/એર ઇન્ડિયાએ છૂપાવી હકીકત? ટર્બ્યુલન્સ નહીં, હવામાં જ વિમાનની અનેક સિસ્ટમમાં આવી હતી મોટી ખામી, રિપોર્ટમાં ખુલાસો

Phuket-Delhi Flight: ફુકેટથી દિલ્હી આવી રહેલી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટને લઈને હવે એક નવી માહિતી સામે આવી છે. ફ્લાઇટના કૉકપિટમાં પ્રિન્ટ થયેલી મેઇન્ટેનન્સ રિપોર્ટથી જાણવા મળ્યું છે કે વિમાનમાં કેટલીક હાઇડ્રોલિક ખામીઓ સર્જાઈ હતી. આ ફ્લાઇટ દરમિયાન વિમાન અચાનક 300 ફીટ નીચે ખાબક્યું હતું, જેનાથી ઘણા મુસાફરો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. આ રિપોર્ટ ૪ ઓગસ્ટે સવારે 11.14 વાગ્યે, ફ્લાઇટ દિલ્હીમાં લેન્ડ થયા પછી બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો.
ANIના જણાવ્યા અનુસાર, બે કલાક પછી, બપોરે 1.14 વાગ્યે એર ઇન્ડિયાએ એક નિવેદન બહાર પાડ્યું હતું. જેમાં તેમણે વિમાનમાં બનેલી આ ઘટનાનું કારણ ફ્લાઇટ દરમિયાન થોડીવાર માટે આવેલા ટર્બ્યુલન્સના કારણે ઊંચાઈમાં અચાનક થયેલા ફેરફારને ગણાવ્યું હતું.
ક્રૂ મેમ્બર્સને આવી હતી સામાન્ય ઇજાઓ
એરલાઇને જણાવ્યું કે કોઈ ગંભીર ઇજા થઈ નથી. કેટલાક મુસાફરો અને ક્રૂ સભ્યોને સામાન્ય ઇજાઓ થઈ છે, જેમને સાવચેતીના ભાગરૂપે મેડિકલ તપાસ માટે એરપોર્ટ પર જ મેડિકલ સેન્ટર લઈ જવામાં આવ્યા છે. પાંચ કલાક પછી, સાંજે 6.55 વાગ્યે એરલાઇને પોતાનું જૂનું નિવેદન અપડેટ કર્યું. તેમાંથી 'ટર્બ્યુલન્સ' શબ્દ હટાવી દેવાયો, પરંતુ ઘટનાની ગંભીરતાને ઓછી કરીને જ દર્શાવવામાં આવી.
અચાનક 300 મીટર નીચે જતું રહ્યું હતું વિમાન
અપડેટ કરાયેલા નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, 'ફુકેટથી દિલ્હી આવી રહેલી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ AI2379 સાથે ફ્લાઇટ દરમિયાન ઊંચાઈમાં અચાનક ફેરફારની ઘટના બની હતી. આ ઘટના પછી વિમાન સામાન્ય રીતે ઉડતું રહ્યું અને સવારે 11.07 વાગ્યે (IST) દિલ્હીમાં સુરક્ષિત રીતે લેન્ડ થઈ ગયું. એરબસ A-320 NEO વિમાનમાં 137 મુસાફરો અને આઠ ક્રૂ સભ્યો સવાર હતા.' આ નિવેદનમાં કોઈ પણ હાઇડ્રોલિક ખામીનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નહોતો. નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટનામાં ઓછામાં ઓછા 20 મુસાફરો અને ચાર ક્રૂ સભ્યો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા.
ત્રણ હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમ પર ચાલે છે વિમાન
A-320 NEO વિમાન સામાન્ય રીતે ત્રણ અલગ-અલગ હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમ પર ચાલે છે, જેથી જો એક સિસ્ટમ ખરાબ થઈ જાય, તો બાકીની બે સિસ્ટમ ફ્લાઇટ કન્ટ્રોલ, લેન્ડિંગ ગિયર અને બ્રેકને પાવર આપી શકે. એર ઇન્ડિયાની આ ઉડાનમાં, સવારે 9.32 વાગ્યે ત્રણેય સિસ્ટમમાં લો પ્રેશર અને બે રિઝર્વોયરમાં લો ફ્લુઇડ લેવલની ચેતવણી (વોર્નિંગ) દેખાઈ હતી.
