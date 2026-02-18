Prev
AI Impact Summit: AI સમિટમાં રોબોટિક ડોગે ગલગોટિયા યુનિવર્સિટીનું નાક કપાવ્યું, સરકાર કહ્યું- 'અહીથી જતા રહો', જાણો શું છે મામલો

Galgotias University Chinese robot: નવી દિલ્હીના ભારત મંડપમ ખાતે ઈન્ડિયા એઆઈ ઈમ્પેક્ટ સમિટ 2026 ચાલુ છે. છેલ્લા બે દિવસથી આ સમિટની ચર્ચા વૈશ્વિક સ્તરે છે. સમિટની શરૂઆત 16 ફેબ્રુઆરીએ થઈ હતી અને 20 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલશે. પરંતુ અચાનક કઈક એવું થયું કે સરકારના ભવા  ચડી ગયા અને ગલગોટિયા યુનિવર્સિટીને બિસ્તરા પોટલી સંકેલી આઉટનો સંકેત આપી દીધો. જાણો સમગ્ર મામલો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 18, 2026, 01:15 PM IST

16મી એપ્રિલના રોજ ભારતમંડપમ ખાતે પીએમ મોદીએ એઆઈ ઈમ્પેક્ટ સમિટનું ઉદ્ધાટન કર્યું હતું. પરંતુ બીજા જ દિવસે એટલે કે 17મી એપ્રિલે ગલગોટિયા યુનિવર્સિટીએ એવું કારનામું કરી નાખ્યું કે ભારતે દુનિયાભરમાં શરમિંદગીનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો. ત્યારબાદ હવે સરકારે તરત જ એઆ સમિટથી ગલગોટિયા યુનિવર્સિટીને પોતાનો સ્ટોલ ખાલી કરવા જણાવી દીધુ છે. યુનિવર્સ્ટીએ આ એક્સપોમાં એક રોબોટિક ડોગ દેખાડ્યું હતું અને કહ્યું હતું કે તે તેનું પોતાનું છે. હવે આ જ રોબોટિક ડોગ શરમનું કારણ બની ગયો. જાણો આખરે શું છે મામલો. 

રોબોટિક ડોગનો વીડિયો થયો હતો વાયરલ
ગલગોટિયા યુનિવર્સિટીએ એક રોબોટિક ડોગનો વીડિયો એક્સપોમાં પ્રદર્શિત કર્યો હતો. એવું કહેવાય છે કે આ રોબોટિક ડોગ પોતાનો કહીને પ્રદર્શિત કર્યો હતો. જ્યારે તે ચીનમાં બનેલો રોબોટિક ડોગ છે જે ઓનલાઈન ખરીદી માટે પણ ઉપલબ્ધ છે. ગલગોટિયા યુનિવર્સિટીનો કથિત ચીની રોબોટિક ડોગનો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ સોશિયલ મીડિયા પર તેની ખુબ ટીકા થઈ. 

વીડિયો પર શું મામલો ગરમાયો?
વાયરલ થયેલી ક્લિપમાં ગ્રેટર નોઈડાની ગલગોટિયા યુનિવર્સિટીના પ્રતિનિધિ AI સમિટ દરમિયાન આવનારા મહેમાનોને એક રોબોટિક ડોગ બતાવે છે. પ્રેઝન્ટર્સ મુજબ આ રોબોટ તેમના કેમ્પસમાં નિયમિત રીતે પેટ્રોલિંગ કરે છે. તેમણે જણાવ્યું કે આ ડિવાઈઝ અનેક રીતે કામ કરી શકે છે ખાસ કરીને નિગરાણી માટે ઉપયોગી છે. વીડિયોમાં એવું કહેવાઈ રહ્યું છે કે રોબોટિક ડોગ સાંકડી અને મુશ્કેલથી જઈ શકાય તેવી જગ્યાએ જઈને તસવીરો લઈ શકે છે. જેનાથી સુરક્ષા અને મોનિટરિંગ જેવા કામોમાં મદદ મળી શકે છે. 

Prof. Neha Singh from the same university says that “Orion” was developed at the university’s Centre of Excellence, backed by ₹350 Cr (about $39M USD) invested in AI.https://t.co/6LAFOM3sJr pic.twitter.com/LDKblrjUuU

— China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) February 17, 2026

વિવાદ કેમ થયો?
એક્સપોમાં યુનિવર્સિટીએ એક એઆઈ આધારિત ડોગ દર્શાવ્યો હતો. વીડિયો વાયરલ થયા બાદ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ રોબોટિક ડોગને એક ચીની રોબોટિક કંપનીએ બનાવ્યો હતો. ત્યારબાદ સંવેદનશીલ ટેક્નોલોજી અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને લઈને પણ સવાલ ઉઠ્યા. સોશિયલ મીડિયા પર અનેક યૂઝર્સ અને ટેક વિશેષજ્ઞોએ વિદેશી હાર્ડવેરના ઉપયોગ પર આપત્તિ જતાવી. 

