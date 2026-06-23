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ઈન્દોરની સોનમ બાદ હવે પૂણેની સિયા! પ્રેમીને પામવા મંગેતરના મોતનું રચ્યું કાવતરું, લગ્ન પહેલા જ ભાવિ પત્નીએ ખાઈમાં ધકેલી દીધો!

Ketan Agarwal Death Case: લોનાવલાના પ્રખ્યાત લોહગઢ કિલ્લા પરથી પડી જવાથી થયેલા વેપારી કેતન અગ્રવાલના મૃત્યુના કેસમાં હવે એક ખૂબ જ ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. શરૂઆતમાં ટ્રેકિંગ દરમિયાન થયેલો અકસ્માત લાગતી આ ઘટના વાસ્તવમાં પૂર્વ-આયોજિત કાવતરું રચીને કરવામાં આવેલી હત્યા હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 23, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:03 PM IST
ઈન્દોરની સોનમ બાદ હવે પૂણેની સિયા! પ્રેમીને પામવા મંગેતરના મોતનું રચ્યું કાવતરું, લગ્ન પહેલા જ ભાવિ પત્નીએ ખાઈમાં ધકેલી દીધો!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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