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ફૂકેટ-દિલ્હી ફ્લાઈટનો પાયલોટ ગાંજો પીને પ્લેન ઉડાવી રહ્યો હતો? બીજો ડોપ ટેસ્ટ પણ પોઝિટિવ-રિપોર્ટ

થાઈલેન્ડના ફૂકેટથી દિલ્હી આવી રહેલી એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટના બે પાયલોટમાંથી એકનો ડોપ ટેસ્ટ ફેલ હોવાનો દાવો થઈ રહ્યો છે. આ ફ્લાઈટ 4 ઓગસ્ટના રોજ જોરદાર ટર્બ્યુલન્સમાં ફસાઈ હતી અને અચાનક 300 ફૂટ નીચે આવી ગઈ હતી. ફ્લાઈટમાં 137 મુસાફરો અને 8 ક્રૂ સભ્યો હતા. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 11, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:10 PM IST
ફૂકેટ-દિલ્હી ફ્લાઈટનો પાયલોટ ગાંજો પીને પ્લેન ઉડાવી રહ્યો હતો? બીજો ડોપ ટેસ્ટ પણ પોઝિટિવ-રિપોર્ટ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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