/નવા ભારતના બિઝનેસ પાઠ હવે અમદાવાદ ભણાવશે! ₹100 કરોડની નવી યુનિ. માટે EDII અમદાવાદ સાથે કરાર

દેશના મીડિયા અને બિઝનેસ જગતના દિગ્ગજ અને એસેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ પોતાના પિતા શ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીના નિધન બાદ એક એવી જાહેરાત કરી છે, જેનું સીધું કનેક્શન આપણા અમદાવાદ સાથે જોડાયું છે. હરિયાણાના પવિત્ર અગ્રોહા ધામ ખાતે ₹100 કરોડના ખર્ચે સ્થાપવામાં આવનારી હાઇટેક યુનિવર્સિટીનું મુખ્ય 'બ્રેઇન' (એકેડેમિક પાર્ટનર) અમદાવાદની વિશ્વવિખ્યાત સંસ્થા EDII (એન્ટરપ્રિન્યોરશીપ ડેવલપમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા) બનશે.
'ઉદ્યોગસાહસિકો જન્મતા નથી, ઘડી શકાય છે' – અગ્રોહામાં લખાશે નવો ઇતિહાસ
અગ્રોહા અને વૈશ્ય સમાજ સદીઓથી દેશના અર્થતંત્રનો મોટો સ્તંભ રહ્યો છે. ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે, આ આખો વિસ્તાર એન્ટરપ્રિન્યોર્સ (સાહસિકો)નો વિસ્તાર છે. એટલે જ અમે દેશની સર્વોચ્ચ સંસ્થા EDII અમદાવાદ સાથે કરાર કર્યો છે, જેથી અહીંના યુવાનો વૈશ્વિક સ્તરના બિઝનેસ લીડર્સ બની શકે. તમને ખબર નહીં હોય તો જણાવી દઈએ કે ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ જેમની સાથે કરાર કર્યો છે એ EDII અમદાવાદ કેમ્પસની ડિઝાઇન ભારતના પ્રખ્યાત આર્કિટેક્ટ વિમલ પટેલ (જેમણે નવું સંસદ ભવન અને સેન્ટ્રલ વિસ્ટા પ્રોજેક્ટ ડિઝાઇન કર્યો છે) દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
ઇંટો અને પથ્થરોના અદભુત કોમ્બિનેશનવાળા આ કેમ્પસને તેની ઉત્કૃષ્ટ સ્થાપત્ય શૈલી માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રતિષ્ઠિત 'આગા ખાન એવોર્ડ ફોર આર્કિટેક્ચર' પણ મળેલો છે.
શું છે EDII અને કેમ કર્યો કરાર
તમને જણાવી દઈએ કે, દેશની અગ્રણી નાણાકીય સંસ્થાઓ જેવી કે IDBI બેંક, ICICI, IFCI અને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI) ના સક્રિય ટેકાથી શરૂ કરાઈ હતી. EDII અમદાવાદ એ ભારત સરકાર અને અગ્રણી બેંકોના સપોર્ટથી ચાલતી એ સંસ્થા છે, જેને નોન-ટેકનિકલ કેટેગરીમાં દેશમાં નંબર ૧ ઇનોવેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો દરજ્જો મળેલો છે.
ભારત સરકારના કૌશલ્ય વિકાસ અને ઉદ્યોગસાહસિકતા મંત્રાલય (Ministry of Skill Development & Entrepreneurship) દ્વારા આ સંસ્થાને 'સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ' (Centre of Excellence) નો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે.
આ સંસ્થાએ જ ભારતમાં 'સ્ટાર્ટ-અપ ટ્રેનિંગ'ની શરૂઆત કરી હતી. હવે આ જ નોલેજ પાર્ટનર હરિયાણાના ગ્રામીણ અને ઔદ્યોગિક પટ્ટાને નવો આયામ આપશે.
