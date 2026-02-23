રાંચીથી દિલ્હી જતી એર એમ્બ્યુલન્સ ઝારખંડના ચતરામાં ક્રેશ, પ્લેનમાં સાત લોકો હતા સવાર
Air Ambulance Crash: રાંચીથી દિલ્હી જઈ રહેલી એક એર એમ્બ્યુલન્સ સોમવાર સાંજે ચતરા જિલ્લાના સિમરિયામાં ક્રેશ થઈ છે. પ્લેનનો સંપર્ક ટેકઓફના થોડા સમય બાદ જ ATCથી તૂટી ગયો હતો. એરપોર્ટ ડાયરેક્ટરે આ દુર્ઘટનાની પુષ્ટિ કરી છે. હાલમાં સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર અને પોલીસની ટીમો જંગલોમાં રાહત કામગીરી હાથ ધરી છે.
Air Ambulance Crash: ઝારખંડની રાજધાની રાંચીના બિરસા મુંડા એરપોર્ટ પરથી દિલ્હી જઈ રહેલું એક પ્રાઈવેટ ચાર્ટર એમ્બ્યુલન્સ પ્લેન ક્રેશ થયું છે. આ વિમાનમાં કુલ સાત લોકો સવાર હતા. એરક્રાફ્ટ એક્સિડન્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન બ્યુરો (AAIB)ની ટીમ ઘટનાસ્થળે જવા રવાના થઈ ગઈ છે. આ ઘટના અંગે DGCAએ પણ નિવેદન જાહેર કર્યું છે.
DGCAએ જાહેર કર્યું નિવેદન
નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA)એ અકસ્માતની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી છે. DGCA અનુસાર, પ્લેન સાંજે 7:11 વાગ્યે રાંચી એરપોર્ટથી દિલ્હી જઈ રહ્યું હતું. પ્લેનનો છેલ્લો સંપર્ક સાંજે 7:34 વાગ્યે કોલકાતા એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ સાથે થયો હતો. ત્યારબાદ પ્લેન સાથેનો રડાર અને રેડિયો સંપર્ક બંને તૂટી ગયો હતો. આ સંપર્ક વારાણસીથી લગભગ 100 નોટિકલ માઈલ દક્ષિણ-પૂર્વમાં કપાયો હતો.
ઝારખંડના ચતરા-સિમરિયામાં મળ્યા ક્રેશના સમાચાર
વારાણસી એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ (VEBN)ના જણાવ્યા અનુસાર, પ્લેન તેમના એરસ્પેસમાં પ્રવેશ્યા પછી સંપર્કમાં આવ્યું ન હતું. ત્યારબાદ રાત્રે લગભગ 8:05 વાગ્યે રેસ્ક્યુ કો-ઓર્ડિનેશન સેન્ટરને સક્રિય કરવામાં આવ્યું અને શોધ અભિયાન શરૂ કરાયું. થોડી વાર પછી ઝારખંડના ચતરા અને સિમરિયા સીમા વિસ્તારમાં પ્લેન ક્રેશ થયું હોવાની માહિતી મળી હતી. મળતી માહિતી અનુસાર, દુર્ઘટના સમયે તે વિસ્તારમાં વરસાદ પડી રહ્યો હતો અને હવામાન ખરાબ હતું, જેના કારણે પ્લેન ખરાબ હવામાનની ઝપેટમાં આવી ગયું. જો કે, હવામાન અંગેની સત્તાવાર પુષ્ટિ તપાસ બાદ જ થશે.
વિમાનમાં 7 લોકો સવાર હતા
DGCA અનુસાર, આ પ્લેનમાં કુલ 7 લોકો સવાર હતા, જેમાં 2 ક્રૂ મેમ્બરનો પણ સમાવેશ થાય છે. જિલ્લા વહીવટીતંત્રની સર્ચ અને રેસ્ક્યુ ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે, જ્યારે દુર્ઘટનાની તપાસ માટે AAIBની ટીમને રવાના કરવામાં આવી રહી છે. સંબંધિત એજન્સીઓ આ મામલે દેખરેખ રાખી રહી છે.
પ્લેન ક્રેશ અંગે એસપી શું કહ્યું?
ચતરા એસપી સુમિત કુમાર અગ્રવાલે પુષ્ટિ કરી છે કે, વિમાનમાં સાત લોકો સવાર હતા. વહીવટીતંત્ર સ્થળ પર હાજર છે અને બચાવ કામગીરી ચાલુ છે. સિમરિયા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ખાસિયાતુ કરમટાંડ જંગલમાંથી શંકાસ્પદ ધાતુનો કાટમાળ મળી આવ્યો છે, જેનાથી વિસ્તારમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. કાટમાળમાં પ્રોપેલર અને એન્જિન જેવા ભાગો દેખાઈ રહ્યા છે.
પ્લેનમાં બે પાઇલટ સહિત પાંચ મુસાફરો હતા સવાર
પ્લેનમાં સવાર લોકોની વિગતો પણ બહાર આવી છે. વિમાનમાં બે પાઇલટ કેપ્ટન વિવેક વિકાસ બિલગત અને કેપ્ટન સાવરદીપ સિંહ હતા. પ્લેનમાં કુલ પાંચ મુસાફરો સવાર હતા. આમાં દર્દી સંજય કુમાર, એટેન્ડન્ટ અર્ચના દેવી, એટેન્ડન્ટ ધૂરુ કુમાર, ડોક્ટર વિકાસ કુમાર ગુપ્તા અને પેરામેડિક સચિન કુમાર મિશ્રાના નામ સામે આવ્યા છે.
