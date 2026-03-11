તેલ અને ગેસ પછી, હવે દવાઓનું સંકટ, યુદ્ધે વધાર્યું ભારતનું ટેન્શન, શું કહી રહ્યા છે એક્સપર્ટ?
Iran America War: ફાર્માસ્યુટિકલ ઉદ્યોગમાં મોટાભાગના કાચા માલનો વેપાર ડોલરમાં થાય છે. યુદ્ધ શરૂ થતાં જ ડોલર મજબૂત થાય છે, જેના કારણે ભારતીય ઉત્પાદકો માટે આયાત ખર્ચ આપમેળે વધી જાય છે. છેલ્લા 11 દિવસથી આ યુદ્ધ ચાલુ છે.
Iran America War: અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા ઇરાન પરના હુમલાઓ બાદ, પશ્ચિમ એશિયામાં યુદ્ધનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. મુખ્ય જળમાર્ગો પર અસરકારક અવરોધ અને સપ્લાય ચેઇન વિક્ષેપોને કારણે ક્રૂડ ઓઇલ અને ગેસના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા છે. આ દરમિયાન, બીજી કટોકટી ઉભી થઈ છે.
અહેવાલો જણાવે છે કે યુદ્ધ ભારતના ફાર્માસ્યુટિકલ ઉદ્યોગ પર પણ અસર કરી રહ્યું છે. અહેવાલો જણાવે છે કે ભારતની ફાર્માસ્યુટિકલ સપ્લાય ચેઇન પર દબાણ વધી રહ્યું છે, જેના કારણે દવા ઉત્પાદનમાં વપરાતા કાચા માલના ખર્ચમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે.
ફાર્માસ્યુટિકલ ઉદ્યોગના અધિકારીઓને ટાંકીને ખાનગી પોર્ટલે એક અહેવાલ આપ્યો છે કે 'કી સ્ટાર્ટિંગ મટિરિયલ્સ' (KSM) અને 'એક્ટિવ ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ગ્રેડિએન્ટ્સ' (API)ના ભાવ વધવા લાગ્યા છે. KSM અને API દવાઓ બનાવવા માટે આવશ્યક ઘટકો છે.
છેલ્લા અઠવાડિયામાં, વૈશ્વિક તણાવ, ડોલરમાં વધઘટ અને સપ્લાય વિક્ષેપોને કારણે ભાવમાં 5થી 100 ટકાનો વધારો થયો છે. અધિકારીઓએ ચેતવણી આપી છે કે જો યુદ્ધ ચાલુ રહેશે, તો આ મહત્વપૂર્ણ કાચા માલની અછત સર્જાઈ શકે છે.
અછત થઈ શકે છે: એક્સપર્ટ
અલ્ટ્રા ડ્રગ્સના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર સંદીપ અરોરાએ જણાવ્યું હતું કે, દવાઓની અછત સર્જાઈ શકે છે કારણ કે વેપારીઓ કાચા માલ માટે ઓર્ડર લઈ રહ્યા નથી. તેમણે ઉમેર્યું કે, સોલવન્ટ ભાવમાં વધારો થયો છે. વધુમાં, નાના વેપારીઓ અને સપ્લાયર્સ પણ કિંમતોમાં વધુ વધારો કરીને યુદ્ધની પરિસ્થિતિનો લાભ લેવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. ભારત તેના API, મધ્યસ્થી અને આવશ્યક સામગ્રીનો આશરે 65થી 70 ટકા ચીનથી આયાત કરે છે.
ભાવમાં શા માટે વધારો થયો છે?
એક્સપર્ટના મતે, આનું સૌથી મોટું કારણ અનિશ્ચિતતા વચ્ચે ડોલરનું મજબૂત થવું છે. ફાર્માસ્યુટિકલ ઉદ્યોગમાં મોટાભાગના કાચા માલનો વેપાર ડોલરમાં થાય છે. આવી સ્થિતિમાં, ડોલર મજબૂત થતાં આયાતનો ખર્ચ આપમેળે વધે છે. બીજું કારણ સોલવન્ટ્સની કિંમતમાં વધારો છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં સોલવન્ટ્સની કિંમતમાં 20થી 25 ટકાનો વધારો થયો છે.
દરિયાઈ માર્ગો અવરોધિત
વધુમાં, લોજિસ્ટિકલ વિક્ષેપો પણ ઉભરી રહ્યા છે. મુંબઈ સ્થિત એક ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની માટે કામ કરતા એક ઉદ્યોગ એક્ઝિક્યુટિવે જણાવ્યું હતું કે, વધતી સુરક્ષા ચિંતાઓ અને મુખ્ય દરિયાઈ માર્ગોના અવરોધને કારણે, જહાજો અને કન્ટેનર વિલંબિત થઈ રહ્યા છે અથવા ફસાઈ રહ્યા છે, જેના કારણે ફાર્માસ્યુટિકલ કાચા માલની અવરજવર પર અસર પડી રહી છે. ઘણા જહાજો બંદરો પર પાછા ફર્યા ન હોવાથી કન્ટેનરની અછત છે.
