/તમારા વિસ્તારમાં ક્યારે પડશે કેટલો વરસાદ? 10 દિવસ પહેલા જ જણાવી દેશે AI, લોન્ચ થઈ નવી સિસ્ટમ

AI weather system: હવે વરસાદનો અંદાજ માત્ર શહેર પૂરતો નહીં, પરંતુ તમારા મહોલ્લા (વિસ્તાર) સુધી લગાવી શકાશે. આ માટે ઉત્તર પ્રદેશમાં નવી AI વેધર સિસ્ટમ લોન્ચ કરવામાં આવી છે. ચાલો જાણીએ તેની વિગતો...
AI weather system: ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) અને પૃથ્વી વિજ્ઞાન મંત્રાલયે ઉત્તર પ્રદેશ માટે એક નવી AI આધારિત હવામાન આગાહી સિસ્ટમ શરૂ કરી છે. આ ટેકનોલોજી હવે 10 દિવસ પહેલા વરસાદનો અંદાજ મેળવવામાં મદદ કરશે અને અગાઉની સરખામણીમાં વધુ સચોટ માહિતી આપશે.
1 કિલોમીટરના વિસ્તાર સુધી મળશે અપડેટ
આ નવી સિસ્ટમ માત્ર જિલ્લા સ્તર સુધી મર્યાદિત નહીં રહે. હવે દર 1 કિલોમીટરના વિસ્તાર માટે હવામાનની માહિતી ઉપલબ્ધ થશે. એટલે કે શહેર જ નહીં, પરંતુ આસપાસના નાના વિસ્તારો અને મહોલ્લાઓમાં પણ વરસાદની આગાહી કરી શકાશે.
કેવી રીતે કામ કરશે આ નવી AI ટેકનોલોજી?
‘High Spatial Resolution Rainfall Forecast for Uttar Pradesh’ નામની આ સિસ્ટમને ભારતીય ઉષ્ણકટિબંધીય હવામાન વિજ્ઞાન સંસ્થાન, રાષ્ટ્રીય મધ્યમ શ્રેણી હવામાન આગાહી કેન્દ્ર અને IMD દ્વારા સંયુક્ત રીતે તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ સિસ્ટમ પહેલાના 12.5 કિમી રિઝોલ્યુશનવાળા ડેટાને AI દ્વારા 4 કિમી અને ત્યારબાદ 1 કિલોમીટર રિઝોલ્યુશનમાં ફેરવે છે.
ખેડૂતોને થશે સીધો ફાયદો
સરકારનું માનવું છે કે આ ટેકનોલોજી ખેડૂતો માટે ખૂબ જ મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. આનાથી ખેડૂતો વાવણીનો યોગ્ય સમય પસંદ કરી શકશે, સિંચાઈનું બહેતર આયોજન કરી શકશે અને ખરાબ હવામાન પહેલા પોતાના પાક અને પશુઓને સુરક્ષિત કરી શકશે.
લખનઉ, નોઈડા અને ગાઝિયાબાદને વિશેષ લાભ
નિષ્ણાતોના મતે લખનઉ, નોઈડા અને ગાઝિયાબાદ જેવા ઝડપથી વિકસતા શહેરોમાં આ ટેકનોલોજી ખૂબ ઉપયોગી થઈ શકે છે. સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર અગાઉથી જ પાણી ભરાતા વિસ્તારોની ઓળખ કરી શકશે અને રાહત તથા બચાવની કામગીરી સમયસર કરી શકશે.
રિયલ ટાઈમ ડેટાથી મળશે સચોટ પરિણામ
આ સિસ્ટમમાં ઓટોમેટિક વેધર સ્ટેશન (AWS), ઓટોમેટિક રેન ગેજ (ARG), ડોપ્લર રડાર અને સેટેલાઈટ ડેટાનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. હવામાન વિભાગ તેને સતત રિયલ ટાઈમ ડેટા દ્વારા અપડેટ કરતું રહેશે.
મોબાઈલ એપ પર પણ મળશે સંપૂર્ણ માહિતી
હવામાન સંબંધિત તમામ માહિતી IMD અને રાષ્ટ્રીય મધ્યમ શ્રેણી હવામાન આગાહી કેન્દ્રની વેબસાઈટ તથા મોબાઈલ એપ્સ પર ઉપલબ્ધ થશે. હવે લોકોને જિલ્લા મુજબ નહીં, પરંતુ પોતાના મહોલ્લા અને સોસાયટી મુજબ વરસાદનો સચોટ અંદાજ મળી શકશે.