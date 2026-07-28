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મેટાની મોટી ચૂક! PM મોદીનો વીડિયો હટાવ્યો, બવાલ વધતા આખરે માંગવી પડી માફી

સીજેપી પ્રોટેસ્ટ જે ભારતમાં Gen Zનું પહેલું આંદોલન પણ કહેવાઈ રહ્યું છે તે વખતે પીએમ મોદીએ પેપરલીક પર જે પહેલો વીડિયો મધરાતે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ પર શેર કર્યો હતો તે ખુબ વાયરલ થયો હતો. આ વીડિયો ફેસબુકના પ્લેટફોર્મથી અચાનક ગાયબ થઈ જતા હડકંપ મચી ગયો. હવે મેટાએ આ અંગે સ્પષ્ટતા પણ આપી છે. જાણો શું કહ્યું. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 28, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:38 AM IST
મેટાની મોટી ચૂક! PM મોદીનો વીડિયો હટાવ્યો, બવાલ વધતા આખરે માંગવી પડી માફી
Image Credit: AI Generated Image (with file photo and video grab)

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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