/અયોધ્યા રામ મંદિર ટ્રસ્ટના પહેલા CEO તરીકે એર માર્શલ જિતેન્દ્ર મિશ્રાની નિમણૂક

શ્રી રામજન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટે પૂર્વ એર માર્શલ જિતેન્દ્ર મિશ્રાની પોતાના પ્રથમ મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી (CEO) તરીકે નિમણૂંક કરી છે. આ નિમણૂંકને અયોધ્યામાં ટ્રસ્ટની એક મહત્વની બેઠકમાં મંજૂરી આપવામાં આવી છે. પ્રથમ CEO તરીકે એર માર્શલ જિતેન્દ્ર મિશ્રાની મુખ્ય જવાબદારી રામ મંદિરમાં વહીવટ, સુરક્ષા, નાણાકીય વ્યવસ્થા અને શ્રદ્ધાળુઓના દર્શનની વ્યવસ્થાને વધુ પારદર્શી અને સુવ્યવસ્થિત બનાવવાની હશે. આ ભૂમિકા એક વહીવટી પ્રમુખની હશે અને તેઓ સીધા રામ મંદિર ટ્રસ્ટના બોર્ડના માર્ગદર્શનમાં કામ કરશે.
એર માર્શલ જિતેન્દ્ર મિશ્રાએ 38 વર્ષ સુધી વાયુસેનામાં સેવા આપી છે. તેઓ લડાકૂ વિમાન પાયલટ, કોમ્બેટ ઈન્સ્ટ્રક્ટર અને ટેસ્ટ પાયલટના રૂમાં કામ કરી ચૂક્યા છે.
IAF મા કયા-કયા પદ પર આપી ચુક્યા છે સેવાઓ
ફાઇટર સ્ક્વાડ્રન (MiG-21) ના કમાન્ડિંગ ઓફિસર
ચીફ ટેસ્ટ પાયલટ, એરક્રાફ્ટ એન્ડ સિસ્ટમ ટેસ્ટિંગ એસ્ટેબ્લિશમેન્ટ (ASTE)
ચીફ ટેસ્ટ પાયલટ, હિંદુસ્તાન એયરોનોટિક્સ લિમિટેડ (નાસિક)
એર ઓફિસર કમાન્ડિંગ, 15 વિંગ અને 18 વિંગ
ડાયરેક્ટર, ઓપરેશનલ પ્લાનિંગ એન્ડ અસેસમેન્ટ ગ્રુપ
પ્રિન્સિપલ ડાયરેક્ટર (એર સ્ટાફ ભરતી)
સહાયક ચીફ ઓફ એર સ્ટાફ (પ્રોજેક્ટ્સ)
ડેપ્યુટી ચીફ ઓફ ઈન્ટીગ્રેટેડ ડિફેન્સ સ્ટાફ
ડેપ્યુટી ચીફ ઓફ ઈન્ટીગ્રેટેડ ડિફેન્સ સ્ટાફ (ઓપરેશન)
એર ઓફિસર કમાન્ડિંગ-ઇન-ચીફ, વેસ્ટર્ન એર કમાન્ડ (1 જાન્યુઆરી 2025-30 એપ્રિલ 2026)
ટ્રસ્ટના સીઈઓ પદ માટે 5500થી વધુ અરજીઓ આવી હતી. તેમાંથી 18 નામ શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. શોર્ટલિસ્ટ લોકોને ખાન-પાનથી લઈને હિંદુ ધર્મ સાથે જોડાયેલી માન્યતાઓને લઈને મહત્વના સવાલ પૂછવામાં આવ્યા હતા.
ત્રણ ટ્રસ્ટીઓની થઈ નિમણૂક
રામ મંદિર ટ્રસ્ટના વિસ્તાર અને વ્યવસ્થિત સંચાલન માટે ત્રણ નવા લોકોને ટ્રસ્ટીના રૂપમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. નવા સભ્યો આવવાથી ટ્રસ્ટને વહીવટી કાર્યોમાં નવો અનુભવ અને ગતિ મળશે. દિલ્હીના રહેવાસી મહેશ ભાગચંદકાને નવા ટ્રસ્ટમાં મોટી જવાબદારી આપવામાં આવી છે. નોંધનીય છે કે મહેશ ભાગચંદકા વિશ્વ હિંદુ પરિષદના વરિષ્ઠ નેતા રહેલા દિવંગત અશોક સિંઘલના સંબંધી છે. તેમની સાથે અયોધ્યાના નિવાસી મદન મોહન પાંડેયને પણ ટ્રસ્ટી બનાવવામાં આવ્યા છે, જેનાથી સ્થાનિક વહીવટને મજબૂતી મળશે. આ સિવાય ફિરોજાબાદ જિલ્લાના શિકોહાબાદના રહેવાસી નિર્મલા યાદવને પણ ટ્રસ્ટના સભ્ય બનાવવામાં આવ્યા છે.