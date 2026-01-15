અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશની તપાસમાં નવો વળાંક : કેપ્ટનના ભત્રીજાને મોકલાયું સમન
Ahmedabad Plane Crash Big Update: અમદાવાદ પ્લેનક્રેશની ઘટનામાં કેપ્ટન વરુણ આનંદને તપાસ માટે બોલાવાયા છે, આવું કરવા પર ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન પાયલોટ્સે ગંભીર સવાલો ઉભા કર્યા છે
Air India Plan Crash Probe : અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશની તપાસમાં ચોંકાવનારો વળાંક આવ્યો છે. પ્લેન ક્રેશની તપાસ કરી રહેલી એરક્રાફ્ટ એક્સિડન્ટ ઈન્વેસ્ટિગેશન બ્યૂરોએ દુર્ઘટનામાં માર્યા ગયેલા પાયલટના ભત્રીજાને સમન મોકલાયું છે, જેનો પાયલટ એસોસિયેસને વિરોધ વ્યક્ત કર્યો છે.
અમદાવાદમાં થયેલા એર ઈન્ડિયા પ્લેન ક્રેશનો મુદ્દો ફરીથી ચર્ચામાં આવ્યો છે. કારણ કે, આ વિવાદ એક સમનનને લઈને છે. જે એર ઇન્ડિયા પ્લેન ક્રેશ કેસની તપાસ કરી રહેલી AIIB એ મોકલ્યું છે. આ સમન પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનામાં માર્યા ગયેલા કેપ્શન સુમિત સભરવાલા ભત્રીજા કેપ્ટન વરુણ આનંદને મોકલવામાં આવ્યું છે.
AIIB એ એર ઇન્ડિયાના પાયલટ અને ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન પાયલોટ્સ (FIP) ના સભ્ય કેપ્ટન આનંદને એર ઈન્ડિયા પ્લેન ક્રેશના દુર્ઘટનાની તપાસ માટે 15 જાન્યુઆરીએ તપાસ બ્યુરો સમક્ષ હાજર થવા માટે સમન્સ પાઠવ્યું છે. આ સમન બાદ પાયલટ એસોસિએશને AAIB ને કાયદાકીય નોટિસ ફટકારી છે. આ સાથે જ હવે ફ્લાઇટ A171 ની તપાસમાં એક નવો વિવાદ ઉભો થયો છે.
ફેડરેશને પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે કે, અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશની ઘટના સાથે કેપ્ટન આનંદનો કોઈ સંબંધ નથી, તો તેમને તપાસ માટે કેમ બોલાવવામાં આવ્યા છે. જોકે, બીજી તરફ, કેપ્ટન વરુણ આનંદે તપાસમાં સહકાર આપવાની ખાતરી ફેડરેશનને આપી છે. તેઓએ વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે સહમતી આપી છે.
આ વિવાદ પાછળ તપાસ એજન્સીની કાર્યપદ્ધતિ સામે આંગળી ચીંધવામાં આવી રહી છે. ફેડરેશનના જણાવ્યા મુજબ, સમન્સમાં એ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું નથી કે કેપ્ટન આનંદને કઈ ક્ષમતામાં બોલાવવામાં આવ્યા છે. આ દુર્ઘટનામાં પરિવારે પોતાના સ્વજન ગુમાવ્યા છે. ત્યારે તેમના જ સંબંધીને આ રીતે નિશાન બનાવવા તે નૈતિક રીતે પણ ખોટું હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. પાયલોટ્સ એસોસિએશને આક્ષેપ કર્યો છે કે આ કાર્યવાહી માત્ર સ્વર્ગસ્થ કેપ્ટનની છબી ખરાબ કરવા અને તપાસનો રસ્તો ભટકાવવા માટે કરવામાં આવી રહી છે.
જોકે, વિવાદો છતાં કેપ્ટન વરુણ આનંદે તપાસમાં સહકાર આપવાની તૈયારી બતાવી છે અને વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા પોતાના નિવેદનો નોંધાવવાની સંમતિ આપી છે.
