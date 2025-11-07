પ્લેન ક્રેશમાં માર્યા ગયેલા પાયલટના પિતાને સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું, તમારે પુત્રને દોષિત ઠેરવવાનો બોજ ઉઠાવવો ન જોઈએ
Ahmedabad Plane Crash : અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશમાં મોતને ભેટેલા પાયલોટના પિતાએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં કરેલી અરજી પર આજે સુનાવણી થઈ, આ પ્લેન ક્રેશમાં 260 મુસાફરોના મોત નિપજ્યા હતા, જેમાં પ્રાથમિક તપાસમાં પાયલટ પર દોષ ઢોળવાનો પ્રયાસ કરાયો છે
Air India Plane Crash : 12 જૂન, 2025 ના રોજ અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનામાં પાઇલટ સમુદાય સહિત 260 મુસાફરોના મોત થયા હતા. પાઇલટ સુમિત સભરવાલના પિતા પુષ્કરરાજ સભરવાલે આ દુર્ઘટનાની તપાસ માટે સુપ્રીમ કોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકાર અને નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) ને નોટિસ જાહેર કરી છે.
જુન મહિનામાં ક્રેશ થયેલા એર ઇન્ડિયા વિમાનના પાઇલટ-ઇન-કમાન્ડ સ્વર્ગસ્થ કેપ્ટન સુમિત સભરવાલના પિતા દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટે નોટિસ જારી કરી છે. પોતાની અરજીમાં પુષ્કરરાજ સભરવાલે નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ દ્વારા દેખરેખ હેઠળ અકસ્માતની નવેસરથી, નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક તપાસની માંગ કરી છે. અરજીમાં જણાવાયું છે કે, અકસ્માતની પ્રારંભિક તપાસ નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક રહી નથી. તપાસમાં ટેકનિકલ ખામીઓને અવગણવામાં આવી છે અને પાઇલટ્સ પર દોષ ઢોળવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે, જેઓ હવે પોતાનો બચાવ કરવામાં અસમર્થ છે.
આજે સુનાવણી દરમિયાન, સુપ્રીમ કોર્ટે પાઇલટના પિતાને કહ્યું કે તેમણે આ કેસમાં તેમના પુત્રને દોષિત ઠેરવવાનો બોજ ઉઠાવવો જોઈએ નહીં. કોઈ તેને દોષિત ઠેરવી શકે નહીં. પ્રારંભિક તપાસ આવા કોઈ નિષ્કર્ષ પર પહોંચી નથી. વિદેશી મીડિયામાં આવેલા અહેવાલો સાચા નથી.
અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનામાં માર્યા ગયેલા પાઇલટ પૈકીના એક સુમિત સભરવાલના 91 વર્ષીય પિતા પુષ્કર રાજ સભરવાલ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીના જવાબમાં સુપ્રીમ કોર્ટે આ અવલોકન કર્યું હતું. જસ્ટિસ સૂર્યકાંત અને જોય માલ્યા બાગચીની બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે દેશમાં કોઈ એવું માનતું નથી કે પાઇલટ ભૂલમાં હતો. પ્રારંભિક તપાસ અહેવાલમાં પણ પાઇલટ સામે કોઈ આરોપ મૂકવામાં આવ્યા નથી.
સુપ્રીમ કોર્ટ આ અરજીની સાથે પહેલાથી જ પેન્ડિંગ અન્ય અરજીની પણ સુનાવણી કરશે. આગામી સુનાવણી 10 નવેમ્બરે થશે.
પાઇલટની ભૂલ હોવાનું જણાવ્યું હતું
અરજદારોએ વર્તમાન સરકારી તપાસ દ્વારા પાઇલટની ભૂલ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. પુષ્કરરાજ સભરવાલે એરક્રાફ્ટ એક્સિડેન્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન બ્યુરો (AAIB) પર વિશ્વસનીયતા અને પારદર્શિતાનો અભાવ હોવાનો આરોપ લગાવતા કહ્યું હતું કે તપાસ મુખ્યત્વે મૃતક પાઇલોટ્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જ્યારે અન્ય, વધુ વિશ્વસનીય તકનીકી અને કારણભૂત પરિબળોની તપાસ કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે.
સભરવાલે દાવો કર્યો છે: મારા પુત્ર પર આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો
અરજીમાં માંગ કરવામાં આવી છે કે AAIB દ્વારા કરવામાં આવેલી અગાઉની બધી તપાસ રદ કરવામાં આવે અને તમામ પુરાવા નવી ન્યાયિક દેખરેખ હેઠળની તપાસને સોંપવામાં આવે. સભરવાલે દાવો કર્યો હતો કે AAIBના બે અધિકારીઓએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેમના પુત્રએ ટેકઓફ પછી એન્જિનને ઇંધણ પુરવઠો બંધ કરી દીધો હતો, જે આરોપ સરકાર નકારે છે. તેઓ તપાસને "ખૂબ જ સ્પષ્ટ અને સંપૂર્ણ" કહે છે.
વિમાન દુર્ઘટનાની ફરીથી તપાસ થવી જોઈએ
અરજીમાં, તેમણે વ્યાપક તપાસની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. સભરવાલે કહ્યું હતું કે અકસ્માતના તમામ સંભવિત કારણો પર વિચાર કરવો જોઈએ, ફક્ત પાઇલટને દોષી ઠેરવવાને બદલે. આ બાબતથી વાકેફ સૂત્રોએ મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે પાઇલટ્સ પર ચાલી રહેલી તપાસનું ધ્યાન ક્રેશ પાછળનું સંપૂર્ણ સત્ય ઉજાગર કરવાના પ્રયાસોમાં અવરોધ ઉભો કરી રહ્યું છે. સુપ્રીમ કોર્ટે હજુ સુધી આ કેસની સુનાવણી કરી નથી. ભારતીય પાઇલટ્સ ફેડરેશન, જે આશરે 5,000 સભ્યોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, સભરવાલના પરિવાર સાથે, સરકાર પાસેથી વધુ પારદર્શિતા અને જવાબદારીની માંગ કરી રહ્યું છે.
