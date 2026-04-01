કુવૈતથી આવી ‘મોતની ફ્લાઇટ’! 20 ભારતીયોના તાબૂત ઉતરતા જ કોચી એરપોર્ટ પર માતમ છવાયો

Kochi Airport: છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં કુવૈતમાં અલગ-અલગ સ્થિતિઓમાં મૃત્યુ પામેલા ઓછામાં ઓછા 20 ભારતીયોના પાર્થિવ દેહ મંગળવારે એક સ્પેશિયલ વિમાન દ્વારા કોચી પહોંચ્યા હતા. કુવૈત એરવેઝનું આ વિમાન રાત્રે અંદાજે 10.40 વાગ્યે કોચી ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ (CIAL) પર ઉતરાણ કર્યું હતું.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 01, 2026, 01:48 PM IST

Kochi Airport: છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં કુવૈતમાં વિવિધ સ્થિતિઓમાં મૃત્યું પામેલા ઓછામાં ઓછા 20 લોકોના મૃતદેહ મંગળવારે એક ખાસ ફ્લાઇટમાં કોચી પહોંચ્યા. કુવૈત એરવેઝની ફ્લાઇટ મૃતદેહોને લઈને રાત્રે 10:40 વાગ્યે CIAL ખાતે ઉતરી. એરપોર્ટ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે હવાઈ સેવાઓમાં વિક્ષેપને કારણે મૃતદેહોને વહેલા ઘરે લાવી શકાયા નથી.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં કુવૈતમાં મૃત્યુ પામેલા અને કેરળ અને તમિલનાડુના વિવિધ ભાગોના રહેવાસીઓના મૃતદેહોને મંગળવારે રાત્રે એક જ ફ્લાઇટમાં કોચી લાવવામાં આવ્યા હતા. દરેક કેસમાં મૃત્યુનું કારણ અમને ખબર નથી. અમે જરૂરી ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ કર્યા પછી મૃતદેહો તેમના પરિવારોને સોંપીશું."

વિવિધ વિસ્તારોના રહેવાસી હતા મૃતકો
CIAL ના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે આ શબોને કુવૈતથી કોલંબો થઈને એક વિશેષ વિમાન દ્વારા કોચી લાવવામાં આવ્યા હતા. એરપોર્ટના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા જરૂરી પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. મૃતકોમાં મોટાભાગના લોકો અલાપ્પુઝા, કોટ્ટાયમ અને તમિલનાડુના વિવિધ વિસ્તારોના રહેવાસી હતા.

લાંબી રાહ બાદ અંતિમ વિદાય
કુવૈતમાં ફસાયેલા આ મૃતદેહોને ભારત પાછા લાવવાનો મામલો ઘણા સમયથી પડતર હતો. મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે કુવૈત જતી અને જતી ફ્લાઇટ્સ પર નોંધપાત્ર અસર પડી છે, જેના કારણે આ મૃતદેહોને ભારત પરત લાવવામાં વિલંબ થયો છે. સતત પ્રયાસો અને ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ કર્યા પછી, આ મૃતદેહોને આખરે ઘરે લાવવામાં આવ્યા છે. ભારતમાં પહોંચ્યા પછી જરૂરી દસ્તાવેજી કામ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેમને તેમના પરિવારોને સોંપવામાં આવ્યા હતા. તેમના પ્રિયજનોના મૃતદેહોને પરત લાવવાથી પરિવારોને ભાવનાત્મક સંતોષ મળ્યો હતો, પરંતુ શોકનું વાતાવરણ હજુ પણ યથાવત છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

