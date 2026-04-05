એર ઇન્ડિયાનો મોટો નિર્ણય, 31 મે સુધી આ દેશની ફ્લાઇટ્સ કરી સસ્પેંડ, 40,000 ભારતીયોમાં વધી ચિંતા
Air India Suspends Flights: એર ઇન્ડિયાએ એક મોટી જાહેરાત કરી છે. પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે, તેણે ઇઝરાયલ માટે તેની ફ્લાઇટ્સ સ્થગિત કરી દીધી છે. આ નિર્ણય ઇઝરાયલમાં 40,000થી વધુ ભારતીયો માટે ચિંતાનું કારણ બની ગયો છે.
Air India Suspends Flights: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે એર ઇન્ડિયાએ એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. એરલાઇને 31 મે સુધી ઇઝરાયલ માટે તેની ફ્લાઇટ્સ સ્થગિત કરી દીધી છે. આ નિર્ણયથી ઇઝરાયલમાં 40,000થી વધુ ભારતીયોનો તણાવ વધ્યો છે.
એર ઇન્ડિયાના એક અધિકારીએ આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે. તેમના મતે, એરલાઇને 31 મે સુધી નવી દિલ્હી-તેલ અવીવ રૂટ પર ફ્લાઇટ્સ સ્થગિત કરી દીધી છે.
મોટાભાગની મોટી એરલાઇન્સે તેલ અવીવ રૂટ પર તેમની સેવાઓ સ્થગિત કરી દીધી છે. ફક્ત ઇઝરાયલી એરલાઇન્સ જેમ કે અલ અલ, ઇઝરાયર, આર્કિયા અને એર હાઇફા કડક પ્રતિબંધો હેઠળ કાર્યરત છે.
40,000 ભારતીયો માટે તણાવ વધ્યો
ઉડાનો સ્થગિત થવાથી ઇઝરાયલમાં રહેતા 40,000થી વધુ ભારતીયો માટે ચિંતાનું કારણ છે. તેઓ વ્યક્તિગત અથવા વ્યાવસાયિક કારણોસર અથવા પ્રદેશમાં વધતા તણાવને કારણે ઈરાન છોડવા માંગે છે.
ઈઝરાયલ છોડવા માંગતા ભારતીયોને જોર્ડન અથવા ઇજિપ્ત થઈને જમીન સરહદ પાર કરવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે. તેલ અવીવમાં ભારતીય મિશન વિવિધ માધ્યમો દ્વારા મુસાફરી કરવા માંગતા લોકોને મદદ કરી રહ્યું છે.
ઇમરજન્સી હેલ્પલાઇન શરૂ કરવામાં આવી
દૂતાવાસે આ સમયગાળા દરમિયાન સમુદાય સાથે નિયમિત સંપર્ક જાળવી રાખ્યો છે. 24 કલાકની ઇમરજન્સી હેલ્પલાઇન શરૂ કરવામાં આવી છે અને એક વિશાળ રજીસ્ટેશન ઝુંબેશ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે.
મિશને તેના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ દ્વારા જણાવ્યું હતું કે રાજદૂત જે.પી. સિંહ અને દૂતાવાસની ટીમે શનિવારે સમગ્ર ઇઝરાયલમાં ભારતીય કામદારો અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે વર્ચ્યુઅલ ચર્ચા કરી હતી. તેમણે તેમની ચિંતાઓ સાંભળી અને વર્તમાન કટોકટી દરમિયાન અને તે પછી પણ તેમને સતત સમર્થન આપવાની ખાતરી આપી.
1 જાન્યુઆરીએ સેવા ફરી શરૂ થઈ
નવી દિલ્હી અને તેલ અવીવ વચ્ચે સીધી ફ્લાઇટ્સ 1 જાન્યુઆરીએ ફરી શરૂ થઈ, જેમાં અદ્યતન બોઇંગ 787 ડ્રીમલાઇનર એરક્રાફ્ટનો ઉપયોગ કરીને ચાર સાપ્તાહિક ફ્લાઇટ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો.
જો કે, 28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા અને ઇઝરાયલે ઈરાન પર સંયુક્ત હુમલો કર્યો ત્યારથી ફ્લાઇટ્સ ખોરવાઈ ગઈ છે. ઈરાનના બદલો લેવાના હુમલા બાદ, સંઘર્ષ સમગ્ર ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં ફેલાઈ ગયો છે. આ સંઘર્ષની ઊર્જા પુરવઠા શૃંખલા પર નોંધપાત્ર અસર પડી છે, ખાસ કરીને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં.
