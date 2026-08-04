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ટર્બુલેન્સથી હવામાં જોરદાર હલ્યું એર ઇન્ડિયાનું પ્લેન, છત પર દેખાઈ તિરાડો, દિલ્હી આવતી ફ્લાઈટમાં અનેક ઘાયલ


Air India Phuket Delhi Flight Turbulence: ફૂકેટથી દિલ્હી જતી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટમાં અચાનક ભારે હવામાં ઉથલપાથલનો સામનો કરવો પડ્યો. સીટ બેલ્ટ વગરના મુસાફરો કેબિન પેનલ્સ પર ટકરાયા હતા, જેના કારણે ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે. દિલ્હીમાં વિમાનનું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ થયા બાદ ઘાયલોને સારવાર આપવામાં આવી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 04, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 02:13 PM IST
ટર્બુલેન્સથી હવામાં જોરદાર હલ્યું એર ઇન્ડિયાનું પ્લેન, છત પર દેખાઈ તિરાડો, દિલ્હી આવતી ફ્લાઈટમાં અનેક ઘાયલ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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