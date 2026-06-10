/રાજ્યસભા ચૂંટણી બાદ થશે ધરખમ ફેરફાર? મોદી કેબિનેટમાંથી અનેક મંત્રી થઈ શકે બહાર, શું છે પ્લાન?

હાલ રાજ્યસભા ચૂંટણી ઢૂંકડી છે પરંતુ ત્યારબાદ નરેન્દ્ર મોદીના મંત્રીમંડળમાં સંભવિત ફેરબદલીની અટકળો તેજ થઈ ગઈ છે. ભાજપના ચાર નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષોની નિયુક્તિ બાદ પાર્ટી અને પીએમ મોદીની સરકારમાં મંત્રીઓ બદલાઈ શકે છે તેવી અટકળો થઈ રહી છે. ભાજપે હાલમાં જ પંજાબ, હરિયાણા, ત્રિપુરા અને દિલ્હીમાં નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષોની જાહેરાત કરી છે. દિલ્હીમાં કેન્દ્રીય મંત્રી હર્ષ મલ્હોત્રાને પ્રદેશ અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા છે જ્યારે એક અન્ય કેન્દ્રીય મંત્રી પંકજ ચૌધરીને ડિસેમ્બર 2025માં યુપી ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા હતા.
જાન્યુઆરીમાં પદભાર સંભાળનારા ભાજપના નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નબીનની ટીમની જાહેરાત આ મહિને થાય તેવી સંભાવના છે. પીટીઆઈ ભાષાના સૂત્રો મુજબ સરકારી પદો પર બિરાજમાન કેટલાક નેતાઓને પાર્ટી સંગઠનમાં જવાબદારી મળી શકે છે.
બે કેન્દ્રીય મંત્રીઓ રવનીતસિંહ બિટ્ટુ અને જ્યોર્જ કુરીયનને તેમનો કાર્યકાળ સમાપ્ત થવાને આરે હોવા છતાં 18 જૂને થનારી રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે ફરી ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા નથી. એવું મનાઈ રહ્યું છે કે બિટ્ટુ આગામી વર્ષે થનારી પંજાબ વિધાનસભા ચૂંટણી પર ધ્યાન આપશે. ભાજપ તેમના માટે કોઈ મહત્વની જવાબદારી નક્કી કરી શકે છે. તેમનો રાજ્યસભા કાર્યકાળ આ મહિને સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે. એજન્સી સૂત્રો મુજબ પીએમ મોદી જલદી મંત્રીમંડળમાં ફેરફાર કરી શકે છે.
રાજ્યસભાની 24 સીટો અને એક પેટાચૂંટણી બેઠક માટે 18 જૂને મત પડશે. પોતાના વિધાયકોની સંખ્યાના કારણે ભાજપ 10 સીટો જીતે તેવું નક્કી મનાઈ રહ્યું છે. જેમાંથી 4 સીટ ગુજરાતની છે, 2-2 સીટો રાજસ્થાન અને એમપીની છે અને 1-1 સીટ મણિપુર અને અરુણાચલ પ્રદેશની છે. આ ઉપરાંત ઓડિશાની એકમાત્ર પેટાચૂંટણી બેઠક ઉપર પણ ભાજપની જીત પાક્કી ગણાઈ રહી છે.
પંજાબ ચૂંટણીની તૈયારી
પંજાબ ચૂંટણીની તૈયારીનો ઉલ્લેખ કરતા સૂત્રોએ જણાવ્યું કે આગામી વર્ષે થનારી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપના પ્રમુખ મુદ્દાઓમાં નશાની સમસ્યા, ધર્માંતરણ, અને રાજ્યની અટકી પડેલી પ્રગતિ હશે. સૂત્રો મુજબ ભાજપ ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન ભ્રષ્ટાચાર અને મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન સરકાર દરમિયાન હત્યાની ઘટનાઓ અને ગેંગસ્ટરોની વધતી ગતિવિધિઓના કારણે બગડી રહેલી કાયદો વ્યવસ્થાનો મુદ્દો પણ ઉઠાવશે. પાર્ટીનો લક્ષ્ય રાજ્યમાંથી આમ આદમી પાર્ટીની સત્તા હટાવવાનો છે.
પંજાબ વિધાનસભા ચૂંટણી આગામી વર્ષની શરૂઆતમાં થઈ શકે છે અને ભાજપ રાજ્યમાં આપને પછડાટ આપવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. એજન્સી સાથે વાતચીતમાં પાર્ટી સૂત્રોએ સંકેત આપ્યો છે કે ભાજપ પંજાબ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં એકલા હાથે લડશે. પહેલા ભાજપનું શિરોમણી અકાલી દળ સાથે ગઠબંધન હતું પરંતુ 3 કૃષિ કાયદાના કારણે મતભેદ થયા અને છૂટા પડ્યા. જો કે પછીથી આ કાયદા પાછા ખેંચાયા હતા. ભાજપે 2027ની પંજાબ વિધાનસભા ચૂંટણીની તૈયારીઓ પહેલેથી શરૂ કરી દીધી છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે માર્ચમાં મોગામાં આયોજિત બદલાવ રેલીમાં ચૂંટણી અભિયાનની શરૂઆત કરી હતી. જેમાં તેમણે કાયદો વ્યવસ્થા, નશાની સમસ્યા, ધર્માંતરણ અને ભ્રષ્ટાચારના મુદ્દાને લઈને માન સરકાર પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા.
બંગાળ ફતેહ કર્યા બાદ જોશ હાઈ
પશ્ચિમ બંગાળમાં પોતાની શાનદાર જીત બાદ ભાજપનું ધ્યાન હવે પંજાબ પર કેન્દ્રીત છે જ્યાં પાર્ટીએ હાલમાં જ જાટ શીખ નેતા કેવલ સિંહ ઢિલ્લોને પ્રદેશ અધ્યક્ષ બનાવ્યા છે. ઢિલ્લો બરનાલાથી બેવાર કોંગ્રેસ વિધાયક રહી ચૂક્યા ચે. તેઓ 2022માં ભાજપમાં જોડાયા હતા અને બાદમાં તેમને પાર્ટીના પ્રદેશ ઉપાધ્યાક્ષ બનાવવામાં આવ્યા હતા.
ભાજપ પંજાબના મતદારો સુધી પહોંચવાના પ્રયત્નો કરી રહ્યું છે અને તેમને રાજ્યમાં બદલાવ લાવવા માટે એક તક આપવાની અપીલ કરી રહ્યું છે. પંજાબ એક સમયે આર્થિક વિકાસના મામલે અગ્રણી ગણાતું હતું. સૂત્રો મુમજબ પંજાબ ભાજપ અધ્યક્ષ પદથી હટાવવામાં આવેલા સુનીલ જાખડને પણ રાજ્યમાં કોઈ મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી અપાઈ શકે છે.