32 એકર જમીન, ₹100 કરોડનું રોકાણ અને એક અનોખો કોર્સ: 'How to Give'
આ પ્રોજેક્ટની ત્રણ સૌથી મોટી હાઈલાઈટ્સ જે આ યુનિવર્સિટીને દેશની અન્ય સંસ્થાઓથી અલગ પાડે છે:
સામાન્ય રીતે બિઝનેસ સ્કૂલોમાં 'નફો કેમ કમાવવો' (How to earn profit) એ શીખવવામાં આવે છે. પરંતુ ડૉ. ચંદ્રાએ જાહેરાત કરી કે, તેમના પિતાના સમાજ સેવાના વારસાને જીવંત રાખવા માટે આ યુનિવર્સિટીમાં ખાસ કોર્સ શરૂ થશે – "How to Give" (સમાજને પરત કેમ આપવું).
પિતાની વિદાય પર શોક નહીં, પણ કૃતજ્ઞતા!
96 વર્ષની જૈફ વયે શાંતિથી વિદાય લેનારા પિતા નંદકિશોરજીને યાદ કરતાં ડૉ. ચંદ્રાએ કહ્યું કે, "પિતાજીને કોઈ કષ્ટ નહોતું. અમે આખો પરિવાર ભાગ્યશાળી છીએ કે આવી પુણ્ય આત્માના ઘરે અમારો જન્મ થયો." પિતાની આ જ પુણ્ય કમાણીને હવે દેશના યુવાનોના ભવિષ્ય માટે રોકીને ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ સાબિત કર્યું છે કે, સાચો ઉદ્યોગપતિ એ જ છે જે માત્ર સામ્રાજ્ય નથી બનાવતો, પણ આવનારી પેઢીઓ માટે પ્રેરણાનું કેન્દ્ર છોડી જાય છે.
અગ્રોહાની પવિત્ર ભૂમિ અને અમદાવાદનું વર્લ્ડ ક્લાસ એકેડેમિક નોલેજ ભેગું મળીને ઉત્તર ભારતના એજ્યુકેશન અને બિઝનેસ ઈકોસિસ્ટમનો ચહેરો બદલી નાખશે તે નક્કી છે.
ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાના એ શબ્દો... જે ઇતિહાસ રચી જશે:
૧. "અમે ભાગ્યશાળી છીએ કે આવી પુણ્ય આત્માના ઘરે જન્મ્યા..."
"પિતાજી 96 વર્ષનું દીર્ઘાયુ ભોગવીને વિદાય થયા છે. તેમને કોઈ કષ્ટ કે તકલીફ નહોતી પડી, માત્ર જવાના અડધા કલાક પહેલાં ઓક્સિજન ઓછું થયું હતું. અમે આખો પરિવાર ભાગ્યશાળી છીએ કે આવા પવિત્ર અને કર્મઠ પિતાના ઘરે અમારો જન્મ થયો."
૨. "અમદાવાદની EDII સાથે એગ્રીમેન્ટ કેમ કર્યો?"
"અગ્રોહા અને આ આખો વિસ્તાર એન્ટરપ્રિન્યોર્સ (સાહસિકો)નો વિસ્તાર છે. અહીં બિઝનેસ લોહીમાં વહે છે. એટલા માટે જ અમે અમદાવાદની અગ્રણી સંસ્થા એન્ટરપ્રિન્યોર ડેવલપમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (EDII) સાથે કરાર કર્યો છે. આ સંસ્થાના નોલેજ અને ગાઇડન્સથી જ અહીં ગોયન્કાજીના નામે ભવ્ય યુનિવર્સિટી ઊભી થશે અને નવા યુગના બિઝનેસ લીડર્સ તૈયાર થશે."
૩. યુનિવર્સિટીમાં ચાલશે અનોખો કોર્સ: "How to Give" (સમાજને પરત કેમ આપવું)
ડૉ. ચંદ્રાએ સૌથી હૃદયસ્પર્શી વાત એ કહી કે, "આજ સુધી દુનિયાની બિઝનેસ સ્કૂલો માત્ર 'કમાણી કેમ કરવી' એ શીખવે છે. પરંતુ મારા પિતાજીનો સામાજિક વારસો અને ઉદારતા આગળ વધે તે માટે આ યુનિવર્સિટીમાં એક ખાસ કોર્સ શરૂ કરવામાં આવશે – How to Give (સમાજને પરત કેમ આપવું). યુવાનો બિઝનેસની સાથે સામાજિક જવાબદારી પણ શીખે તે અમારો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે."