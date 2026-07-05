/આગ્રા હત્યા કેસમાં રૂબી શર્માનો ચોંકાવનારો ખુલાસો, જાણો કેવી રીતે એકલા હાથે આપ્યો આખી ઘટનાને અંજામ

Agra Murder Case : ઉત્તર પ્રદેશના આગ્રામાં પતિની હત્યા કરીને તેના મૃતદેહને ઘરના બાથરૂમમાં દફનાવનાર રૂબી શર્માની પોલીસે ધરપકડ કરીને જેલમાં મોકલી આપી છે. પોલીસ કસ્ટડી દરમિયાન રૂબીએ જે ખુલાસા કર્યા છે, તે સાંભળીને પોલીસ પણ ચોંકી ગઈ હતી.
એકલી એ જ દફનાવ્યો મૃતદેહ
પોલીસ પૂછપરછ દરમિયાન રૂબી શર્માએ જણાવ્યું કે તેણે પહેલા પોતાની સાસુ અને દીકરીઓને જેઠ અનિલ કુમાર શર્માના ઘરે મોકલી દીધા હતા. ત્યારબાદ તેણે ખાતરી કરી કે પતિનું મોત થઈ ગયું છે. ત્યાર પછી મૃતદેહને ખાટલેથી ઘસડીને બાથરૂમ સુધી લઈ ગઈ.
રૂબીએ પાવડાની મદદથી બાથરૂમમાં ખાડો ખોદ્યો. નજીકમાં બાંધકામ ચાલી રહ્યું હોવાથી તેણે 400 રૂપિયાની અડધી ટ્રોલી માટી મંગાવી. માટી દરવાજા પાસે ઉતારવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ તેણીએ એકલા હાથે ડોલથી માટી લઈ જઈ બાથરૂમમાં ખાડો ભરી દીધો અને મૃતદેહને સંપૂર્ણપણે છુપાવી દીધો.
મજૂરો બોલાવી બાથરૂમનું ફ્લોર તૈયાર કરાવ્યું
રૂબીએ જણાવ્યું કે બાથરૂમમાં ટોયલેટની સીટ લગભગ એક ફૂટ ઊંચી હતી જ્યારે બાકીનો ભાગ નીચો હતો. મૃતદેહ દફનાવ્યા બાદ તેણે પડોશીની મદદથી મજૂરોનો સંપર્ક કર્યો. સિમેન્ટ અને રેતી અગાઉથી જ મંગાવી રાખી હતી.
19 મેના રોજ બે મજૂરો આવ્યા અને લગભગ એક કલાકમાં બાથરૂમનું નવું ફ્લોર તૈયાર કરીને ચાલ્યા ગયા. સમગ્ર કામ પૂર્ણ થયા બાદ રૂબીએ ઘર પર તાળું મારી જેઠના ઘરે પહોંચી અને પરિવારને જણાવ્યું કે તેનો પતિ ક્યાંક ચાલ્યો ગયો છે.
બાથરૂમમાંથી મળ્યો પતિનો કંકાલ
ઉલ્લેખનીય છે કે 18 મેના રોજ આગ્રાના સિકંદરા વિસ્તારની રેણુકા ધામ કોલોનીમાં ગુમ થયેલા સુરેન્દ્ર શર્માનો કંકાલ તેના જ ઘરના બાથરૂમમાંથી મળી આવ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન પોલીસે રૂબી શર્માની કડક પૂછપરછ કરતાં તેણે પોતાનો ગુનો કબૂલી લીધો. હાલ પોલીસે રૂબી શર્માની ધરપકડ કરીને તેને જેલમાં મોકલી આપી છે અને સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.