Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

Air Pollution In India: વાયુ પ્રદૂષણથી ભારતમાં દરરોજ 4657 મોત, સામે આવ્યા ડરામણા આંકડા

Air Quality Index India: દુનિયાભરમાં પ્રદૂષણને કારણે ઘણા મોત થઈ રહ્યાં છે. આવો તમને જણાવીએ આખરે ભારતમાં પ્રદૂષણને કારણે કેટલા લોકો પોતાનો જીવ ગુમાવી રહ્યાં છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 24, 2026, 12:34 PM IST

Trending Photos

Air Pollution In India: વાયુ પ્રદૂષણથી ભારતમાં દરરોજ 4657 મોત, સામે આવ્યા ડરામણા આંકડા

Number Of Deaths Due To Air Pollution In India: ભારતમાં વાયુ પ્રદૂષણ હવે માત્ર પર્વાયરણની ચિંતા નથી, પરંતુ તે દેશ માટે એક ગંભીર જાહેર સ્વાસ્થ્ય સંકટનું રૂપ લઈ ચૂક્યું છે. નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે કે પ્રદૂષિત હવા દર વર્ષે લાખો લોકોના જીવન છીનવી રહી છે અને તેની અસર ચુપચાપ અર્થવ્યવસ્થાને પણ નબળી પાડી રહી છે. તાજેતરમાં જિનેવામાં આયોજીત વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોર્મ દરમિયાન ઇકોનોમિસ્ટ ગીતા ગોપીનાથે આ મુદ્દા પર ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે ભારતમાં વાયુ પ્રદૂષણથી દર વર્ષે આશરે 17 લાખ મોત થાય છે. તેનો મતલબ એ થયો કે દેશમાં થનાર દર પાંચમાંથી લગભગ એક મોત પ્રદૂષિત હવા સાથે જોડાયેલું છે.

જો આ આંકડાને દૈનિક હિસાબે જોઈએ તો સ્થિતિ વધુ ડરામણી થઈ જાય છે. ભારતમાં દરરોજ સરેરાશ 4657 લોકો ઝેરી હવાને કારણે પોતાના જીવ ગુમાવી રહ્યાં છે.

Add Zee News as a Preferred Source

સ્વાસ્થ્યની સાથે અર્થવ્યવસ્થા પર પણ મોટી અસર
નિષ્ણાંતો પ્રમાણે વાયુ પ્રદૂષણથી થનાર બીમારીઓ માત્ર હોસ્પિટલ સુધી સીમિત રહેતી નથી, પરંતુ તેની સીધી અસર દેશની ઉત્પાદકતા અને અર્થવ્યવસ્થા પર પણ પડે છે. એક રિપોર્ટ અનુસાર સમય પહેલા થનાર મોત અને પ્રદૂષણ સાથે જોડાયેલી બીમારીઓને કારણે દર વર્ષે અબજો ડોલરનું આર્થિક નુકસાન ઉઠાવવું પડે છે. વર્ષ 2019મા જ પ્રદૂષણ સાથે જોડાયેલા સમય પહેલા મોતને કારણે દેશને આશરે 28 અબજ ડોલરથી વધુનું નુકસાન થયું, જ્યારે બીમારીઓ સાથે જોડાયેલા આર્થિક નુકસાનનો અંદાજ 8 અબજ ડોલર આંકવામાં આવ્યો. કુલ મળી આ નુકસાન 36.9 અબજ ડોલર, એટલે કે ભારતની જીડીપીના આશરે 1.36 ટકા હતો.

PM2.5 બન્યો સૌથી મોટો ખતરો
પાછલા સપ્તાહે જારી વર્લ્ડ બેંકના એક રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું કે ભારતની 100 ટકા વસ્તી હાનિકારક PM2.5 કણોના સંપર્કમાં છે. PM2.5 ને સૌથી ખતરનાક વાયુ પ્રદૂષણ માનવામાં આવે છે, જે ઘણા સ્ત્રોતમાંથી નીકળે છે અને સીધુ ફેફસામાં જઈને નુકસાન પહોંચાડે છે.

હ્રદય, ફેફસા અને મગજ પર સીધી અસર
WHO અનુસાર વાયુ પ્રદૂષણથી સ્ટ્રોક, હાર્ટની બીમારી, ક્રોનિક લંગ ડિઝીસ, ફેફસાનું કેન્સર અને નિમોનિયા જેવી ગંભીર બીમારીનો ખતરો અનેક ગણો વધી જાય છે. માત્ર લાંબા સમ સુધી જ નહીં, પરંતુ થોડા સમય માટે પણ વધુ પ્રદૂષણમાં શ્વાસ લેવો અસ્થમા, શ્વાસની મુશ્કેલી અને ફેફસાની ક્ષમતા ઘટવા જેવી સમસ્યા પેદા કરી શકે છે. સ્ટડી અનુસાર ગર્ભવતી મહિલાઓ માટે પ્રદૂષિત હવા વધુ ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. તેનાથી ઓછા વજનવાળા બાળકોનો જન્મ, સમય પહેલા ડિલીવરી અને શિશુના વિકાસમાં વિઘ્નો જેવી સમસ્યા જોઈ શકાય છે.

સતત વધી રહ્યું છે સંકટ
ધ લેન્સેટ પ્લેનેટરી હેલ્થમાં પ્રકાશિત એક અધ્યયન પ્રમાણે જો ભારતમાં વાયુ ગુણવત્તા WHO ના માપદંડો પર ખરી ઉતરે તો દર વર્ષે આશરે 15 લાખ વધારાના મોત રોકી શકાય. રિપોર્ટ અનુસાર માત્ર ફોસિલ ફ્યુલ બળવાને કારણે દર વર્ષે 7.5 લાખ મોત થાય છે. તેમાં કોલસાથી આશરે 4 લાખ અને બાયોમાસ બળવાથી લગભગ 3.5 લાખ મોત સામેલ છે. એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે પ્રદૂષિત હવાના સંપર્કમાં થોડા સમય માટે આવવાથી શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા, અસ્થમા અને ફેફસાની કામ કરવાની ક્ષમતા પર અસર પડે છે. જ્યારે લાંબા સમય સુધી સંપર્કમાં રહેવાથી મગજ, હ્રદય અને ફેફસાની ગંભીર બીમારીનો ખતરો અનેક ગણો વધી જાય છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Air Pollution in IndiaDeaths Due To Air Pollution

Trending news