પહેલી જ બેઠકમાં અમદાવાદને ભેટ, 12236 કરોડ મંજૂર, ત્રણ રેલલે પ્રોજક્ટને મળી લીલી ઝંડી
Ahmedabad Rail Project: કેન્દ્ર સરકારે ત્રણ મોટા રેલવે પ્રોજેક્ટ્સને મંજૂરી આપી છે. પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયના નવા કાર્યાલય સેવા તીર્થ ખાતે પ્રધાનમંત્રી મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી પ્રથમ કેબિનેટ બેઠકમાં કુલ 12,236 કરોડ રૂપિયાના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા.
- કેન્દ્ર સરકારે ત્રણ મોટા રેલવે પ્રોજેક્ટ્સને મંજૂરી આપી છે.
- નવા કાર્યાલય સેવા તીર્થ ખાતે કુલ 12,236 કરોડ રૂપિયાના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા.
- અમદાવાદમાં GIFT સિટીથી શાહપુર મેટ્રો એક્સટેન્શનને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
Trending Photos
Ahmedabad Rail Project: કેન્દ્ર સરકારે ત્રણ મોટા રેલવે મલ્ટીટ્રેકિંગ પ્રોજેક્ટ્સને મંજૂરી આપી છે. આમાં જબલપુરથી ગોંદિયા લાઇનનું ડબલિંગ, પુનરખથી કિઉલ ત્રીજી અને ચોથી લાઇન અને ગમરિયાથી ચંદેલ ત્રીજી અને ચોથી લાઇનનો સમાવેશ થાય છે.
12,236 કરોડ રૂપિયાના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા
પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયના નવા કાર્યાલય સેવા તીર્થ ખાતે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી પ્રથમ કેબિનેટ બેઠકમાં આ પ્રોજેક્ટ્સને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે બેઠકમાં કુલ 12,236 કરોડ રૂપિયાના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા.
વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે ત્રણ રેલવે મલ્ટીટ્રેકિંગ પ્રોજેક્ટ્સનો ખર્ચ 9,072 કરોડ રૂપિયા થશે. શ્રીનગર આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર સિવિલ એન્ક્લેવના વિકાસને પણ મંત્રીમંડળે મંજૂરી આપી. આ માટે કુલ 1,677 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થશે.
GIFT સિટીથી શાહપુર મેટ્રો એક્સટેન્શનને પણ મંજૂરી
અમદાવાદમાં GIFT સિટીથી શાહપુર મેટ્રો એક્સટેન્શનને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે. 2026-27 સીઝન માટે શણના લઘુત્તમ ટેકાના ભાવમાં 275 રૂપિયાનો વધારો કરીને 5,925 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ કરવાનો પણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. મંત્રીમંડળે પાવર ગ્રીડની ઇક્વિટી રોકાણ મર્યાદા પ્રતિ પેટાકંપની 5,000 કરોડ રૂપિયાથી વધારીને 7,500 કરોડ રૂપિયા કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
બધાના હિતમાં નિર્ણયો
વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે નવા PMO ભવન, સેવા તીર્થ ખાતે યોજાયેલી પ્રથમ મંત્રીમંડળની બેઠકમાં 140 કરોડ લોકોના હિતમાં બધા નિર્ણયો લેવાનો ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. નવા PMO ભવનનું કાર્ય સંસ્કૃતિ ખાતરી કરશે કે દરેક નીતિ બંધારણના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો અનુસાર હોય. મંત્રીમંડળના ઠરાવમાં જણાવાયું હતું કે અમારા માટે, બંધારણીય મૂલ્યો નૈતિક પ્રતિબદ્ધતાની અભિવ્યક્તિ છે, જે શાસનને ગૌરવ, સમાનતા અને ન્યાય સાથે જોડે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે