/ઈન્દોરની સોનમ બાદ હવે પૂણેની સિયા! પ્રેમીને પામવા મંગેતરના મોતનું રચ્યું કાવતરું, લગ્ન પહેલા જ ભાવિ પત્નીએ ખાઈમાં ધકેલી દીધો!

Ketan Agarwal Death Case: સોનમ અને રાજા રઘુવંશી જેવો જ કેસ પુણેમાં નોંધાયો છે. લોહગઢ કિલ્લા પરથી પડી જવાથી થયેલા વેપારી કેતન અગ્રવાલના મૃત્યુના કેસમાં હવે એક ખૂબ જ ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. કેતનની ભાવિ પત્નીએ જ પોતાના મિત્રની મદદથી તેને ઊંડી ખીણમાં ધકેલી દીધો હોવાની સનસનાટીભરી ઘટના સામે આવી છે. આ મામલે લોનાવલા ગ્રામીણ પોલીસ સ્ટેશનમાં હત્યાનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
એક યુવતીએ પોતાના પ્રેમીને પામવા માટે પોતાના જ મંગેતરની ક્રૂરતાપૂર્વક હત્યા કરાવી દીધી. મૃતક 26 વર્ષીય કેતન અગ્રવાલ પુણેના એક જાણીતા રિયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગપતિનો પુત્ર હતો. કેતનની સગાઈ મસાલાના વેપારીની પુત્રી સિયા ગોયલ સાથે થઈ હતી અને આવતા મહિને જયપુરના એક આલીશાન રિસોર્ટમાં તેમના લગ્ન થવાના હતા. જો કે, સિયા ચેતન ચૌધરી નામના યુવકના પ્રેમમાં પાગલ હતી અને કેતન સાથે લગ્ન કરવા નહોતી માંગતી.
બર્થડે સેલિબ્રેટ કરવાના બહાને રચ્યુ હત્યાનું ષડયંત્ર
સિયા તેના મંગેતર કેતનનો બર્થડે સેલિબ્રેટ કરવાના બહાને તેને લોનાવાલાના લોહગઢ કિલ્લા પર લઈ ગઈ હતી. ત્યાં સિયા અને તેના પ્રેમી ચેતને પ્લાન મુજબ કેતનને 350 ફૂટ ઊંડી ખાઈમાં ધકેલી દીધો. હત્યા બાદ સિયાએ આ ઘટનાને અકસ્માતનું રૂપ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો અને પોલીસને જણાવ્યું કે કેતન કિલ્લા પરથી ફોટો પડાવતી વખતે પગ લપસવાને કારણે નીચે પડી ગયો હતો. પરંતુ, પોલીસને સિયાની વાતો પર શંકા જતાં ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરી હતી. પોલીસ તપાસમાં સિયા અને ચેતનની લવ સ્ટોરીનો પર્દાફાશ થયો અને આખરે બન્નેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
લગ્નની ચાલતી હતી તૈયારીઓ
આવતા મહિને જે યુવતીનાં લગ્ન ઉદ્યોગપતિના પુત્ર સાથે થવાનાં હતાં એ જ યુવતીએ પોતાના મંગેતરની પ્રેમી સાથે મળીને હત્યા કરી નાખી હોવાનો ખુલાસો થયો છે. મહારાષ્ટ્રના પુણે અને પિંપરી-ચિંચવડનો આ બનાવ છે. મસાલા વેપારીની દીકરી સિયા ગોયલની સગાઈ તેના પરિવારે ઉદ્યોગપતિના પુત્ર કેતન સાથે કરાવી હતી. પરંતુ સિયાને કેતન અગ્રવાલને બદલે ચેતન ચૌધરી સાથે આંખો મળી ગઈ હતી. અને આવતા મહિને લગ્ન થાય એ પહેલાં જ સિયાએ તેના પ્રેમી સાથે મળીને એક એવો પ્લાન બનાવ્યો. જેમાં કેતનને જીવ ગુમાવવો પડ્યો છે.
જી હા... ઈન્દોરના રાજા રઘુવંશી જેવો જ આ હત્યા કાંડ છે. લગ્ન પહેલાં બર્થ ડે સેલિબ્રેશન માટે 20 વર્ષની સિયા તેના મંગેતર કેતનને લોનાવાલાના પ્રખ્યાત લોહગઢ કિલ્લા પર ફરવા લઈ ગઈ. જો કે, ફરવા જવાનું તો માત્ર બહાનું હતું. તેની સાથે સાથે લોહગઢના કિલ્લા પર આવ્યો સિયાનો પ્રેમી ચેતન અને ચેતન સાથે મળીને સિયાએ કેતનને 350 ફૂટ ઊંડી ખાઈમાં ધકેલીને હત્યા કરી નાખી.
