/ફૂકેટ-દિલ્હી ફ્લાઈટનો પાયલોટ ગાંજો પીને પ્લેન ઉડાવી રહ્યો હતો? બીજો ડોપ ટેસ્ટ પણ પોઝિટિવ-રિપોર્ટ

ફૂકેટથી દિલ્હી આવતનારી એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટનો પાયલોટ બીજીવારના ટોપ ટેસ્ટમાં પણ નિષ્ફળ ગયો છે. મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ ફ્લાઈટ AI-2379નો પાયલોટ લેબ તપાસમાં ગાંજા (મારિજુઆના)ના સેવન મુદ્દે પોઝિટિવ મળી આવ્યો છે. એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટમાં 137 મુસાફરો અને 8 ક્રૂ સભ્યો સવાર હતા. ઉડાણ દરમિયાન વિમાનને જોરદાર ઝટકા લાગ્યા અને અચાનક લગભગ 300 ફૂટની ઊંચાઈ ઓછી થઈ ગઈ હતી. આ ઘટનામાં 17 લોકો ઘાયલ થયા હતા. નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી કે. રામમોહન નાયડુએ જણાવ્યું હતું કે ટર્બ્યુલન્સ લગભગ 5 મિનિટ રહ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું કે ઘાયલોમાં ક્રૂ સભ્યોના 2 સભ્યોને કરોડના મણકાના નીચેના ભાગમાં અને ગળામાં ઈજા થઈ.
પાયલોટે સાઈકોએક્ટિવ પદાર્થની શરૂઆતની તપાસમાં શંકાસ્પદ મળી આવ્યા બાદ પુષ્ટિ માટે અંતિમ ટેસ્ટમાંથી પસાર થવું પડ્યું. સાઈકોએક્ટિવ પદાર્થ એક એવા રસાયણો કહેવાય છે જે આપણા મગજ અને ચેતાતંત્ર પર સીધી અસર પાડે છે. મંત્રાલય મુજબ માનક સંચાલન પ્રક્રિયાઓ હેઠળ ઘટના બાદ ફ્લાઈટ ક્રૂ સ્ટાફના બંને સભ્યોની સાઈકોએક્ટિવ પદાર્થ તપાસ હાથ ધરાઈ હતી. મુખ્ય પાયલોટના સેમ્પલ અંતિમ પુષ્ટિ માટે પ્રયોગશાળામાં મોકલાયા હતા. આ ઘટનાને ગંભીર શ્રેણીમાં રખાઈ છે અને તેની તપાસ દુર્ઘટના તપાસ બ્યૂરો (AAIB) કરી રહ્યું છે.
બંને સભ્યોને ડ્યૂટી પરથી હટાવ્યા
મંત્રાલયે કહ્યું કે તપાસ અને પરીક્ષણ પ્રક્રિયા પૂરી થાય ત્યાં સુધી DGCAએ ફ્લાઈટન ક્રૂ સ્ટાફના બંને સભ્યોને ડ્યૂટી પરથી હટાવ્યા છે. આગળની કાર્યવાહી તપાસના તારણો અને ફાઈનલ રિપોર્ટના પરિણામોના આધારે કરાશે. આ અગાઉ એર ઈન્ડિયાએ કહ્યું હતું કે નિર્ધારિત નિયમો હેઠળ પાયલોટોના ઉડાણ બાદ ટેસ્ટ કરાયા હતા એ તેમની જાણમાં છે. એરલાઈને કહ્યું કે, આ પરીક્ષણના પરિણામો એર ઈન્ડિયા સાથે શેર કરાયા નથી. આથી અમે કોઈ પણ તારણ પર ટિપ્પણી કરવાની સ્થિતિમાં નથી. એર ઈન્ડિયાએ એમ પણ કહ્યું કે તે નાગરિક વિમાનન નિયમો હેઠળ પોતાના ક્રૂ સભ્યોનો નિયમિત ડ્રગ ટેસ્ટ કરાવે છે. આ ટેસ્ટ કોઈ ખાસ ફ્લાઈટ કે ઘટનાથી અલગ પણ નિયમિત રીતે કરાવવામાં આવે છે. ડાયરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન એટલે કે DGCA કેસની તપાસ કરી રહ્યું છે.
તપાસમાં દરેક પહેલુઓને ધ્યાનમાં લેવાઈ રહ્યા છે
મીડિયા રિપોર્ટમાં સૂત્રોને ટાંકીને કહેવાયું છ કે DGCA આ કેસની દરેક પહેલુથી તપાસ કરી રહ્યું છે. તપાસમાં એ પણ જોવામાં આવી રહ્યું છે કે ટર્બ્યુલન્સ દરમિયાન સ્થિતિને પહોંચી વળવાની રીત યોગ્ય હતી કે નહીં. આ સાથે એ પણ જાણકારી મેળવવામાં આવી રહી છે કે આ ઘટના ફક્ત ખરાબ હવામાનના કારણે ઘટી કે તેની પાછળ અન્ય કોઈ કારણ હતું.
ટર્બ્યુલન્સમાં અચાનક નીચે આવી શકે વિમાન
ટર્બ્યુલન્સનો અર્થ એ છે કે હવાનો પ્રવાહ અચાનક બદલાઈ જાય. જેના કારણએ વિમાનને ઝટકા લાગવા લાગે છે. આ દરમિયાન વિમાન થોડા સમય માટે ઉપર નીચે, કે ડાબે જમણે હલી શકે છે અને ક્યારેક ક્યારેક તો કેટલાક ફૂટ નીચે પણ આવી શકે છે. જેના કારણે મુસાફરોને એવું લાગે છે કે વિમાન પડી રહ્યું છે. જો કે મોટાભાગના મામલાઓમાં આવું બનતું નથી.
આ બધા વચ્ચે એર ઈન્ડિયાના સીઈઓ અને મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર કેમ્પબેલ વિલ્સને મંગળવારે નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયના અધિકારીઓ સાથે મુલાકાત કરી. સૂત્રો મુજબ એર ઈન્ડિયાના સીનિયર અધિકારી અને ટાટા સન્સના ચેરમેન તથા કાર્યકારી સલાહકાર અને પૂર્વ નાગરિક ઉડ્ડયન સચિવ પ્રદીપ સિંહ ખરોલા પણ બેઠકમાં સામેલ થયા હતા.
એર ઈન્ડિયાના સુરક્ષા પ્રમુખ દીપક જોશી પણ તેમાં હાજર રહ્યા હતા. બેઠકમાં નાગરિક ઉડ્ડયન સચિવ સમીરકુમાર સિન્હા, DGCAના મહાનિદેશક વીર વિક્રમ યાદવ અને AAIBના મહાનિદેશક જીવીજી યુગંધર પણ સામેલ થયા હતા. બેઠકમાં કયા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ, તેની કોઈ વિસ્તૃત જાણકારી હજુ સામે આવી નથી.