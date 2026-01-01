Property News: અમદાવાદનો આ વિસ્તાર કેમ બન્યો છે પ્રોપર્ટીમાં રોકાણ માટે બેસ્ટ? લોકો ફ્લેટ ખરીદવા માટે કરે છે પડાપડી
Ahmedabad Property News: અમદાવાદમાં સાયન્સ સિટી એક પ્રીમિયમ અને સુનિયોજિત રેસિડેન્શિયલ હબ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. આ વિસ્તાર પોતાની સારી કનેક્ટિવિટીઅને લક્ઝરી પ્રોજેક્ટ્સ માટે જાણીતો છે. રોકાણકારો માટે પણ આ વિસ્તાર એક નફાનું મોટું કેન્દ્ર બની ચૂક્યું છે.
ગુજરાતના મુખ્ય શહેર તરીકે જેની ગણતરી થાય છે તે અમદાવાદના રિયલ એસ્ટેટ બજારમાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી મોટા ફેરફાર જોવા મળ્યા છે. અનેક વિસ્તારોના ભાવ આજના સમયમાં જબરદસ્ત ચમકારો બતાવી રહ્યા છે. જેમાંનો એક વિસ્તાર છે સાયન્સ સિટી. આ વિસ્તાર પોતાની વૈજ્ઞાનિક ઓળખ માટે જ નહીં પરંતુ શહેરના સૌથી મનગમતા રહેણાંક વિસ્તારોમાંથી પણ એક ગણાય છે. આ વિસ્તાર મધ્યમ અને ઉચ્ચ મધ્યમવર્ગના લોકો માટે એક પ્રાઈમ રેસિડેન્શિયલ બની ગયો છે. સુનિયોજિત વિકાસ અને પહોળા રસ્તાઓએ તેને ભીડભાડવાળા શહેરમાં પણ અલગ અને શાંત છતાં આધુનિક ઓળખ આપી છે.
સાયન્સ સિટીની શું છે વિશેષતા
સાયન્સ સિટીની સૌથી મોટી વિશેષતા જો ગણવી હોય તો તે છે તેનું સુરક્ષિત અને સુવિધાજનક વાતાવરણ છે. અહીં રહેવા માટે આધુનિક એપાર્ટમેન્ટ્સ ઉપલબ્ધ છે, જે કોમર્શિયલ કેન્દ્રોથી નજીકતાને કારણે લોકો માટે પણ રહેવા માટે એક આદર્શ વિસ્તાર બન્યો છે. અમદાવાદમાં ફ્લેટ ખરીદવાની ઈચ્છા ધરાવતા લોકો હવે સાયન્સ સિટીને માત્ર એક વિકલ્પ તરીકે નહીં પરંતુ એક સ્ટેટસ સિમ્બોલ તરીકે પણ જોઈ રહ્યા છે. સારી ટ્રાન્સપોર્ટ કનેક્ટિવિટી અને વિક્સિત થઈ રહેલા કોમર્શિયલ સ્પેસે અહીં પ્રોપર્ટી વેલ્યૂમાં સતત વધારો કર્યો છે.
શું ચાલે છે ભાવ
સાયન્સ સિટીનો વિસ્તાર રોકાણકારો માટે મહત્વનો બની ગયો છે. ફ્લેટ ખરીદનારાઓ કોઈ પણ ફ્લેટને શોર્ટલિસ્ટ કરતા પહેલા પ્રતિ વર્ગ ફૂટનો ભાવ, રેન્ટલ યીલ્ડ અને અલગ અલગ પ્રોજેક્ટ્સ વચ્ચેના અંતરની બારીકાઈથી સરખામણી કરે છે. આ વિસ્તારમાં રોકાણમાં વધતા રસ પાછળનું મુખ્ય કારણ વિસ્તારનો સુનિયોજિત વિકાસ અને ભવિષ્યમાં શાનદાર રિટર્ન મળવાની અપેક્ષા છે.
મેજિકબ્રિક્સ મુજબ સાયન્સ સિટીમાં હાલ પ્રોપર્ટીના સરેરાશ ભાવ 9000 રૂપિયાથી 10,500 રૂપિયા પ્રતિ વર્ગ ફૂટ આસપાસ છે. જો કે અલગ અલગ બજેટ પ્રમાણે અહીં અનેક વિકલ્પ પણ ઉપલબ્ધ છે. બજેટ સેગમેન્ટના પ્રોજેક્ટ્સ, જે મુખ્ય રસ્તાઓથી થોડા અંદર છે, તેમના ભાવ 4,300 થી 5,500 રૂપિયા પ્રતિ વર્ગ ફૂટ વચ્ચે રહે છે. બીજી બાજુ મુખ્ય માર્ગ પર આવેલા પ્રીમિયમ ટાવર અને હાઈ એન્ડ યુનિટ્સ જ્યાં ક્લબ હાઉસ અને મોટા લેઆઉટ જેવી વિશ્વસ્તરીય સુવિધાઓ મળે છે તેમના ભાવ 20,000 પ્રતિ વર્ગ ફૂટથી પણ ઉપર જાય છે.
રેન્ટલ માર્કેટ એટલે કે ભાડાના ઘરો વિશે વાત કરીએ તો સાયન્સ સિટી તેમાં પણ મજબૂત સ્થિતિમાં છે. અહીં સામાન્ય ફર્નિચરવાળા એક સાધારણ 2 બીએચકે ફ્લેટનું માસિક ભાડુ સામાન્ય રીતે 22,000 થી 27,000 રૂપિયા વચ્ચે હય છે. જો તમે ફૂલ્લી ફર્નિશ્ડ અને આધુનિક સુવિધાઓવાળા 2 બીએચકે કે 3 બીએચકે પ્રીમિયમ ફ્લેટની શોધમાં હોવ તો તેનું ભાડું ટાવરના લોકેશન અને ત્યાંથી જોવા મળતા વ્યૂ પર આધારિત હોય છે અને તે 30,000 રૂપિયાથી 35,000 રૂપિયા પ્રતિ માસ સુધી પહોંચી શકે છે. આ ઉપરાંત નજીકના વિસ્તારોમાં સ્વતંત્ર ઘર અે વિલા તરીકેના વિકલ્પ પણ ઉપલબ્ધ છે. જેનું ભાડું 35,000 રૂપિયાથી શરૂ થઈને પ્લોટના આકાર અને સુવિધાઓ મુજબ વધતું જાય છે.
