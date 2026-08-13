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એર ઇન્ડિયાએ છૂપાવી હકીકત? ટર્બ્યુલન્સ નહીં, હવામાં જ વિમાનની અનેક સિસ્ટમમાં આવી હતી મોટી ખામી, રિપોર્ટમાં ખુલાસો

Phuket-Delhi Flight: ફુકેટથી દિલ્હી આવી રહેલી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ અંગે પહેલાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે ટર્બ્યુલન્સ (હવાના ઝાટકા)ના કારણે ફ્લાઇટ 300 મીટર નીચે જતી રહી હતી. પરંતુ હવે એક નવા રિપોર્ટમાં સામે આવ્યું છે કે વિમાનમાં કેટલીક ટેકનિકલ સમસ્યાઓ હતી. આ અંગે એર ઇન્ડિયા દ્વારા કોઈ માહિતી આપવામાં આવી નહોતી.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 13, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:06 AM IST
એર ઇન્ડિયાએ છૂપાવી હકીકત? ટર્બ્યુલન્સ નહીં, હવામાં જ વિમાનની અનેક સિસ્ટમમાં આવી હતી મોટી ખામી, રિપોર્ટમાં ખુલાસો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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