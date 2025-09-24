નેપાળ બાદ ભારતમાં પહોંચ્યું Gen- Zનું વિરોધ પ્રદર્શન, લદ્દાખમાં CRPFની ગાડીને કરી આગના હવાલે
Ladakh Gen Z Protest: વિદ્યાર્થીઓનો આરોપ છે કે છ વર્ષ પછી પણ આ વચનો પૂરા થયા નથી. આના કારણે યુવાનોનો ગુસ્સો રસ્તાઓ પર છવાઈ ગયો છે. વિદ્યાર્થીઓ દરેક જગ્યાએ વિરોધ કરી રહ્યા છે, અને આંદોલન ધીમે ધીમે વેગ પકડી રહ્યું છે.
Ladakh Gen Z Protest: લદ્દાખમાં પરિસ્થિતિ અચાનક તંગ બની ગઈ છે. નવી પેઢી, ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાનો, હવે ખુલ્લેઆમ કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી લદ્દાખ માટે પૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો માંગી રહ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓનું કહેવું છે કે જ્યારે 2019 માં લદ્દાખને જમ્મુ અને કાશ્મીરથી અલગ કરીને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ બનાવવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે તેમને ખાસ અધિકારો અને બંધારણીય સુરક્ષાની ખાતરી આપવામાં આવી હતી. વિદ્યાર્થીઓનો આરોપ છે કે છ વર્ષ પછી પણ આ વચનો પૂરા થયા નથી. આ જ કારણે યુવાનોનો ગુસ્સો રસ્તાઓ પર ફાટી નીકળ્યો છે. વિદ્યાર્થીઓ દરેક જગ્યાએ વિરોધ કરી રહ્યા છે, અને આંદોલન ધીમે ધીમે વેગ પકડી રહ્યું છે.
વિરોધ કરવા માટે રસ્તાઓ પર ઉતરી આવ્યા
લદ્દાખ માટે પૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો મેળવવાની માંગને કારણે રાજધાની લેહમાં વાતાવરણ ઝડપથી બદલાઈ રહ્યું છે. સોનમ વાંગચુકના નેતૃત્વમાં વિદ્યાર્થીઓ વિરોધ કરવા માટે રસ્તાઓ પર ઉતરી આવ્યા છે. લેહના યુવાનો લાંબા સમયથી કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી પૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો અને બંધારણીય સુરક્ષાની માંગ કરી રહ્યા છે.
વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓનું કહેવું છે કે જ્યારે 2019 માં લદ્દાખને જમ્મુ અને કાશ્મીરથી અલગ કરીને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ બનાવવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે તેમને ખાસ અધિકારોનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું. જોકે, છ વર્ષ પછી પણ આ વચનો પૂરા થયા નથી.
વિદ્યાર્થીઓનો ગુસ્સો ધીમે ધીમે આંદોલનમાં ફેરવાઈ ગયો
આ ગુસ્સો અચાનક રાજધાની લેહમાં એક આંદોલનનું સ્વરૂપ લઈ રહ્યો છે. વિદ્યાર્થીઓ સતત રસ્તાઓ પર ઉતરી રહ્યા છે, અને ધીમે ધીમે સ્થાનિક લોકોના ટોળા પણ તેમાં જોડાઈ રહ્યા છે. લદ્દાખને પૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો આપવાની માંગણી સાથે બધે યુવાનોના વિરોધ પ્રદર્શન જોવા મળી રહ્યા છે.
લદ્દાખ માટે કેન્દ્ર સરકાર કઈ રણનીતિ બનાવશે?
સ્થાનિક રાજકીય નિરીક્ષકો માને છે કે ભવિષ્યમાં આ આંદોલન વધુ વ્યાપક બની શકે છે. જેમ જેમ વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાનો, સામાન્ય જનતા સાથે, વધુ સક્રિય બનશે, તેમ તેમ ભવિષ્યમાં પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર બની શકે છે. હવે બધાની નજર કેન્દ્ર સરકાર આ વધતી જતી અસંતોષને કેવી રીતે સંબોધશે અને લદ્દાખ માટે ભવિષ્યની કઈ રણનીતિ બનાવશે તેના પર છે.