વિવાદ ત્યારે વધ્યો જ્યારે દાવો થયો કે સંસ્થાને બજારમાં સરળતાથી મળતા ચીની રોબોટ, જેની કિંમત સામાન્ય રીતે 2થી 3 લાખ હોવાનું કહેવાય છે તેને નવું નામ Orion આપીને દિલ્હી સમિટમાં રજૂ કર્યો. એવો પણ આરોપ લાગ્યો કે આ રોબોટને પોતાના ઈનોવેશન સ્વરૂપે બ્રાન્ડ કરાયો પરંતુ હકીકતમાં તો તે ઓલરેડી બજારમાં વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ છે. હવે આ સમગ્ર મામલે યુનિવર્સિટીનું શું કહેવું છે તે પણ જાણો. 

ચીની કંપની પાસેથી ખરીદ્યો ડોગ
યુનિવર્સિટીએ જ્યારે પોતે સ્પષ્ટતા કરી કે સમિટમાં દર્શાવેલો રોબોટિક ડોગ ચીની કંપની Unitree પાસેથી ખરીદેલો છે ત્યારે વિવાદ વધ્યો. આ ડિવાઈસ Unitree Go2 મોડલ ગણાવવામાં આવ્યું. જેનાથી એવું લાગ્યું કે તે દેશમાં  બનેલો છે જો કે યુનિવર્સિટીએ પોતાના નિવેદનમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે તેણે આ રોબોટિક ડોગ બનાવ્યો નથી કે ન તો આવો કોઈ દાવો કર્યો છે. સંસ્થાના જણાવ્યાં મુજબ આ ડિવાઈસ ફક્ત શૈક્ષણિક હેતુ માટે ખરીદવામાં આવ્યો હતો જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓને નવી ટેક્નોલોજીથી માહિતગાર કરી શકાય. 

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 18, 2026

યુનિવર્સિટીની સ્પષ્ટતા
પોતાના સત્તાવાર નિવેદનમાં Galgotias University એ કહ્યું કે રોબોટિક ડોગ બનાવવાનો તેણે દાવો કર્યો નથી.સંસ્થાનું કહેવું હતું કે તેનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓના મગજ એવી રીતે તૈયાર કરવાનો છે જેથી કરીને ભવિષ્યમાં તેઓ પોતે આવી ટેક્નોલોજી ડિઝાઈન અને નિર્માણ કરી શકે. યુનિવર્સિટીએ એમ પણ કહ્યું કે તે સમયાંતરે વૈશ્વિક ટેક્નોલોજીને કેમ્પસમાં લાવે છે જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓને અત્યાધુનિક ઈનોવેશનનો અનુભવ મળી શકે. આમ છતાં સોશિયલ મીડિયા પર અનેક યૂઝર્સે આરોપ લગાવ્યો કે આયાતી ટેક્નોલોજીને સ્વદેશી તરીકે રજૂ કરાઈ. આ વિવાદ વધતો ગઓ અને ચર્ચાનો વિષય બન્યો. 

સરકારે શું કરી કાર્યવાહી
સરકારી સૂત્રો મુજબ આ સમગ્ર પ્રકરણ બાદ યુનિવર્સિટીને એઆઈ સમિટના એક્સપો સ્પેસથી હટવાના આદેશ અપાયા છે. જો કે તેના પર  કોઈ અધિકૃત નિવેદન સામે આવ્યુ નથી. પરંતુ સૂત્રોનું કહેવું છે કે આ મામલો ગંભીરતાથી લેવાયો છે. આ કાર્યક્રમ AI Impact Summit હેઠળ આયોજિત થયો છે. જેમાં નીતિ નિર્માતા, ઉદ્યોગ જગતના નેતાઓ અને ઈનોવેટર્સ ભાગ લઈ રહ્યા છે. આ સમિટ દિલ્હીના ભારત મંડપમમાં ચાલે છે. વિવાદ બાદ હવે તેના આયોજન પર વધુ નિગરાણી તથા તપાસ થઈ રહી છે. 

આ ઘટના બાદ એવો પણ સવાલ ઉઠ્યો છે કે ટેક્નોલોજી ઈવેન્ટ્સમાં પાદર્શકતા કેટલી જરૂરી છે. ખાસ કરીને જ્યારે વાત એઆઈ અને રોબોટિક્સ જેવી સંવેદનશીલ ટેક્નોલોજી માટે હોય તો તેની ઉપજ અને વિકાસ અંગે સ્પષ્ટ જાણકારી આપવી જરૂર બને છે. જો કે હાલ તો આ એઆઈ સમિટ ચાલુ છે. પરંતુ આ વિવાદે કાર્યક્રમની છબી પર અસર કરી છે. આવનારા દિવસોમાં જોવાનું રહેશે કે આગળ શું પગલાં લેવાય છે. 

AI Impact Summit 2026Bharat MandapamChinese Robot DogRobotic dogGalgotias University

