બુલેટ ટ્રેન દોડવાની તારીખ પછી, વધુ એક સારા સમાચાર, રેલવે મંત્રીએ મુંબઈ-અમદાવાદ પ્રોજેક્ટ અંગે આપ્યું અપડેટ
Bullet Train Latest Update: કેન્દ્રીય રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે 15 ઓગસ્ટ, 2027ના રોજ બુલેટ ટ્રેન શરૂ કરવાની જાહેરાત કર્યા પછી, મંત્રાલયે અમદાવાદ-મુંબઈ બુલેટ ટ્રેન અંગે વધુ એક સારા સમાચાર જાહેર કર્યા છે. મહારાષ્ટ્રના પાલઘરના પર્વતોમાં સૌથી મોટી ટનલનું ખોદકામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે.
Bullet Train Latest Update: ભારતની પ્રથમ મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેનની તૈયારીઓ 15 ઓગસ્ટ, 2027ના રોજ શરૂ થઈ રહી છે, ત્યારે વધુ એક સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે રેલ્વે મંત્રાલયમાં આયોજિત ટેલિકોન્ફરન્સમાં જાહેરાત કરી હતી કે માઉન્ટેન ટનલ 5 (MT5)માં સફળતા મળી છે, જે મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ માટે બનાવવામાં આવી રહેલી સાત પર્વતીય ટનલમાંથી પ્રથમ અને સૌથી લાંબી છે. મહારાષ્ટ્રના પાલઘર જિલ્લામાં સ્થિત, ટનલ 1.48 કિલોમીટર લાંબી છે, જેમાં હૂડ અને પોર્ટલનો સમાવેશ થતો નથી. ટનલનો બોર કરેલો ભાગ 1.39 કિલોમીટર લાંબો છે.
રેલ કોરિડોરની કુલ લંબાઈ 508 કિલોમીટર
રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે મુંબઈ-અમદાવાદ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર 508 કિલોમીટર લાંબો છે. આમાંથી 352 કિલોમીટર ગુજરાત અને દાદરા અને નગર હવેલીમાં આવેલું છે, જ્યારે 156 કિલોમીટર મહારાષ્ટ્રમાં આવેલું છે.
આ ટનલોમાં સમગ્ર કોરિડોરનો 27.4 કિલોમીટરનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં 21 કિલોમીટર ભૂગર્ભ ટનલ અને 6.4 કિલોમીટર સપાટી ટનલનો સમાવેશ થાય છે. 508 કિલોમીટરના કોરિડોરનો 55 ટકા ભાગ પૂર્ણ થઈ ગયો છે. 320 કિમી/કલાકની ઝડપે દોડતી બુલેટ ટ્રેન અમદાવાદથી મુંબઈનું અંતર બે કલાક અને 17 મિનિટમાં કાપશે.
આ પ્રોજેક્ટમાં 12 સ્ટેશન, બુલેટ ટ્રેન વાપીથી સુરત સુધી દોડશે
રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે પહેલી બુલેટ ટ્રેન 15 ઓગસ્ટ, 2027થી ગુજરાતમાં વાપીથી સુરત સુધીના 100 કિલોમીટરના રૂટ પર દોડવાનું આયોજન છે. બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટમાં 12 સ્ટેશન છે.
મહારાષ્ટ્રમાં મુંબઈ, થાણે, વિરાર અને બોઈસર અને ગુજરાતમાં વાપી, બીલીમોરા, સુરત, ભરૂચ, વડોદરા, આણંદ, અમદાવાદ અને સાબરમતી. અમદાવાદનું સાબરમતી અને મુંબઈ ટર્મિનલ સ્ટેશન છે. મુંબઈનું સ્ટેશન BKC છે અને ત્યાં ત્રણ ડેપો આવેલા છે.
