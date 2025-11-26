અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશના વિમાનમાં ઉડાન પહેલાના 48 કલાકમાં 3 મોટા ઈલેક્ટ્રીક ફોલ્ટ હતા; નવા રિપોર્ટમાં ખુલાસો
Air India Tragedy : એર ઇન્ડિયા 171 ક્રેશના કલાકો પહેલા ફ્લાઇટમાં સ્ટેબિલાઇઝર મોટર નિષ્ફળતા અંગે AAIB એ મૌન તોડ્યું. અમદાવાદમાં ક્રેશ થયેલા ડ્રીમલાઇનરને તેની પાછલી ફ્લાઇટમાં હાર્ડ લેન્ડિંગ થયું હતું; શું બંને ઘટનાઓ એકબીજા સાથે જોડાયેલી હોઈ શકે?
Ahmedabad Plane Crash : અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાના બોઇંગ જેટને તેની પાછલી ઉડાન દરમિયાન હાર્ડ લેન્ડિંગનો સામનો કરવો પડ્યો હોવાના અહેવાલ છે. આ કારણે એર ઇન્ડિયા ક્રેશ ફ્લાઇટના થોડા કલાકો પહેલા જ સમગ્ર સ્ટેબિલાઇઝર મોટર ટ્રીમ બદલવામાં આવી હતી.
12 જૂનના રોજ, એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઇટ AI 171 અમદાવાદથી લંડન જઈ રહી હતી ત્યારે વિમાન ક્રેશ થયું. વિમાનમાં કુલ 230 મુસાફરો હતા, જેમાં 169 ભારતીયો, 53 બ્રિટિશ, 7 પોર્ટુગીઝ અને એક કેનેડિયન નાગરિકનો સમાવેશ થાય છે. આમાં 103 પુરુષો, 114 મહિલાઓ, 11 બાળકો અને બે શિશુઓનો સમાવેશ થાય છે. બાકીના 12 ક્રૂ મેમ્બર હતા. ત્યારે હવે એરક્રાફ્ટ એક્સિડેન્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન બ્યુરોના પ્રારંભિક અહેવાલમાં મોટો ખુલાસો થયો છે. અગાઉ આ દુર્ઘટનાને ફ્યુઅલ કટ ઓફ સ્વીચ સાથે જોડવામાં આવી હતી અને બે પાઇલટ્સ વચ્ચેની વાતચીતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, નવી ઉભરતી વિગતો સૂચવે છે કે ડ્રીમલાઇનર તેની ઘાતક અંતિમ ઉડાન પહેલા ઘણા દિવસોથી તકનીકી સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યું હોઈ શકે છે.
ધ ફેડરલ દ્વારા કરવામાં આવેલી વિગતવાર તપાસ મુજબ, બોઇંગ જેટને તેની પાછલી ઉડાન દરમિયાન હાર્ડ લેન્ડિંગનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આના કારણે એર ઇન્ડિયા ક્રેશ ફ્લાઇટના થોડા કલાકો પહેલા જ સમગ્ર સ્ટેબિલાઇઝર મોટર ટ્રીમ બદલવામાં આવી હતી. મેળવેલા જાળવણી રેકોર્ડ દર્શાવે છે કે હાર્ડ લેન્ડિંગ ઘટના પછી તે દિવસે સ્ટેબિલાઇઝર પોઝિશન ટ્રાન્સડ્યુસર (સેન્સર) અને હોરિઝોન્ટલ સ્ટેબિલાઇઝર ઇલેક્ટ્રિક મોટર કંટ્રોલ યુનિટ (EMCU) બંને બદલવામાં આવ્યા હતા. અને ખામીયુક્ત ઉપકરણોને બદલવા સામાન્ય રીતે સારી બાબત હશે, પરંતુ અહીં સમસ્યાઓ થોડી વધુ ઊંડાણમાં ગઈ.
