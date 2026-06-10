Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /રાજ્યસભા ચૂંટણી બાદ થશે ધરખમ ફેરફાર? મોદી કેબિનેટમાંથી અનેક મંત્રી થઈ શકે બહાર, શું છે પ્લાન?

રાજ્યસભા ચૂંટણી બાદ થશે ધરખમ ફેરફાર? મોદી કેબિનેટમાંથી અનેક મંત્રી થઈ શકે બહાર, શું છે પ્લાન?


એક બાજુ રાજ્યસભા ચૂંટણી નજીક છે ત્યાં કેન્દ્રીય કેબિનેટમાંથી અનેક મંત્રીઓ બહાર થઈ શકે છે તેવી પણ અટકળો હવે તેજ થઈ છે. બીજી બાજુ ભાજપના નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ટીમની પણ જાહેરાત આ મહિને થાય તેવી શક્યતા છે. સૂત્રો મુજબ સરકારી પદો પર બિરાજમાન કેટલાક નેતાઓને પાર્ટી સંગઠનમાં જવાબદારી મળી શકે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 10, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:43 AM IST
રાજ્યસભા ચૂંટણી બાદ થશે ધરખમ ફેરફાર? મોદી કેબિનેટમાંથી અનેક મંત્રી થઈ શકે બહાર, શું છે પ્લાન?
Image Credit: ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
"કંઈક ખવડાવી બેભાન કરી, કપડાં અસ્તવ્યસ્ત હતા", નિકોલ ચોરી કેસની હર્ષિદા શેટ્ટીનો....
gujarat8 min ago
2
PM Modi long serving Prime Minister record42 min ago
3
gujarat43 min ago
4
Vish Yog53 min ago
5
gujarat1 hr ago