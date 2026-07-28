/મેટાની મોટી ચૂક! PM મોદીનો વીડિયો હટાવ્યો, બવાલ વધતા આખરે માંગવી પડી માફી

સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ફેસબુક પર પીએમ મોદીના અધિકૃત એકાઉન્ટ હેન્ડલથી એક ખુબ જ મહત્વપૂર્ણ વીડિયો અચાનક ગાયબ થઈ જતા હડકંપ મચી ગયો. જોત જોતામાં તો ઈન્ટરનેટ પર ભાત ભાતની ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ અને રાજકીય નિવેદનોમાં ગરમાવો આવી ગયો. જો કે વિવાદ વધી જતા મેટાએ તરત જ આ મામલે હસ્તક્ષેપ કર્યો અને સ્પષ્ટતા બહાર પાડવી પડી. કંપનીએ સ્પષ્ટતા કરતા કહ્યું કે આ કોઈ કાનૂની આદેશ કે નીતિભંગને કારણે નહીં પરંતુ એક ટેક્નિકલ ખામી(Technical Glitch) ના કારણે થયું હતું.
પીએમ મોદીનો વીડિયો થયો ગાયબ
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ફેસબુક પરથી અચાનક જ પીએમ મોદીનો એક વીડિયો બ્લોક થઈ ગયો. 23 જુલાઈના રોજ શેર થયેલો આ વીડિયો પીએમ મોદીનો વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાઓ (Gen Z)ના નામે પહેલું સંબોધન હતું. તેમણે આ વીડિયોમાં પેપરલીક વિરુદ્ધ કેબિનેટ બેઠકમાં કડક કાયદો લાવવાનું આશ્વાસન આપ્યું હતું. આ વીડિયો લાખો લોકો જોઈ ચૂક્યા હતા. પરંતુ 28 જુલાઈના રોજ સવારે યૂઝર્સને આ વીડિયો દેખાવવાનો બંધ થઈ ગયો.
રાજકીય વિવાદ
જ્યારે લોકોએ આ વીડિયો જોવાની કોશિશ કરી તો પ્લેટફોર્મ પર એક નોટિસ જોવા મળી. નિટોસમાં લખ્યું હતું કે લિગલ રિક્વેસ્ટના કારણે આ સામગ્રી સુધી પહોંચ સિમિત કરાઈ છે. આ નોટિસ સામે આવતા જ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ અને સોશિયલ મીડિયા યૂઝર્સે સવાલ ઉઠાવવાા શરૂ કરી દીધા. અનેક નેતાઓએ પૂછ્યું કે પીએમ મોદીના અધિકૃત સંદેશ પર કઈ રીતે કાનૂની પ્રતિબંધ લગાવી શકાય છે.
મેટાએ કરી સ્પષ્ટતા
આ મામલે વિવાદ વધતા ફેસબુકની પેરેન્ટ કંપની મેટાએ તરત જ સ્થિતિને સંભાળવાનો પ્રયત્ન કર્યો. મેટાના પ્રવક્તાએ નિવેદન બહાર પાડીને કહ્યું કે આ વીડિયો ભૂલથી હટી ગયો હતો અને હવે સંપૂર્ણ રીતે રિસ્ટોર કરાયો છે. કંપનીના સૂત્રોએ સ્પષ્ટ કર્યું કે વીડિયો કોઈ લિગલ રિક્વેસ્ટના કારણે નહીં પરંતુ એક હંગામી ટેક્નિકલ ખામીના કારણે હટ્યો હતો.
હવે જોઈ શકાય છે વીડિયો
મેટા દ્વારા ભૂલ સ્વીકારાયા અને વીડિયો બહાલ થયા બાદ હવે આ વીડિયો યૂઝર્સ માટે સંપૂર્ણ રીતે ઉપલબ્ધ છે. જો કે આ ઘટનાએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મના કન્ટેન્ટ મોડરેશન અને ટેક્નિકલ વ્યવસ્થા પર એકવાર ફરીથી સવાલ ઊભા કર્યા છે.