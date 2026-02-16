Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

AI Impact Summit 2026: દિલ્હીમાં AIનો મહાકુંભ! 3000થી વધુ સ્પીકર્સ, 100થી વધુ દેશોના પ્રતિનિધિઓ, 600 સ્ટાર્ટઅપ્સની હાજરી

AI Impact Summit 2026: આજનો દિવસ ભારત માટે ખુબ મહત્વનો છે કારણ કે ભારતમાં આજથી AI Impact Summit શરૂ થઈ રહી છે. આ સમિટમાં ટેક્નોલોજી સેક્ટરના દિગ્ગજો, અનેક દેશોના રાષ્ટ્ર પ્રમુખો પણ સામેલ થઈ રહ્યા છે. દુનિયાભરમાં આ સમિટની ચર્ચા છે. આ સમિટની થીમ છે સર્વજન હિતાય, સર્વજન સુખાય. ખાસ જાણો સમિટ વિશે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 16, 2026, 12:56 PM IST
  • PM મોદી આજે ભારત મંડપમ ખાતે ઈન્ડિયા એઆઈ ઈમ્પેક્ટ એક્સપોનું કરશે ઉદ્ધાટન
  • મુખ્ય AI સમિટ 19 અને 20 ફેબ્રુઆરીએ યોજાશે. 
  • 100થી વધુ દેશોના પ્રતિનિધિઓ, દિગ્ગજ હસ્તીઓ, 600થી વધુ સ્ટાર્ટઅપ્સની હાજરી
  • ગૂગલના સીઈઓ સુંદર પિચાઈ, ઓપનએઆઈના સેમ ઓલ્ટમેનની હાજરી મુખ્ય આકર્ષણ

AI Impact Summit 2026: દિલ્હીમાં AIનો મહાકુંભ! 3000થી વધુ સ્પીકર્સ, 100થી વધુ દેશોના પ્રતિનિધિઓ, 600 સ્ટાર્ટઅપ્સની હાજરી

નવી દિલ્હી ખાતે 16 તારીખથી લઈને 20 તારીખ સુધી એઆઈ ઈમ્પેક્ટ સમિટનું આયોજન થયેલું છે. મળતી માહિતી મુજબ પીએમ મોદી આજે ઈન્ડિયા એઆઈ ઈમ્પેક્ટ એક્સપોનું ભારત મંડપમ ખાતે ઉદ્ધાટન કરશે. જો કે મુખ્ય એઆઈ સમિટ 19 અને 20 ફેબ્રુઆરીએ થશે. આ સમિટમાં 100થી વધુ દેશોમાંથી ડેલિગેટ્સ આવશે. 600થી વધુ સ્ટાર્ટઅપ્સની હાજરી જોવા મળશે. દિગ્ગજ ટેક લીડર્સ અને પોલીસી મેકર્સ ભાગ લેશે. દુનિયાભરની મોટી મોટી એઆઈ કંપનીઓ, ભાગીદાર દેશો અને ઈન્ડસ્ટ્રી સ્ટેકહોલ્ડર્સની ભાગીદારી જોવા મળશે. સમિટમાં ગૂગલના સીઈઓ સુંદર પીચાઈ, ઓપનએઆઈના સેમ ઓલ્ટમેનની હાજરી મુખ્ય આકર્ષણ રહેશે. તેમના કીનોટ સેશન્સ અને ચર્ચાઓ પર સમગ્ર દુનિયાની નજર રહેશે. બિલ ગેટ્સ પણ હાજર રહી શકે છે. આ ઈવેન્ટ ગ્લોબલ સાઉથની પહેલી અને સૌથી મોટી એઆઈ સમિટ ગણાઈ રહી છે. 

ગ્લોબલ ટેક  લીડર્સ, પોલીસીમેકર્સ ભેગા થશે
આ પાંચ દિવસમાં દિલ્હીમાં ગ્લોબલ ટેક લીડર્સ, પોલીસીમેકર્સ સહિતના દિગ્ગજોનો જમાવડો થશે. કેબિનેટ મિનિસ્ટર્સ, ચીફ એક્સઝિક્યુટીવ્સ, રિસર્ચર્સ, સ્ટાર્ટઅપ ફાઉન્ડર્સ એક સાથે સ્ટેજ શેર કરશે. સમિટમાં 500 જેટલા સેશન્સ અને 3000થી વધુ સ્પીકર્સ જોવા મળશે. 13 દેશોના પેવેલિયન હશે. જે એઆઈ ઈકો સિસ્ટમ ઈન્ટરનેશનલ સહયોગને પ્રદર્શિત કરશે. 

AI Impact Summit 2026 નું આખુ શિડ્યૂલ જાણો
સત્તાવાર વેબસાઈટ મુજબ પહેલા દિવસે 100થી વધુ સેશન્સ વિવિધ પેરેલલ ટ્રેક્સમાં આયોજિત કરાશે. દરેક સેશન 30 મિનિટથી 3 કલાક સુધીનો રહેશે. જેમાં કૃષિ, હેલ્થકેર, શિક્ષણ, ગવર્નન્સ, સસ્ટેનેબેલિટી, અને સ્ટાર્ટઅપ ઈનોવેશન જેવા વિષય સામેલ હશે. 

17 ફેબ્રુઆરીના રોજ વિવિધ પ્રાથમિક ક્ષેત્રોમાં પેનલ ચર્ચાઓ ચાલુ રહેશે. હેલ્થ, એનર્જી, એજ્યુકેશન, એગ્રીકલ્ચર, જેન્ડર એમ્પાવરમેન્ટ અને દિવ્યાંગજન જેવા ક્ષેત્રોમાં એઆઈના પ્રભાવ અને સંભાવનાઓ પર ચર્ચા થશે. આ સાથે જ એપ્લાઈડ એઆઈ પર એક વિશેષ સેમિનાર આયોજિત થશે જેમાં વ્યવહારિક ઉપયોગ અને ગ્રાઉન્ડ સ્તરે સમાધાન પર ચર્ચા થશે. 

