અમદાવાદ એર ઇન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટના: સુપ્રીમ કોર્ટે 3 અઠવાડિયામાં તપાસનો સ્ટેટસ રિપોર્ટ માંગ્યો
Air India Plane Crash: સુપ્રીમ કોર્ટે 12 જૂનના રોજ અમદાવાદમાં એર ઇન્ડિયાના વિમાન દુર્ઘટના અંગે એરક્રાફ્ટ એક્સિડેન્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન બ્યુરો (AAIB)ના પ્રારંભિક રિપોર્ટના "પસંદગીયુક્ત" તરીકે જાહેર કરવાની નિંદા કરી અને તપાસ પૂર્ણ થાય તે પહેલાં પાઇલટની ભૂલને દોષી ઠેરવતા મીડિયા રિપોર્ટને "બેજવાબદાર" ગણાવ્યા. સુપ્રીમ કોર્ટે અમદાવાદ એર ઇન્ડિયા ક્રેશ કેસમાં ત્રણ અઠવાડિયામાં પ્રગતિ અહેવાલ માંગ્યો છે. CJIએ કહ્યું કે, "ધીરજ રાખો, પહેલા AAIB તપાસ પૂર્ણ થવા દો."
Air India Plane Crash: સુપ્રીમ કોર્ટે અમદાવાદમાં થયેલા એર ઈન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટના સાથે સંબંધિત જાહેર હિતની અરજીઓ પર કેન્દ્ર સરકારને ત્રણ અઠવાડિયામાં સ્ટેટસ રિપોર્ટ દાખલ કરવા સૂચના આપી છે. ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઈન્ડિયા (CJI) સૂર્યકાંત અને જસ્ટિસ જોયમાલ્યા બાગચીની બેન્ચે આ આદેશ આપ્યો હતો.
CJIએ સંયમ રાખવાની સલાહ આપી
સુનાવણી દરમિયાન CJI સૂર્યકાંતે કહ્યું કે, આપણે આ મામલામાં ખૂબ જ સંયમ રાખવો જોઈએ. તેમણે જણાવ્યું કે, બોઈંગ ડ્રીમલાઈનરને પહેલા દુનિયાનું સર્વશ્રેષ્ઠ વિમાન માનવામાં આવતું હતું. CJIએ કહ્યું કે, પહેલા એરક્રાફ્ટ એક્સિડેન્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન બ્યુરો (AAIB) તપાસનું સંપૂર્ણ પરિણામ આવવા દો, ત્યારબાદ જ કોર્ટ નક્કી કરશે કે 'કોર્ટ ઓફ ઈન્ક્વાયરી'ની જરૂર છે કે નહીં.
તપાસ અંતિમ તબક્કામાં
કેન્દ્ર સરકાર વતી હાજર રહેલા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ કોર્ટને જણાવ્યું કે, તપાસ હવે અંતિમ તબક્કામાં છે. કેટલાક મહત્વના ભાગોની તપાસ વિદેશમાં થવાની બાકી છે. CJIએ હાલની એક ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે, ગયા અઠવાડિયે લંડન-દિલ્હી ફ્લાઈટમાં ફ્યુઅલ સ્વીચની સમસ્યાના સમાચાર આવ્યા હતા, પરંતુ બાદમાં સત્તાવાર રીતે તેને સાચું ગણાવ્યું હતું. તેમણે ઉમેર્યું કે, દુર્ઘટના ખૂબ જ દુઃખદ હતો, પરંતુ કોઈપણ એરલાઈન પર ટિપ્પણી કરતી વખતે સાવધાની રાખવી જરૂરી છે.
મૃતક પાઇલટ સુમિત સભરવાલના પિતા પુષ્કર રાજ સભરવાલે સુપ્રીમ કોર્ટમાં ન્યાયિક દેખરેખ હેઠળ સ્વતંત્ર તપાસની માંગણી કરતી અરજી દાખલ કરી હતી. ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન પાયલોટ્સે પણ આવી જ માંગ કરી હતી. સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ કોર્ટને જણાવ્યું કે, તપાસ તેના અંતિમ તબક્કામાં છે, પરંતુ કેટલાક ભાગોનું વિદેશી લેબમાં પરીક્ષણ કરવાનું બાકી છે. તેથી, ત્રણ અઠવાડિયાનો સમય જરૂરી છે.
વિમાન ગ્રાઉન્ડ કરવાનો આદેશ
અરજી દાખલ કરનાર NGO 'સેફ્ટી મેટર્સ ફાઉન્ડેશન' તરફથી એડવોકેટ પ્રશાંત ભૂષણ હાજર થયા હતા. તેમણે કોર્ટને જણાવ્યું કે, 8,000 પાયલટોનું કહેવું છે કે બોઈંગ 787 વિમાન સુરક્ષિત નથી, તેથી તેની ઉડાન પર રોક લગાવી દેવી જોઈએ. અરજીમાં એવો આરોપ છે કે, 12 જૂનની દુર્ઘટનાની તપાસ પક્ષપાતી અને ટેકનિકલ રીતે ખોટી છે. તપાસમાં પાયલટની ભૂલ દર્શાવવામાં આવી છે, જ્યારે વિમાનની ટેકનિકલ ખામીઓને નજરઅંદાજ કરવામાં આવી છે.
તપાસ બોર્ડ પર ગંભીર આરોપ
અરજીમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, આ તપાસથી નાગરિકોના જીવન, સમાનતા અને સાચી માહિતીના મૂળભૂત અધિકારોનું ઉલ્લંઘન થયું છે. અરજદારે માંગ કરી છે કે, AAIBની અગાઉની તમામ તપાસો બંધ કરવામાં આવે. સુનાવણી દરમિયાન એવું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે, AAIBના બે અધિકારીઓએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેમના પુત્રએ ઉડાન પછી એન્જિનનો ફ્યુઅલ સપ્લાય બંધ કરી દીધો હતો. જો કે, સરકાર આ આરોપોને નકારી રહી છે. હવે આગામી સુનાવણીમાં રિપોર્ટના આધારે કોર્ટ આગળનો નિર્ણય લેશે.
