Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /અયોધ્યા રામ મંદિર ટ્રસ્ટના પહેલા CEO તરીકે એર માર્શલ જિતેન્દ્ર મિશ્રાની નિમણૂક

અયોધ્યા રામ મંદિર ટ્રસ્ટના પહેલા CEO તરીકે એર માર્શલ જિતેન્દ્ર મિશ્રાની નિમણૂક

એર માર્શલ જિતેન્દ્ર મિશ્રાને રામ મંદિર ટ્રસ્ટના પ્રથમ સીઈઓ બનાવવામાં આવ્યા છે. આજે ટ્રસ્ટની યોજાયેલી બેઠકમાં આ મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 02, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 04:58 PM IST
અયોધ્યા રામ મંદિર ટ્રસ્ટના પહેલા CEO તરીકે એર માર્શલ જિતેન્દ્ર મિશ્રાની નિમણૂક

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
નેપાળ જેવી તબાહીનો ખતરો! પીગળી રહેલા ગ્લેશિયરથી ભારતના આ વિસ્તાર પર તોળાઈ રહ્યું છે
2
3
4
5