટાડવા માટે તાત્કાલિક વ્યૂહાત્મક આયોજન અને તૈયારી કરવા હાકલ કરી રહ્યા છે. તેઓએ ચેતવણી આપી છે કે કાર્યવાહી કરવામાં નિષ્ફળતા નેપાળમાં થયેલા વિનાશ કરતાં વધુ ગંભીર વિનાશ તરફ દોરી શકે છે.
અચાનક ગ્લેશિયર ફાટવાથી આવી શકે છે પૂર
સંશોધન જમ્મુ-કાશ્મીરમાં ઊંચાઈવાળા ગ્લેશિયર અને અસ્થિર ભૂપ્રદેશ દ્વારા ઉભા થતા વધતા જોખમો પર પ્રકાશ પાડે છે. સંશોધકો ચેતવણી આપે છે કે અચાનક GLOF, ભૂસ્ખલન અથવા અન્ય કુદરતી આફતો નીચલા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકો અને મહત્વપૂર્ણ માળખાગત સુવિધાઓ પર વિનાશક અસર કરી શકે છે.
તાજેતરના સર્વેક્ષણના આંકડા દર્શાવે છે કે જમ્મુ-કાશ્મીરમાં 155 ગ્લેશિયરનું GLOF સંબંધિત જોખમો માટે મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 5ને હાઈ રિસ્ક તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા છે. આમાં ગંદરબલ, કુલગામ, કિશ્તવાર અને ડોડા જેવા જિલ્લાઓના ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં સ્થિત બ્રમસર, ચિરસર, નંદકોલ, ગંગાબલ અને ભાગસર લેકનો સમાવેશ થાય છે.
નિષ્ણાતોએ ચેતવણી આપી છે કે બરફ અથવા ખડકો પડવા, ભૂસ્ખલન, લેકના પાણીના લેવલમાં ઝડપી વધઘટ અથવા કુદરતી બંધ તૂટવા જેવી ઘટનાઓથી લેક તૂટી શકે છે, જેનાથી મોટા પ્રમાણમાં પાણી નીચે તરફના વિસ્તારોમાં આવશે. આવી ઘટના હજારો ઇમારતો, મોટા પુલો, રસ્તાઓ અને મહત્વપૂર્ણ જળવિદ્યુત પ્રોજેક્ટ્સ સહિત મહત્વપૂર્ણ માળખાગત સુવિધાઓને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
નેપાળ જેવી આપત્તિ આવી શકે છે: ઐજાઝ રસૂલ
વરિષ્ઠ સંશોધક અને પર્યાવરણવિદ ઐજાઝ રસૂલે જણાવ્યું હતું કે, શ્રીનગર અને કાશ્મીર ક્ષેત્રમાં આપણી પાસે આવા અનેક લેક છે, જેમાં કૌસર નાગ અને ગંગાબલ જેવા ઊંચાઈવાળા લેકનો સમાવેશ થાય છે. આપણી પાસે શેષનાગ અને ગંગાબલ જેવા લેક પણ છે જે શ્રીનગર અને કાશ્મીર ખીણની ખૂબ નજીક સ્થિત છે. વધુમાં સમગ્ર હિમાલયમાં ઘણા ઊંચાઈવાળા પર્વતીય લેક છે. નેપાળમાં જોવા મળેલી આપત્તિ જેવી જ એક આપત્તિ અહીં પણ બની શકે છે.
વૈજ્ઞાનિકોએ નોંધ્યું છે કે નેપાળની ઘટનામાં બરફનો સમૂહ ગ્લેશિયરમાં તૂટી પડ્યો, જેના કારણે પાણીનો એક વિશાળ, ઉચ્ચ વેગનો ઉછાળો આવ્યો જે પાંચ માળની ઇમારતથી ઉપર ગયો. આ ઘટનાથી જાનમાલનું વ્યાપક નુકસાન થયું. આ ઘટનાએ જમ્મુ-કાશ્મીર તરફ ધ્યાન દોર્યું છે, કારણ કે આ પ્રદેશ ઊંચા હિમાલયમાં ગ્લેશિયર અને પીગળતા ગ્લેશિયર અંગે સમાન પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યો છે.
સંશોધકોએ આ પ્રદેશમાં ગ્લેશિયરના ઝડપી પીગળવા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. ઉપલબ્ધ ડેટા સૂચવે છે કે જમ્મુ-કાશ્મીરમાં આશરે 18,000 ગ્લેશિયર ભયજનક દરે પીગળી રહ્યા છે, જ્યારે અસંખ્ય ગ્લેશિયર લેક ઝડપથી વિસ્તરી રહ્યા છે, જે તેમની સ્થિરતા અંગે ચિંતા ઉભી કરે છે. આ જોખમ ખાસ કરીને દક્ષિણ અને મધ્ય કાશ્મીર, લદ્દાખ, કિશ્તવાડ અને ડોડાના ભાગોમાં વધારે છે.
જમ્મુ-કાશ્મીરમાં ખતરનાક ભૂકંપ આવી શકે છે
સંશોધક અને પર્યાવરણવિદ ઐજાઝ રસૂલે જણાવ્યું હતું કે, પહેલા આપણને ઝોન 5 હેઠળ વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા હતા અને હવે ઝોન 5.1માં મૂકવામાં આવ્યા છે. આ એક નવી કેટેગરી છે જે સૌથી વધુ ભૂકંપના જોખમનો સામનો કરી રહેલા પ્રદેશો માટે બનાવવામાં આવી છે. એવો અંદાજ છે કે રિક્ટર સ્કેલ પર આશરે 8ની તીવ્રતાનો મોટો ભૂકંપ જમ્મુ-કાશ્મીરમાં આવી શકે છે. આવા ભૂકંપથી ભારે વિનાશ થઈ શકે છે.