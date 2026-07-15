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નવા ભારતના બિઝનેસ પાઠ હવે અમદાવાદ ભણાવશે! ₹100 કરોડની નવી યુનિ. માટે EDII અમદાવાદ સાથે કરાર

જ્યારે કોઈ ઉદ્યોગપતિ પોતાના પિતાની અર્થીને મુખાગ્નિ આપીને બહાર નીકળે, ત્યારે સામાન્ય રીતે શોક અને સંવેદનાનો માહોલ હોય છે. પરંતુ દેશના મીડિયા અને બિઝનેસ જગતના ભીષ્મ પિતામહ અને એસેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ પોતાના પિતાના અંતિમ સંસ્કાર બાદ સમાજને કંઈક એવું આપવાની જાહેરાત કરી, જેણે આખા દેશનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. ડૉ. ચંદ્રાના પિતા શ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીની સ્મૃતિમાં હરિયાણાના અગ્રોહા ધામ ખાતે ₹100 કરોડના ખર્ચે એક ભવ્ય યુનિવર્સિટી સ્થાપવામાં આવશે. સૌથી રસપ્રદ વાત એ છે કે, આ યુનિવર્સિટી માત્ર ડિગ્રીઓ વહેંચવાનું કારખાનું નહીં બને, પરંતુ તેને દેશમાં બિઝનેસ અને સ્ટાર્ટ-અપની ગેંગોત્રી ગણાતી એન્ટરપ્રિન્યોર ડેવલપમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા (EDII) અમદાવાદના સહયોગથી તૈયાર કરવામાં આવશે.

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 15, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:31 PM IST
નવા ભારતના બિઝનેસ પાઠ હવે અમદાવાદ ભણાવશે! ₹100 કરોડની નવી યુનિ. માટે EDII અમદાવાદ સાથે કરાર

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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