બંધ થઈ ગયું હતું ઓટોપાયલટ
હાઇડ્રોલિક્સની મદદથી જ પાયલટ વિમાનના કન્ટ્રોલ સરફેસને ફિઝિકલી હલાવી શકે છે. એક સાથે અનેક સિસ્ટમ ખરાબ થવી એ માત્ર એક સિસ્ટમ ખરાબ થવા કરતાં ઘણી વધુ ગંભીર બાબત છે, કારણ કે તેનાથી બેકઅપ સિસ્ટમ પણ પ્રભાવિત થાય છે. મુશ્કેલીઓમાં વધારો કરતા, તે જ સમયે એટલે કે 9.32 વાગ્યે ઓટોપાયલટ પણ બંધ થઈ ગયું અને ડાબા તથા જમણા એલિવેટર કન્ટ્રોલ (જે વિમાનને ઉપર-નીચે કરવામાં મદદ કરે છે) માં ખામીનું સિગ્નલ મળ્યો. તેની થોડી જ વાર પછી બે ઇમરજન્સી એક્ઝિટ ગેટ્સની ચેતવણી મળી, એક સવારે 9.33 વાગ્યે (જમણો આગળનો દરવાજો) અને બીજો સવારે 9.35 વાગ્યે (જમણો પાછળનો દરવાજો). ત્યારબાદ સવારે 10.16 વાગ્યે, એન્જિન 1 ની એન્ટી-આઇસ સિસ્ટમમાં વાલ્વ પ્રેશરની સમસ્યા સંબંધિત ખામી દેખાઈ અને સવારે 10.52 વાગ્યે ઓટોપાયલટ ફરીથી ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયું.
શું એર ઇન્ડિયાએ આ માહિતી છુપાવી?
જણાવી દઈએ કે આ પ્રકારના રિપોર્ટમાં 'ચેતવણી'નો અર્થ હંમેશાં સિસ્ટમ સંપૂર્ણપણે ફેલ થઈ જવી એવો નથી હોતો. આધુનિક વિમાનોને મલ્ટિપલ લેયરવાળી રિડન્ડન્સી (સુરક્ષા માટે એક્સ્ટ્રા સિસ્ટમ) સાથે બનાવવામાં આવે છે અને પાયલટોને બરાબર આવી જ પરિસ્થિતિઓ માટે ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. પરંતુ હાઇડ્રોલિક અને ફ્લાઇટ-કન્ટ્રોલથી જોડાયેલી ઘણી ચેતવણીઓ એકસાથે આવવી એ એવી ઘટના છે, જેની મેઇન્ટેનન્સ અને સેફ્ટી ટીમો પણ બારીકાઈથી તપાસ કરશે. એર ઇન્ડિયાના નિવેદનમાં ક્યાંય પણ એવું કહેવામાં આવ્યું નથી કે વિમાનને ગંભીર ટેકનિકલ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
આ રિપોર્ટનો બીજો ભાગ એ પાયલટ વિશે છે, જેના વિશે કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ઉડાન પછી થયેલી તપાસમાં તે સાયકોએક્ટિવ પદાર્થો (નશાકારક પદાર્થો) માટે પોઝિટિવ મળી આવ્યા હતા.
પાયલટે કર્યું ગાંજાનું સેવન!
થોડા સમય પછી બીજો ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો અને સૂત્રોએ મંગળવારે જણાવ્યું કે તે પણ પોઝિટિવ આવ્યો. ખાસ કરીને, ટેસ્ટથી કથિત રીતે સાબિત થયું કે પાયલટે મારીજુઆના (જેને 'વીડ' અથવા ગાંજો કહેવામાં આવે છે) નું સેવન કર્યું હતું. એરલાઇનની ઇન્ટરનલ ફ્લાઇટ સેફ્ટી રિપોર્ટ અનુસાર, પ્લેનના પાયલટ સુદીપ વસિષ્ઠ 'ઊંઘ ન આવવાની સમસ્યા' માટે દવા લઈ રહ્યા હતા.
કો-પાયલટ ઉડાડી રહ્યો હતો પ્લેન
પાયલટે ફ્લાઇટ સેફ્ટી સંબંધિત એક નિવેદનમાં કહ્યું, 'છેલ્લા કેટલાક સમયથી મને અંગત કારણોસર ઊંઘ ન આવવાની સમસ્યા થઈ રહી હતી, જેના માટે મારા ફેમિલી ડોક્ટરે મને દવા આપી હતી.' સૂત્રોએ જણાવ્યું કે જ્યારે પ્લેન અચાનક ૩૦૦ ફીટ નીચે ખાબક્યું, ત્યારે વસિષ્ઠ પોતાની સીટ પર નહોતા અને કો-પાયલટ પ્લેન ઉડાડી રહ્યો હતો. પાયલટ હવામાં ઉપરની તરફ ઉછળ્યા હતા, સાથે જ કૉકપિટમાં રાખેલી વસ્તુઓ પણ ઉપર ઉછળી ગઈ હતી. આ દરમિયાન પ્લેનના પાછળના ભાગમાં બેઠેલા જે લોકોએ સીટ બેલ્ટ નહોતો બાંધ્યો, તેમને ગંભીર ઇજાઓ થઈ હતી. તપાસ પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી બંને પાયલટોને ડ્યુટી પરથી હટાવી દેવામાં આવ્યા છે.