/EVMથી લઈને બોમ્બ ધમકી સુધી... દેશભરમાં ધમકીભર્યા ફેક ઇમેઇલ કરનાર અમદાવાદની મહિલા ઝડપાઈ

સરકારી કચેરીઓ, વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને દેશભરની અન્ય અગ્રણી સંસ્થાઓને ધમકીભર્યા ફેક ઇમેઇલ કરનાર અમદાવાદની મહિલાની દિલ્હીની ચાણક્યપુરી પોલીસે ધરપકડ કરી છે. તે ઘણા મહિનાઓથી બોમ્બની ખોટી ધમકીઓ, EVM સંબંધિત આરોપો, ભ્રષ્ટાચારની ફરિયાદો અને અન્ય ધમકીભર્યા મેસેજ મોકલી રહી હતી.
200થી વધુ ધમકીભર્યા ઇમેઇલ કર્યા
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ફેબ્રુઆરી 2026થી આવા ઇમેઇલ સતત મોકલવામાં આવી રહ્યા હતા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે તેણીએ દેશભરમાં વિવિધ સરકારી વિભાગો, અધિકારીઓ અને સંસ્થાઓને 200થી વધુ ઇમેઇલ મોકલ્યા હતા, જેનાથી જે તે એજન્સીઓમાં ચિંતા અને અફરાતફરીનું વાતાવરણ સર્જાયું હતું.
ચાણક્યપુરી પોલીસ સ્ટેશનના SHO ઇન્સ્પેક્ટર પી.સી. યાદવની દેખરેખ હેઠળ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. ટેકનિકલ તપાસથી ઇમેઇલ ID સાથે જોડાયેલા મોબાઇલ નંબરને ઓળખવામાં મદદ મળી, જે પછી સતત દેખરેખ હેઠળ રાખવામાં આવ્યો હતો. જોકે મોબાઇલ ફોન લાંબા સમય સુધી બંધ રહ્યો હતો, પોલીસ ટેકનિકલ દેખરેખ દ્વારા મહત્વપૂર્ણ લીડ્સ એકત્રિત કરવામાં સફળ રહી.
દિલ્હી પોલીસે કરી ધરપકડ
18 જૂનના રોજ બીજો ધમકીભર્યો ઈમેલ મળ્યા બાદ તપાસ વધુ તીવ્ર બની હતી. 21 જૂનના રોજ, ટેકનિકલ સર્વેલન્સ દ્વારા મહિલાનું સ્થાન ગુરુદ્વારા બંગલા સાહિબની આસપાસ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. ત્યારબાદ, પોલીસની એક ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને સાંજે ગુરુદ્વારા બંગલા સાહિબની બહાર મહિલાને પકડી લીધી.
અટકાયત કરાયેલી મહિલાની ઓળખ 41 વર્ષીય સીમા લોહુમી તરીકે થઈ છે, જે ગુજરાતના અમદાવાદ જિલ્લાના કિશાપુર વિસ્તારની રહેવાસી છે. પોલીસ સ્ટેશનમાં પૂછપરછ કરતાં જાણવા મળ્યું કે તે ઘણા સમયથી વિવિધ વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓને આવા ઈમેલ મોકલી રહી હતી. તપાસમાં એ પણ ખુલાસો થયો કે તેની તબીબી સારવાર ચાલી રહી છે, જે તેના પરિવારના સભ્યો દ્વારા પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે. પોલીસ હાલમાં આ ઈમેઈલ મોકલવા પાછળનો હેતુ શોધવા માટે આ મામલાની વધુ તપાસ કરી રહી છે.