48 કલાકમાં ત્રણ ગંભીર ઇલેક્ટ્રિકલ ખામીઓ
ફેડરલ દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં નોંધાયું છે કે સ્ટેબિલાઇઝર મોટર અને સંબંધિત ઘટકોએ બોઇંગ 787 પર અન્ય મહત્વપૂર્ણ સિસ્ટમો સાથે પાવર અને ડેટા પાથ પણ શેર કર્યા હતા - જેમાં ઇંધણ ટાંકીમાં આગ નિવારણ માટે ફાયર ઇનર્ટર (નાઇટ્રોજન જનરેશન) સિસ્ટમનો સમાવેશ થાય છે. આનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે જ્વલનશીલ વરાળના નિર્માણને અટકાવીને ઇંધણ ટાંકીમાં આગ (જેમ કે ક્રેશ દરમિયાન જોવા મળેલી) અટકાવવામાં મદદ કરવા માટે થાય છે. પરંતુ ઇજનેરોએ ક્રેશના બે દિવસ પહેલા ફાયર ઇનર્ટરને ઑફલાઇન કરી દીધું હતું - તેને 'ઉચ્ચ-જોખમ સક્રિય ખામી તરીકે વર્ગીકૃત કરી હતી. જેને 24 કલાકની અંદર સુધારવાની જરૂર હતી. એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ તેની અંતિમ ફ્લાઇટ માટે ઉડાન ભરી ત્યારે તે બે દિવસ પછી નિષ્ક્રિય રહી.
9 જૂનના રોજ એક અલગ મધ્યમ જોખમ કોર નેટવર્ક સમસ્યા પણ સામે આવી હતી. ફાયર ઇન્ટરપ્ટર અને સ્ટેબિલાઇઝર ટ્રીમ મોટર બંને બોઇંગ 787 એરક્રાફ્ટ પર ડિજિટલ-ઇલેક્ટ્રિકલ 'કોર' સિસ્ટમ સાથે પાવર અને ડેટા શેર કરે છે. આ નેટવર્ક મોટાભાગની ઓનબોર્ડ સિસ્ટમ્સનું સંચાલન કરે છે અને એન્જિન કમ્પ્યુટર્સ માટે સિગ્નલોનું પણ સંચાલન કરે છે. તેથી ખામી ડિજિટલ એન્જિન કંટ્રોલને કમાન્ડ થ્રસ્ટ અને ફ્યુઅલ કટઓફ સુધી અસર કરી શકે છે.
AAIB રિપોર્ટમાં શું કહેવામાં આવ્યું હતું?
AAIB દ્વારા જુલાઈના મધ્યમાં બહાર પાડવામાં આવેલા પ્રારંભિક અહેવાલમાં નોંધવામાં આવ્યું હતું કે વિમાનના બંને એન્જિન ફ્યુઅલ કંટ્રોલ સ્વીચો 01 સેકન્ડના સમય અંતરાલ સાથે 'RUN' થી 'CUTOFF' સ્થિતિમાં એક પછી એક સંક્રમિત થયા હતા અને લિફ્ટ ઓફ કર્યાના થોડા જ સેકન્ડમાં બંધ થઈ ગયા હતા - જેના પરિણામે વિનાશક હવાઈ દુર્ઘટના બની હતી. પાછળથી તેમને પાછા સ્વિચ કરવામાં આવ્યા હતા પરંતુ એક એન્જિનમાં ઘટાડો અટકાવી શકાયો ન હતો.
પ્રારંભિક તપાસ અહેવાલ મુજબ, કોકપીટ વોઇસ રેકોર્ડર પર એક પાઇલટ બીજાને પૂછતો સાંભળી શકાય છે કે તેણે એન્જિનને ઇંધણ પુરવઠો કેમ બંધ કર્યો, જેના પર બીજા પાઇલટે જવાબ આપ્યો કે તેણે નથી કર્યો.
