એક જ દિવસમાં બીજી મોટી પ્લેન દુર્ઘટના! 10 મિનિટ હવામાં ગોથા ખાતું રહ્યું વિમાન, કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા માંડ માંડ બચ્યા

Air India: મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ અજિત પવારના વિમાન દુર્ઘટનામાં મૃત્યુના સમાચારથી સમગ્ર દેશમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે. આ દરમિયાન રાજસ્થાનની રાજધાની જયપુરથી પણ એક ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. બુધવારે જયપુર ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર એર ઇન્ડિયાના વિમાનનું પહેલું લેન્ડિંગ નિષ્ફળ રહ્યું હતું.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 28, 2026, 05:17 PM IST

Air India: મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ અજિત પવારના વિમાન દુર્ઘટનામાં મૃત્યુના સમાચારથી સમગ્ર દેશમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે. આ દરમિયાન રાજસ્થાનની રાજધાની જયપુરથી પણ એક ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. બુધવારે જયપુર ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર એર ઇન્ડિયાના વિમાનનું પહેલું લેન્ડિંગ નિષ્ફળ રહ્યું હતું. જ્યારબાદ વિમાનમાં સવાર મુસાફરોના જીવ તાળવે ચોંટી ગયા. જો કે, પાઇલોટની સતર્કતાને કારણે બીજા પ્રયાસમાં વિમાન સુરક્ષિત લેન્ડિંગ થયું હતું. 

આ વિમાન દિલ્હીથી જયપુર માટે રવાના થયું અને લગભગ બપોર 1 વાગ્યે જયપુર એરપોર્ટ પર પહોંચ્યું. બપોરે 1:05 વાગ્યે પાઇલટે રનવે પર લેન્ડિંગ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ કોઈ ટેકનિકલ કે અન્ય કારણોસર વિમાન નીચે ઉતરતાની સાથે જ હવામાં ઉડાન ભરી ગયું. આ અચાનક બનેલી ઘટનાથી મુસાફરોમાં ગભરાટ ફેલાયો અને લોકો ગભરાઈ ગયા. ત્યારબાદ વિમાન લગભગ 10 મિનિટ સુધી આકાશમાં ચક્કર લગાવતું રહ્યું. બીજા પ્રયાસમાં વિમાન રનવે પર સુરક્ષિત રીતે લેન્ડિંગ થયું, જેના પછી મુસાફરો અને તેમના પરિવારોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો.

વિમાનમાં હાજર હતા કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા
આ વિમાનમાં પંજાબના પૂર્વ ડેપ્યુટી સીએમ અને રાજસ્થાન કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રભારી સુખજિંદર સિંહ રંધાવા પણ સવાર હતા. એરપોર્ટ પર પહેલાથી જ રાજસ્થાન કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ ગોવિંદ સિંહ ડોટાસરા સહિત અનેક વરિષ્ઠ નેતાઓ તેમનું સ્વાગત કરવા માટે હાજર હતા. જ્યારે પહેલી વખત વિમાનનું લેન્ડિંગ ફેલ થવાના સમાચાર મળ્યા, ત્યારે એરપોર્ટ પર હાજર કોંગ્રેસના નેતાઓમાં ચિંતા અને બેચેની સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહી હતી. જો કે, વિમાન સુરક્ષિત રીતે લેન્ડિંગ થતાં બધાએ રાહત શ્વાસ લીધો હતો.

એરપોર્ટ પ્રશાસનમાં મચી ગયો ખળભળાટ
આ ઘટના બાદ જયપુર એરપોર્ટ પ્રશાસનમાં ખળભળાટ મચી ગયો. અધિકારીઓએ તાત્કાલિક આ મામલાની તપાસ શરૂ કરી છે. તેઓ વિમાનને તેના પ્રારંભિક લેન્ડિંગ દરમિયાન જ કેમ ઉડાન ભરવી પડી તેના કારણોની તપાસ કરી રહ્યા છે. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે, જો પાઇલટે સમયસર યોગ્ય નિર્ણય ન લીધો હોત તો મોટી દુર્ઘટના થઈ શકી હોત.

મહારાષ્ટ્ર વિમાન દુર્ઘટના
નોંધનીય છે કે, આજરોજ સવારે મહારાષ્ટ્રના પુણેના બારામતી એરપોર્ટ પર એક મોટો અકસ્માત થયો હતો. જ્યાં લેન્ડિંગ દરમિયાન અજિત પવારનું ચાર્ટર્ડ વિમાન ક્રેશ થયું હતું. આ અકસ્માતમાં અજિત પવાર સહિત પાંચ લોકોના મોત થયા હતા. નોંધનીય છે કે, રનવે સ્પષ્ટ રીતે દેખાતો ન હોવાથી પાયલોટે વિમાનને ઉપર લઈ જવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ બીજા લેન્ડિંગ પ્રયાસ દરમિયાન વિમાન ક્રેશ થયું હતું.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

ajit pawarair india flight landing failJaipur Airportજયપુર ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટજપયુર પ્લેન લેન્ડિંગ

