ગજબ ભેજું છે આ 8 વર્ષનો બાળક, AI ઈમ્પેક્ટ સમિટમાં એવી 'ધૂરંધર' સ્પીચ આપી...લોકો મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયા
AI Impact Summit Ranvir Sachdeva: ભારતના આંગણે યોજાએલી એઆઈ ઈમ્પેક્ટ સમિટમાં વિવાદને બાદ કરીએ તો ખુબ જ અદભૂત પરિણામો જોવા મળ્યા છે. એમાં પણ એક 8 વર્ષના બાળકે જે રીતે એઆઈ પર સ્પીચ આપી તેને જોઈને લોકો મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયા. 8 વર્ષના આ રણવીર સચદેવા કોણ છે અને તેમની કઈ સિદ્ધિઓ છે તે ખાસ જાણો.
- AI નો જીનીયસ છે આ 8 વર્ષનો બાળક રણવીર સચદેવા
- નાની ઉમરે કીનોટ સ્પીકર બનીને વગાડ્યો ડંકો
- ટીમ કૂકે પણ આપ્યું હતું પર્સનલ આમંત્રણ
દિલ્હીમાં થઈ રહેલી India AI Impact Summit 2026 હાલ ખુબ ચર્ચામાં છે. ગલગોટિયા યુનિવર્સિટીના ચાઈનીઝ રોબોટિક ડોગનો વિવાદ બાજુમાં મૂકીએ તો આ સમિટે વૈશ્વિક પટલ પર ખુબ નામના મેળવી છે. આ ગ્લોબલ સાઉથની એક એવી ઈવેન્ટ છે જેમાં દુનિયાભરના ટેર લીડર્સ, વૈજ્ઞાનિક અને પોલીસી મેકર્સ ભેગા થયા. પરંતુ આ બધામાં જો સૌથી વધુ કોઈની ચર્ચા થઈ રહી છે તો તે છે આઠ વર્ષનો બાળક રણવીર સિંહ સચદેવા. આ બાળકને ભૂલથી પણ નાનો બાળક સમજવાની કોશિશ ન કરતા. કારણ કે આ બાળકે આટલી નાની ઉંમરે કીનોટ સ્પીકર બનીને ડંકો વગાડ્યો છે. આ બાળક વિશે ખાસ જાણવા જેવું છે અને તેની કહાની ખુબ પ્રેરણાદાયક છે.
એઆઈ સમિટનો સૌથી નાનકડો સ્પીકર
16 તારીખથી નવી દિલ્હીના ભારત મંડપમમાં શરૂ થયેલી આ એઆઈ સમિટમાં આયોજિત ઈન્ડિયા એઆઈ ઈમ્પેક્ટ સમિટમાં રણવીર આ સૌથી નાની ઉંમરનો કીનોટ સ્પીકર છે. તેમણે અહીં પોતાના ભારતીય એઆઈ મોડલના યૂઝ કેસ વિશે વાત કરી. રણવીરે ન્યૂઝ એજન્સી ANI સાથે વાતચીતમાં કહ્યું કે તેઓ પ્રાચીન ભારતીય દર્શનને આધુનિક ટેક્નોલોજી સાથે જોડવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. આટલી નાની ઉંમરમાં આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ જેવા જટિલ વિષય પર બોલવું એ ખુબ મોટી વાત છે. મીડિયા સાથે વાતચીત દરમિયાન રણવીરે જણાવ્યું કે તે કઈ રીતે ભારતના ગ્રોથ જર્નીમાં યોગદાન કરે છે અને દેશમાં એઆઈ સાક્ષરતા વધારવાની કોશિશ કરે છે. તેમનું માનવું છે કે ભારત પાસે એઆઈ ક્ષેત્રમાં ખુબ સંભાવનાઓ છે અને યુવા પેઢી તેમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે.
રણવીરે શું કહ્યું પોતાના સંબોધનમાં
પોતાના કીનોટ સંબોધનમાં રણવીરે પ્રાચીન ભારત દર્શનને આધુનિક ટેક્નોલોજી સાથે જોડ્યું. કઈ રીતે અલગ અલગ દેશો એઆઈ વિક્સાવવા માટે અલગ અલગ રણનીતિઓ અપનાવી રહ્યા છે તે જણાવ્યું. તેમણે એક નવા ભારતીય એઆઈ મોડલનું ઉદાહરણ પણ શેર કર્યું અને જણાવ્યું કે તેનો ઉપયોગ વાસ્તવિક જીવનમાં કઈ રીતે થઈ શકે છે. તેમના વિચારોમાં સ્પષ્ટપણે જોવા મળ્યું કે તેઓ ફક્ત ટેકનોલોજીને સમજતા જ નથી પરંતુ તેના સામાજિક પ્રભાવને પણ ઊંડાણપૂર્વક જુએ છે.
રણવીરે એવો પણ દાવો કર્યો કે તેમનું કામ ભારતની જીડીપીમાં યોગદાન આપી રહ્યું છે અને તેઓ એઆઈ લિટરેસી વધારવામાં મદદ કરે છે. આટલી નાની ઉંમરમાં આ પ્રકારની સમજ અને આત્મવિશ્વાસ લોકોને પણ ચોંકાવી રહ્યા છે.