કોણ છે કેતન અગ્રવાલ?
મૃતક કેતન અગ્રવાલ પ્રખ્યાત વેપારી વિશાલ અગ્રવાલનો પુત્ર હતો. તેના લગ્ન માર્કેટયાર્ડના મસાલાના મોટા વેપારી ગોયલની પુત્રી સિયા ગોયલ સાથે નક્કી થયા હતા. પુણે અને પિંપરી-ચિંચવડના આ બે મોટા વેપારી પરિવારો વચ્ચેનો આ લગ્ન સમારોહ ખૂબ જ ધામધૂમથી યોજાવાનો હતો. જયપુરમાં આ ''બિગ ફેટ વેડિંગ''નું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
ગણતરીના દિવસોમાં જ બન્ને ઉદ્યોગપતિ પરિવારોના ઘરે લગ્ન હોવાથી ભવ્યાતિભવ્ય લગ્ન માટે જબરદસ્ત તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી હતી. ખુશીઓનો માહોલ હતો અને જયપુરના પેલેસમાં મહેમાનો માટે 40 રૂમ પણ બુક કરી દેવામાં આવ્યા હતા. મહેમાનોને લાવવા અને લઈ જવા માટે 2 ચાર્ટર્ડ પ્લેન પણ બુક કરી દેવામાં આવ્યાં હતાં. કહેવાઈ રહ્યું છે કે, આ લગ્ન પાછળ કેતનનો પરિવાર 17 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવાનો હતો. એટલે કે ધામધૂમથી થનારાં આ લગ્ન હવે માતમમાં ફેરવાઈ ગયાં છે.
જો કે, આ ભવ્ય લગ્ન પહેલા જ કેતનનો આવો આઘાતજનક અંત આવ્યો. સિયા ગોયલ કેતન અગ્રવાલ સાથે લગ્ન કરવા માંગતી ન હતી. પરિવારના દબાણને કારણે કે અન્ય કારણોસર આ લગ્ન નક્કી થયા હોવા છતાં તે સિયાને મંજૂર નહોતા. તેથી તેણે કેતનને પોતાના રસ્તામાંથી કાયમ માટે હટાવવાનું ભયાનક કાવતરું રચ્યું.
તક મળતા જ કેતનને ઊંડી ખીણમાં માર્યો ધક્કો
આ કૃત્યમાં તેણે પોતાના એક ખાસ મિત્રની મદદ લીધી. નક્કી થયા મુજબ, કેતનને લોનાવલા નજીકના લોહગઢ કિલ્લા પર ફરવાના બહાને લઈ જવામાં આવ્યો હતો. ત્યાં યોગ્ય તક મળતા જ કોઈને શંકા ન જાય તેવી રીતે સિયાએ તેના મિત્રની મદદથી કેતનને સીધો ઊંડી ખીણમાં ધકેલી દીધો. આ ભયાનક ઘટનામાં કેતનનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું.
જ્યારે ઘટના બની ત્યારે આ માત્ર ટ્રેકિંગ દરમિયાન પગ લપસી જવાથી થયેલો અકસ્માત હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી હતી. જો કે, લોનાવલા ગ્રામીણ પોલીસે આ કેસનું ટેકનિકલ વિશ્લેષણ અને ઊંડી તપાસ શરૂ કરી હતી. શંકાસ્પદોના કોલ રેકોર્ડ્સ અને લોકેશન તપાસ્યા બાદ પોલીસને સિયા પર શંકા ગઈ હતી.
હાઈ-પ્રોફાઈલ મર્ડર મિસ્ટ્રીનો ઉકેલાયો ભેદ
પોલીસની કડકાઈ સામે આ હાઈ-પ્રોફાઈલ મર્ડર મિસ્ટ્રીનો ઉકેલ આવ્યો. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, સિયા અને તેના મિત્રએ જ આ કાવતરું રચીને કેતનનો ભોગ લીધો છે. આ મામલે લોનાવલા ગ્રામીણ પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી કરીને ગુનો નોંધ્યો છે. આરોપીઓને ટૂંક જ સમયમાં કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે.