Prev
Next

નેપાળ બાદ ભારતમાં પહોંચ્યું Gen- Zનું વિરોધ પ્રદર્શન, લદ્દાખમાં CRPFની ગાડીને કરી આગના હવાલે

Ladakh Gen Z Protest: વિદ્યાર્થીઓનો આરોપ છે કે છ વર્ષ પછી પણ આ વચનો પૂરા થયા નથી. આના કારણે યુવાનોનો ગુસ્સો રસ્તાઓ પર છવાઈ ગયો છે. વિદ્યાર્થીઓ દરેક જગ્યાએ વિરોધ કરી રહ્યા છે, અને આંદોલન ધીમે ધીમે વેગ પકડી રહ્યું છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 24, 2025, 03:20 PM IST

Trending Photos

નેપાળ બાદ ભારતમાં પહોંચ્યું Gen- Zનું વિરોધ પ્રદર્શન, લદ્દાખમાં CRPFની ગાડીને કરી આગના હવાલે

Ladakh Gen Z Protest: લદ્દાખમાં પરિસ્થિતિ અચાનક તંગ બની ગઈ છે. નવી પેઢી, ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાનો, હવે ખુલ્લેઆમ કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી લદ્દાખ માટે પૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો માંગી રહ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓનું કહેવું છે કે જ્યારે 2019 માં લદ્દાખને જમ્મુ અને કાશ્મીરથી અલગ કરીને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ બનાવવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે તેમને ખાસ અધિકારો અને બંધારણીય સુરક્ષાની ખાતરી આપવામાં આવી હતી. વિદ્યાર્થીઓનો આરોપ છે કે છ વર્ષ પછી પણ આ વચનો પૂરા થયા નથી. આ જ કારણે યુવાનોનો ગુસ્સો રસ્તાઓ પર ફાટી નીકળ્યો છે. વિદ્યાર્થીઓ દરેક જગ્યાએ વિરોધ કરી રહ્યા છે, અને આંદોલન ધીમે ધીમે વેગ પકડી રહ્યું છે.

વિરોધ કરવા માટે રસ્તાઓ પર ઉતરી આવ્યા

Add Zee News as a Preferred Source

લદ્દાખ માટે પૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો મેળવવાની માંગને કારણે રાજધાની લેહમાં વાતાવરણ ઝડપથી બદલાઈ રહ્યું છે. સોનમ વાંગચુકના નેતૃત્વમાં વિદ્યાર્થીઓ વિરોધ કરવા માટે રસ્તાઓ પર ઉતરી આવ્યા છે. લેહના યુવાનો લાંબા સમયથી કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી પૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો અને બંધારણીય સુરક્ષાની માંગ કરી રહ્યા છે. 

વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓનું કહેવું છે કે જ્યારે 2019 માં લદ્દાખને જમ્મુ અને કાશ્મીરથી અલગ કરીને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ બનાવવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે તેમને ખાસ અધિકારોનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું. જોકે, છ વર્ષ પછી પણ આ વચનો પૂરા થયા નથી.

વિદ્યાર્થીઓનો ગુસ્સો ધીમે ધીમે આંદોલનમાં ફેરવાઈ ગયો 

આ ગુસ્સો અચાનક રાજધાની લેહમાં એક આંદોલનનું સ્વરૂપ લઈ રહ્યો છે. વિદ્યાર્થીઓ સતત રસ્તાઓ પર ઉતરી રહ્યા છે, અને ધીમે ધીમે સ્થાનિક લોકોના ટોળા પણ તેમાં જોડાઈ રહ્યા છે. લદ્દાખને પૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો આપવાની માંગણી સાથે બધે યુવાનોના વિરોધ પ્રદર્શન જોવા મળી રહ્યા છે.

લદ્દાખ માટે કેન્દ્ર સરકાર કઈ રણનીતિ બનાવશે?

સ્થાનિક રાજકીય નિરીક્ષકો માને છે કે ભવિષ્યમાં આ આંદોલન વધુ વ્યાપક બની શકે છે. જેમ જેમ વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાનો, સામાન્ય જનતા સાથે, વધુ સક્રિય બનશે, તેમ તેમ ભવિષ્યમાં પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર બની શકે છે. હવે બધાની નજર કેન્દ્ર સરકાર આ વધતી જતી અસંતોષને કેવી રીતે સંબોધશે અને લદ્દાખ માટે ભવિષ્યની કઈ રણનીતિ બનાવશે તેના પર છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Student Protest in LadakhLeh Student ProtestGujarati NewsLadakh statehood demandStudent protest LadakhSonam Wangchuk supportLadakh students clash policeCRPF vehicle fire LadakhLadakh protest newsLadakh Student agitationLadakh full state statusLadakh unrest 2025Leh protest updatesLadakh Gen Z Protest

Trending news