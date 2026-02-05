Prev
UPSC New Rule: IAS, IPS, IFS ને પરીક્ષાની બીજી તક નહીં મળે, નિયમમાં મોટો ફેરફાર

સંઘ લોક સેવા આયોગ (UPSC) એ સિવિલ સેવા પરીક્ષા 2026નું નોટિફિકેશન જાહેર કરતા પાત્રતા અને અટેમ્ટ સાથે જોડાયેલા નિયમોમાં મોટા ફેરફાર કર્યાં છે. જો તમે યુપીએસસીની પરીક્ષા આપવા ઈચ્છો છો તો આ નિયમ જાણવા ખૂબ જરૂરી છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 05, 2026, 10:43 AM IST

યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (UPSC) એ સિવિલ સેવા પરીક્ષા 2026નું નોટિફિકેશન જાહેર કરતા પાત્રતા નિયમો અને અટેમ્ટ સાથે જોડાયેલી જોગવાઈઓમાં મહત્વના ફેરફાર કર્યાં છે. આ વખતે ખાસ કરીને પહેલાથી પસંદ થયેલા કે નિમણૂંક પામેલા ઉમેદવારો માટે સ્પષ્ટ અને કડક દિશાનિર્દેશ જારી કરવામાં આવે છે. આઈએએસ, આઈપીએસ અને આઈએફએસ જેવી સેવાઓમાં પહેલાથી કાર્યરત ઉમેદવારોને બીજીવાર પરીક્ષા આપવા, સેવા બદલવા અને પરીક્ષા આપવાની જોગવાઈમાં નવી શરતો નક્કી કરવામાં આવી છે. પંચે તે પણ સ્પષ્ટ કર્યુ કે ક્યા ઉમેદવાર આગળની પરીક્ષાના તબક્કામાં બેસી શકશે અને કોણ વંચિત રહી જશે.

આ પરીક્ષા દ્વારા IAS, IPS, IFS, IRS સહિત ઘણા ગ્રુપ A અને B સેવાઓની ભરતી થશે. કુલ 933 જગ્યા ભરવામાં આવશે. ઇચ્છુક ઉમેદવાર સત્તાવાર વેબસાઇટના માધ્યમથી 24 ફેબ્રુઆરી સુધી અરજી કરી શકશે.

પહેલાથી નિમાયેલા IAS અને IFS ઉમેદવારો પર પ્રતિબંધ
નવા નિયમો અનુસાર જે ઉમેદવાર પહેલાની પરીક્ષાના આધાર પર આઈએએસ કે આઈએફએસમાં નિમણૂંક લઈ ચુક્યા છે અને સેવામાં કાર્યરત છે, તે CSE 2026મા સામેલ થઈ શકશે નહીં. જો કોઈ ઉમેદવારની નિમણૂંક પ્રિલિમ્સ પરીક્ષા બાદ પરંતુ મુખ્ય પરીક્ષા પહેલા થાય છે તો તે મેન્સ પરીક્ષા આપી શકશે નહીં. તો મેન્સ પરીક્ષા બાદ અને ફાઇનલ પરિણામ પહેલા નિમણૂંક થવા પર પણ તેને નવી પરીક્ષાના આધાર પર સેવા ફાળવણી મળશે નહીં.

IPS માટે અલગ અને કડક જોગવાઈ
આ વખતે આઈપીએસને લઈને નિયમ વધુ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. જે ઉમેદવારની પહેલાથી આઈપીએસમાં પસંદગી થઈ છે કે નિમણૂંક મળી છે, તેને CSE 2026 ના પરિણામના આધાર પર બીજીવાર આઈપીએસ આપવામાં આવશે નહીં. એટલે કે તે ફરી આઈપીએલ કેડર પસંદ કરવા માટે પાત્ર હશે નહીં.

CSE 2027 માં બીજીવાર બેસવાની તક ક્યારે?
જે ઉમેદવાર CSE 2026 દ્વારા આઈપીએસ કે અન્ય ગ્રુપ એ સેવા મેળવે છે અને તે 2027મા ફરી પરીક્ષા આપવા ઈચ્છે છે તો તેણે સંબંધિત વિભાગમાંથી એકવારની તાલીમની છૂટ લેવી પડશે. તે ફાઇન્ડેશન કોર્સ ટાળી શકે છે, પરંતુ મંજૂરી વગર તાલીમ છોડવા પર સેવા ફાળવણી રદ્દ કરવામાં આવશે.

એકવારની તકનો નિયમ
CSE 2025 કે તે પહેલા પસંદ થયેલા ઉમેદવારોને એક વિશેષ તક આપવામાં આવી હતી. તે રાજીનામું આપ્યા વગર CSE 2026 કે 2027માંથી કોઈ એક પરીક્ષામાં બેસી શકે છે. પરંતુ 2028 કે ત્યારબાદ પરીક્ષા આપવા માટે સેવામાંથી રાજીનામું જરૂરી હશે. નવા નિયમોથી વારંવાર પ્રયાસ અને સેવા ફેરફારની પ્રક્રિયાને વધુ વ્યવસ્થિત અને કડક બનાવવામાં આવી છે.