અગાઉ પણ કરી ચૂક્યા છે મોટું કામ
2017માં જન્મેલા રણવીર આ અગાઉ પણ વૈશ્વિક મંચ પર નામના મેળવી ચૂક્યા છે. માત્ર 7 વર્ષની ઉંમરે તેમણે જિનેવામાં સંયુક્ત રાષ્ટ્રના એઆઈ ફોર ગુડ ગ્લોબલ સમિટ 2025માં સૌથી નાની ઉંમરના કીનોટ સ્પીકર તરીકે હાજરી આપી હતી અને 20 મિનિટ સુધી એજન્ટ્સ ઓફ ચેન્જ : એ 7 યર ઓલ્ડ્સ લેન્સ ઓન જનરેશન એઆઈ ફોર ગુડ વિષય પર સ્પીચ આપી હતી.
અત્રે જણાવવાનું કે આ સમિટમાં 180થી વધુ દેશના પ્રતિનિધિઓ, 53 યુએન પાર્ટનર સંગઠનોના સભ્યો અને હજારો લોકો હાજર હતા. તે જ મંચ પર તેઓ Geoffrey Hinton જેવા એઆઈના દિગ્ગજો પણ જોવા મળ્યા. Geoffrey Hinton એઆઈના ગોડફાધર અને નોબેલ પુરસ્કાર વિજેતા ગણાય છે. રણવીરે ત્યાં જનરેશન એઆઈને અસલી બદલાવ લાવનારી પેઢી ગણાવી અને હેલ્થકેરમાં એઆઈના ઉપયોગ પર ભાર મૂક્યો.
7 વર્ષમાં IIT દિલ્હી સર્ટિફિકેટ
રણવીર હાલ દુનિયાના સૌથી નાની ઉંમરના TEDx સ્પીકર રહી ચૂક્યા છે. તેમણે માત્ર 6 વર્ષની ઉંમરે ટેક્નોલોજી અને ઈનોવેશન પર વાત કરી હતી. ત્યારબાદ 2023માં તેમણે આઈઆઈટી દિલ્હીના આઈ-હબ ફાઉન્ડેશન ફોર રોબોટિક્સથી સમર વર્કશોપ બાદ રોબોટિક્સ અને એઆઈમાં સર્ટિફિકેટ મેળવ્યું હતું. તે સમયે તેઓ આ સર્ટિફિકેટ મેળવનારા સૌથી નાની ઉંમરના વ્યક્તિ બન્યા. જુલાઈ 2025માં તેમને મિનિસ્ટ્રી ઓફ એજ્યુકેશને યુવાઓને એઆઈ અને ડિજિટલ ટેક્નોલોજી પર સંબોધિત કરવા માટે આમંત્રિત કર્યા હતા. આ અગાઉ 6 વર્ષની ઉંમરે યુએન હેડક્વાર્ટરમાં પણ જનરલ એસેમ્બલી સત્રમાં ભાગ લેનારા દુનિયાના સૌથી નાની ઉમરના વ્યક્તિ બની ચૂક્યા હતા.
ટીમ કૂકે આપ્યું હતું પર્સનલ આમંત્રણ
મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ 2021માં રણવીરે નાસાના માર્સ મિશનને સપોર્ટ કરવાના હેતુથી એક પ્રોટોટાઈપ રોકેટ બનાવ્યું હતું. આ કામ માટે તેમને નાસાના જેટ પ્રોપોલ્શન લેબોરેટરીથી ઓળખ મળી. 2022માં તેમણે ગ્લોબલ રીડિંગ ચેલેન્જમાં પણ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. 2023માં તેમની મુલાકાત એપ્પલના સીઈઓ ટીમ કૂક સાથે થઈ હતી. આ મુલાકાતમાં ટીમ કૂકે તેમને એપ્પલના વર્લ્ડવાઈડ ડેવલપર કોન્ફરન્સ 2023માં સામેલ થવા માટે વ્યક્તિગત આમંત્રણ આપ્યું હતું. ટીમ કૂકે દિલ્હીમાં એપ્પલ સાકેત સ્ટોરના ઉદ્ઘાટન સમયે રણવીર સાથેની તસવીર પણ શેર કરી હતી.
રણવીરનો શું છે ઉદ્દેશ્ય
એઆઈ ઈમ્પેક્ટ સમિટ 2026માં રણવીરનું ફોકસ ફક્ત ટેક્નિકલ વાતો પર નથી. તેઓ ભારતીય પ્રાચીન દર્શન અને આધુનિક એઆઈ ટેક્નોલોજી વચ્ચેના સબંધ ઉપર પણ ચર્ચા કરે છે. તેમનું માનવું છે કે એઆઈનો વિકાસ ફક્ત ટેક્નોલોજીથી નહીં પરંતુ સોચ અને મૂલ્યો સાથે જોડાયેલો પણ હોવો જોઈએ. તેમની વાતોમાં સ્પષ્ટપણે એ સંદેશ જોવા મળે છે કે એઆઈને માણસાઈના ભલા માટે વાપરવું જોઈએ. હેલ્થકેર, ડિજિટલ ડિવાઈડ ઘટાડવું અને એઆઈ લિટરેસી વધારવી એના પર તેમનું મુખ્ય ફોકસ છે.
