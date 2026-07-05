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આગ્રા હત્યા કેસમાં રૂબી શર્માનો ચોંકાવનારો ખુલાસો, જાણો કેવી રીતે એકલા હાથે આપ્યો આખી ઘટનાને અંજામ

Agra Murder Case : ઉત્તર પ્રદેશના આગ્રામાં એક પત્નીએ તેના પતિની હત્યા કરી અને તેના મૃતદેહને તેમના ઘરના બાથરૂમમાં દાટી દીધો. પોલીસે 18 મેના રોજ પતિનું હાડપિંજર શોધી કાઢ્યું અને આરોપી પત્નીને જેલમાં મોકલી દેવામાં આવી છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 05, 2026, 09:51 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:51 PM IST
આગ્રા હત્યા કેસમાં રૂબી શર્માનો ચોંકાવનારો ખુલાસો, જાણો કેવી રીતે એકલા હાથે આપ્યો આખી ઘટનાને અંજામ
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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