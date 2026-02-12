Prev
Ahmedabad Plane Crash: અમદાવાદમાં ઘટેલી પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના પર ઈટાલિયન મીડિયાનો અત્યંત ચોંકાવનારો ખુલાસો, 'ઈરાદાપૂર્વક કૃત્ય' ગણાવ્યું

Ahmedabad Plane Crash Investigation Report: એક ઈટાલિયન અખબારના રિપોર્ટમાં અમદાવાદમાં ઘટેલી પ્લેન ક્રેશની ભયાનક ઘટના વિશે જે ચોંકાવારી વાતો જણાવવામાં આવી છે તે આઘાતજનક છે. રિપોર્ટમાં સૂત્રોના હવાલે જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ કોઈ ટેક્નિકલ ખામીના કારણે ઘટેલી ઘટના નહતી પરંતુ ઈરાદાપૂર્વક કરવામાં આવેલું કૃત્ય હતું. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 12, 2026, 10:39 AM IST
  • ઈટાલિયન અખબર Corriere della Sera નો રિપોર્ટ
  • અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ એ 'ઈરાદાપૂર્વક કરવામાં આવેલું કૃત્ય'
  • પ્લેન ક્રેશ અંગે શંકાની સોય પાયલોટ પર

Ahmedabad Plane Crash: અમદાવાદમાં ઘટેલી પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના પર ઈટાલિયન મીડિયાનો અત્યંત ચોંકાવનારો ખુલાસો, 'ઈરાદાપૂર્વક કૃત્ય' ગણાવ્યું

અમદાવાદમાં 12 જૂનનો દિવસ ઈતિહાસમાં કાળા અક્ષરોએ ચિતરાઈ ગયો. આ એ જ દિવસ હતો જ્યારે લંડન જવાના અભરખા લઈને ઉપડેલા અનેક મુસાફરોની જિંદગી પળભરમાં કાળના ખપ્પરમાં હોમાઈ ગઈ. અનેક આશાસ્પદ ભાવિ તબીબોની જિંદગી હણાઈ ગઈ. અમદાવાદ આ દિવસ ક્યારેય ભૂલી શકશે નહીં. હવે આ પ્લેન ક્રેશની ઘટના વિશે એક ચોંકાવનારો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. ઈટાલિયન અખબાર Corriere della Seraના રિપોર્ટમાં બે સૂત્રોને ટાંકીને જણાવવામાં આવ્યું છે કે પ્લેન ક્રેશની આ ઘટના કોઈ ટેક્નિકલ ખામીના કારણે નહીં પરંતુ જાણી જોઈને કરવામાં આવેલી ઘટના છે. એટલે કે “intentional act”નું પરિણામ છે. 

260 લોકોના થયા હતા
અત્રે જણાવવાનું કે 12 જૂનના રોજ અમદાવાદના એરપોર્ટથી લંડન જવા ઉડેલું એર ઈન્ડિયાનું બોઈંગ 787 ડ્રીમ લાઈનનર વિમાન ફ્લાઈટ 171 ગણતરીની પળોમાં દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું અને તેમાં કુલ 260 જેટલા લોકોના જીવ ગયા હતા. વિમાનમાં 242 લોકો સવાર હતા જેમાંથી માત્ર એક જ વ્યક્તિનો જીવ  બચ્યો હતો. જ્યારે વિમાન મેઘાણીનગર વિસ્તારમાં એક મેડિકલ હોસ્ટેલ સાથે અથડાતા ત્યાં હાજર 19 લોકો પણ તેનો ભોગ બન્યા હતા. 

ઉડાણ ભર્યાની ગણતરીની પળોમાં તૂટી પડ્યું
વિમાને જેવી ઉડાણ ભરી ત્યારબાદ લગભગ 32 સેકન્ડ પછી જ બંને એન્જિનોએ તેમનો પાવર ગુમાવી દીધો અને મેડિકલ વિદ્યાર્થીઓની હોસ્ટેલ પર તૂટી પડ્યું. એવું કહેવાય છે કે બંને એન્જિન બંધ થઈ ગયા હતા. 

અખબારનો ચોંકાવનારો દાવો
ઈટલીના અખબારે હવે આ ઘટનાની જે તપાસ ચાલી રહી છે તે અંગે એક ચોંકાવનારો દાવો કર્યો છે. અહેવાલમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ભારતીય તપાસકારોએ તારણ પર પહોંચ્યા છે કે 12 જૂને થયેલી પ્લેન ક્રેશની દુર્ઘટના એ કોઈ ટેક્નિકલ ખામીના કારણે નહીં પરંતુ ઈરાદાપૂર્વક કરવામાં આવેલા કાર્યનું પરિણામ હતું અને હવે ઓફિશિયલ્સ ફાઈનલ રિપોર્ટ તૈયાર કરી રહ્યા છે. અખબારે એવું પણ જણાવ્યું કે તપાસમાં મદદ કરી રહેલા યુએસ એક્સપર્ટ્સે આ તારણને એક 'મોટી સફળતા' ગણાવી. 

શંકાની સોય પાયલોટ પર
ઈટલીના અખબારે પશ્ચિમી વિમાનન એજન્સીઓના સૂત્રોના હવાલે લખ્યું છે કે તપાસમાં કોઈ ટેક્નિકલ ખામીના પુરાવા મળ્યા નથી. આ સાથે જ કોકપિટ વોઈસ રેકોર્ડરના સાફ કરાયેલા ઓડિયો રેકોર્ડિંગના વિશ્લેષણથી જાણવા મળ્યું છે કે કયા પાઈલોટે ફ્યૂલ સ્વિચને રનથી કટ ઓફની સ્થિતિમાં કરી હતી. જેના કારણે આ દુર્ઘટના ઘટી. જો કે અંતિમ રિપોર્ટમાં કોઈ એક પાયલોટને જવાબદાર ઠેરવવામાં આવશે કે નહીં કે વિસ્તૃત રીતે જણાવવામાં આવશે કે નહીં તે હજુ સુધી સ્પષ્ટ નથી. રિપોર્ટમાં કહેવાયું છે કે શંકાની સોઈ વિમાનના કમાન્ડર સુમીત સભરવાલ તરફ છે જેમનું આ અકસ્માતમાં મોત થયું હતું. 

કોઈ પ્રતિક્રિયા નહીં
જો કે ઈટાલિયન અખબારના આ રિપોર્ટ પર ભારતના એરક્રાફ્ટ એક્સીડેન્ટ ઈન્વેસ્ટિગેશન બ્યૂરો (AAIB) અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ સીવીલ એવિએશન તરફથી કોઈ પ્રતિક્રિયા આવી નથી. અમેરિકી તપાસ એજન્સી NTSBના પ્રવક્તા પીટર સી નડસને પણ અખબારને ભારતીય એજન્સીને સંપર્ક કરવા જણાવ્યું છે. 

