/ટર્બુલેન્સથી હવામાં જોરદાર હલ્યું એર ઇન્ડિયાનું પ્લેન, છત પર દેખાઈ તિરાડો, દિલ્હી આવતી ફ્લાઈટમાં અનેક ઘાયલ

Air India Phuket Delhi Flight Turbulence: ફૂકેટથી રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હી જતી એર ઇન્ડિયાની આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટમાં સવાર સેંકડો મુસાફરો માટે આ મુસાફરી અચાનક દુઃસ્વપ્ન બની ગઈ. અચાનક તીવ્ર હવામાં ઉથલપાથલને કારણે વિમાન જોરદાર રીતે ધ્રુજી ઉઠ્યું હતું, જેના કારણે ઘણા મુસાફરો ઘાયલ થયા. દિલ્હીમાં વિમાન સુરક્ષિત રીતે ઉતર્યા પછી, અસરગ્રસ્ત મુસાફરોએ તેમના અનુભવો શેર કર્યા અને હવામાં તેમની ભયાનક ક્ષણો વર્ણવી.
એરપોર્ટ પર તબીબી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી
એર ઇન્ડિયાના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું કે ઘટના બાદ તાત્કાલિક સાવચેતીના પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા. કેટલાક મુસાફરો અને ક્રૂ સભ્યોને નાની ઇજાઓ થઈ હતી, અને એર ઇન્ડિયાની ગ્રાઉન્ડ ટીમ અને તબીબી સ્ટાફે તાત્કાલિક તબીબી મૂલ્યાંકન માટે પ્રતિક્રિયા આપી હતી. સાવચેતીના પગલા તરીકે, અસરગ્રસ્ત મુસાફરો અને ક્રૂ સભ્યોને દિલ્હી એરપોર્ટ પર તબીબી સુવિધામાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમને પ્રાથમિક તપાસ અને જરૂરી સંભાળ પૂરી પાડવામાં આવી હતી.
સલામતી અમારી પ્રાથમિકતા છે: એર ઇન્ડિયા
આ ઘટના પર દુ:ખ અને સંવેદનશીલતા વ્યક્ત કરતા, એર ઇન્ડિયાના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે અમારા મુસાફરો અને ક્રૂ સભ્યોની સલામતી અને સુખાકારી એર ઇન્ડિયાની પ્રાથમિકતા છે. અમે અસરગ્રસ્તોને શક્ય તેટલી બધી સહાય પૂરી પાડી રહ્યા છીએ અને ઘટનાની તપાસમાં સંબંધિત ઉડ્ડયન અધિકારીઓ સાથે સંપૂર્ણ સહયોગ કરી રહ્યા છીએ. એરલાઇનની સ્પષ્ટતાથી રાહતનો શ્વાસ લીધો છે, કારણ કે વિમાન સમયસર દિલ્હીમાં સુરક્ષિત રીતે ઉતર્યું હતું અને પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે નિયંત્રણમાં છે.
Air India confirms that flight AI2379, operating from Phuket to Delhi on 4 August, experienced a brief in-flight turbulence-related event during cruise, resulting in a momentary change in altitude. pic.twitter.com/bvGS97DMHg
— Tushar Jadon (@charming_mutant) August 4, 2026
મુસાફરોએ પોતાની કષ્ટનો અનુભવ કર્યો
તાજેતરની માહિતી અનુસાર, ફ્લાઇટમાં એક મુસાફરે અહેવાલ આપ્યો હતો કે વિમાન ખૂબ જ ઝડપથી નીચે ઉતર્યું હતું, જેમાં ઘણા મુસાફરો ઘાયલ થયા હતા. સદનસીબે, ફ્લાઇટ સુરક્ષિત રીતે ઉતરી ગઈ હતી અને બધા મુસાફરો સુરક્ષિત છે, જોકે તેમને ઇજાઓ થઈ હતી. અકસ્માત બાદ બધા મુસાફરો ગભરાઈ ગયા છે. એક મુસાફરે જણાવ્યું હતું કે ટેકઓફ દરમિયાન ફ્લાઇટ અચાનક ખૂબ જ નીચે ઉતરી ગઈ હતી, જેના કારણે ઘણા મુસાફરોના માથા સીધા છત સાથે અથડાઈ ગયા હતા. ઘણા લોકોના માથામાં સોજો પણ આવ્યો હતો. ફ્લાઇટ ભરેલી હતી.