18મીએ ત્રીજો દિવસ રિચર્ચ અને પ્રેક્ટિસને સમર્પિત રહેશે.  Research Symposiumમાં રિસર્ચર્સ, શિક્ષણવિદ અને ટેક વિશેષજ્ઞો ભવિષ્યની એઆઈ દિશા પર વિચાર શેર કરશે. આ સાથે જ ઈન્ડસ્ટ્રી સેશન્સમાં વૈશ્વિક ટેક લિડર્સ, સ્ટાર્ટઅપ્સ અને સેક્ટર વિશેષજ્ઞ સ્કેલેબલ સોલ્યુશન્સ, રિયલ વર્લ્ડ ડિપ્લોયમેન્ટ્સ, અને ફ્યૂચર રેડી ઈનોવેશન પ્રસ્તુત કરશે. આ દિવસ એકેડેમિક અને વ્યવયાસિક દુનિયા વચ્ચે પુલનું કામ કરશે. 

પહેલા દિવસે સુરક્ષા પર  ચર્ચા
દિલ્હીના ભારતમંડપમમાં શરૂ થનારા શિખર સંમેલનનો પહેલો દિવસ 16 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે. જેમાં ભારતમાં રોડ સુરક્ષા માટે એઆઈ પર ફોકસ કરાયું છે. પહેલા દિવસે પહેલા સેશનમાં એ ચર્ચા થશે કે કઈ રીતે એઆઈ ભારતમાં રોડ સુરક્ષામાં માપનીય સુધાર લાવી શકે છે. જેમાં પરિવહન, આઈઆઈટી અને વિવિધ ક્ષેત્રોના તજજ્ઞો ભાગ લેશે. સત્રમાં દુર્ઘટના પેટર્ન સમજાવવા, જોખમનું પૂર્વાનુમાન લગાવવા અને સક્રિયા હસ્તક્ષેપ સમક્ષમ કરવા માટે ડેટા આધારિત દ્રષ્ટિકોણો પર ભાર અપાશે. આ સાથે જ સુરક્ષિત ગતિશીલતા, ચાલક પ્રશિક્ષણ, ડેટા આધારિત હાઈપરલોકલ મોડલ અને જનહિત માટે ટેક્નોલોજી  આધારિત પ્રભાવને સમર્થન આપતા સ્કેલેબલ એઆઈ અનુપ્રયોગો ઉપર પણ ચર્ચા થશે. 

પહેલા દિવસે નેતૃત્વ ઉપર પણ ચર્ચા થશે. જેમાં શીખવા અને કાર્યના ભવિષ્ય માટે એઆઈના ઉપયોગ પર વિચાર કરાશે. આ સત્ર તેના પર વિશ્લેષણ  કરશે કે એઆઈ કઈ રીતે વૈશ્વિક રોજગાર પરિદ્રશ્યને બદલી રહ્યો છે. સત્રમાં એ પણ ચર્ચા થશે કે એઆઈ કઈ રીતે સૂચિત નિર્ણય લેવા માટે પૂર્વાનુમાનાત્મક વિશ્લેષણ કરી શકે છે. કેસ મેનેજમેન્ટને સ્વસંચાલિત બનાવી શકાય છે. 

આ શિખર સંમેલન વ્યાપક તૈયારી પર આધારિત છે. જેમાં પાંચ તબક્કાની સાર્વજનિક પરામર્શ પ્રક્રિયા અને વૈશ્વિક પહોંચ સત્ર સામેલ છે. જે પેરિસ, બર્લિન, ઓસ્લો, ન્યૂયોર્ક, જીનેવા, બેંગકોક અને ટોકિયોમાં આયોજિત કરાયા હતા. 

19મીએ મુખ્ય સમિટનું ઉદ્ધાટન
19મી ફેબ્રુઆરીએ મુખ્ય સમિટનું ઔપચારિક ઉદ્ધાટન થશે. પીએમ મોદી તેનું નેતૃત્વ કરશે. ત્યારબાદ એક હાઈલેવલ સીઈઓ રાઉન્ડટેબલ આયોજિત થશે. જેમાં વૈશ્વિક ઉદ્યોગ જગતના નેતાઓ, રોકાણકારો, અને પોલીસી મેકર્સ સામેલ થશે. રણનીતિક પ્રાથમિકતાઓ, રોકાણના રસ્તા, અને જવાબદાર એઆઈના ભવિષ્ય પર ચર્ચાનું ફોકસ રહેશે. 

છેલ્લે દિવસે GPAI કાઉન્સિલ બેઠકો
છેલ્લે દિવસે Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI) ના સભ્યો વચ્ચે અનેક કાઉન્સિલ બેઠકો થશે. આ બેઠકોમાં પ્રગતિની સમીક્ષા, પ્રાથમિકતાઓનો સમન્વય અને જવાબદાર તથા સમાવેશી  એઆઈને પ્રોત્સાહન આપવા માટે બહુપક્ષીય સહયોગ મજબૂત કરવા પર ભાર મૂકાશે. બધુ મળીને એઆઈ ઈમ્પેક્ટ સમિટ 2026 ભારતને વૈશ્વિક એઆઈ નેતૃત્વના કેન્દ્રમાં સ્થાપિત કરવાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું સાબિત થશે. 

