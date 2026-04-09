ઈરાનની જેમ જો ભારત આ જળમાર્ગ પરથી ટોલ વસૂલવાનું શરૂ કરે તો પૈસાનો વરસાદ થવા લાગે!
Strait Of Hormuz: હોર્મુઝમાંથી પસાર થતા જહાજો પર ટોલ વસૂલવાની ઈરાનની લાલસા દુનિયાને મોટી મુસીબતમાં મૂકી શકે છે. ભારતના જાણીતા બેંકર અજય બગ્ગાએ તેના પર નારાજગી વ્યક્ત કરી અને ભારતને પણ સલાહ આપી કે આપણે આંદમાનવાળા જળમાર્ગ દ્વારા ટોલ વસૂલવો જોઈએ.
મિડલ ઈસ્ટમાં ઈરાન અને અમેરિકા ઈઝરાયેલ વચ્ચે ચાલતા યુદ્ધ પર સીઝફાયરના સમાચાર આવતા વિશ્વમાં રાહત વ્યાપી હતી પરંતુ હવે આ રાહત ટૂંકાગાળાની જણાઈ રહી છે કારણ કે લેબનોન પર ઈઝરાયેલના હુમલાઓથી ઈરાન ફરીથી ભડકી ગયું છે અને હોર્મુઝ બંધ કરી દીધુ છે. ઈરાને આ યુદ્ધ બાદ હવે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થનારા જહાજો પાસેથી ટોલ વસૂલવાનું પણ નક્કી કરી લીધુ છે. ઈરાને કહ્યું કે તે ઈચ્છે છે કે હોર્મુઝમાંથી પસાર થનારા જહાજો પાસેથી તે ઓછામાં ઓછું એક ડોલર પ્રતિ બેરલનો ટોલ વસૂલ કરશે. હવે આ બધા વચ્ચે ભારતના જાણીતા બેંકર અજય બગ્ગાએ પણ કહ્યું કે જો ઈરાન હોર્મુઝમાંથી ટોલ વસૂલશે તો ભારતે પણ દક્ષિણ આંદમાનમાં સમુદ્રમાંથી પસાર થનારા જહાજો પાસેથી ટોલ વસૂલવો જોઈએ.
શું કહે છે અજય બગ્ગા?
અજય બગ્ગાએ ઈરાનને હોર્મુઝમાથી પસાર થનારા જહાજો પર ટોલ વસૂલવાની વાત કરતા નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે આ ટ્રેન્ડ સમગ્ર દુનિયામાં શરૂ થઈ શકે છે. અત્રે જણાવવાનું કે અજય બગ્ગા ઈન્ડિયન ફાઈનાન્શિયલ સેક્ટરના જાણીતા હસ્તી છે અને તેમનો મત માર્કેટ અને જિયો પોલિટિક્સ બંનેમાં મહત્વનો ગણાય છે.
અજય બગ્ગાએ કહ્યું કે, જો ઈરાનને હોર્મુઝમાંથી ટોલ વસૂલવાની છૂટ મળશે તો આ એક ખતરનાક મિસાલ બનશે. પછી સિંગાપુર મલક્કા સ્ટ્રેટમાં અને તુર્કી બોસ્ફોરસમાં પણ ટોલ લગાવી શકે છે. તેમણે ભારતને સલાહ આપી કે આપણે પણ આંદમાન-નિકોબાલના દક્ષિણમાં નેવી તૈનાત કરીને ભારતીય મહાસાગરમાંથી પસાર થતા તમામ જહાજો પાસેથી ટોલ વસૂલવાનું શરૂ કરવું જોઈએ.
Iran being allowed to levy a Toll in the Strait of Hormuz may set a precedent for Singapore to toll the Strait of Malacca or Turkeye to toll the Strait of Bosphorus.
India should place its navy south of the Andamans and start levying a toll on all ships transiting the Indian… pic.twitter.com/cH08SjbBXm
— Ajay Bagga (@Ajay_Bagga) April 9, 2026
તેમણે કહ્યું કે પહેલા જ્યારે નિયમ મુજબ દુનિયા ચાલતી હતી ત્યારે ફક્ત માનવ નિર્મિત કેનાલ જેમ કે પનામા અને સુવેઝમાંથી પસાર થનારા જહાજો પાસેથી જ ટોલ વસૂલવામાં આવતો હતો. કુદરતી જળમાર્ગો સંપૂર્ણ રીતે ફ્રી ટ્રાન્ઝિટ માટે ખુલ્લા રહેતા હતા. પરંતુ હવે ઈરાન દવારા આ જૂના નિયમો તૂટી રહ્યા છે.
શું છે નિયમ?
અત્રે જણાવવાનું કે એવો નિયમ છે કે જે કુદરતી રીતે બનેલા જળમાર્ગ હોય તેમાં ટોલ વસૂલવામાં આવતો નથી પરંતુ મનુષ્ય દ્વારા બનાવવામાં આવેલા જળમાર્ગો પરથી ટોલ વસૂલવામાં આવતો હોય છે પરંતુ હવે જો હોર્મુઝની ખાડીમાંથી ઈરાનને ટોલ વસૂલવાની છૂટ મળે તો આ એક ચીલો ચિતરાશે અને તેને પગલે અન્ય દેશો પણ આ રીતે ટોલ વસૂલવા લાગે તો નવાઈ નહી.
જો ઈરાન હોર્મુઝમાંથી થઈને પસાર થનારા જહાજો પરથી ટોલ વસૂલે તો તેનાથી પ્રતિ જહાજ 2.5 મિલિયન ડોલરનો વધારાનો ખર્ચો આવશે જેના કારણે પેટ્રોલ-ડીઝલ ગેસના ભાવ ભડકે બળી શકે છે.
ભારતને શું સલાહ આપી?
અજય બગ્ગાએ ભારતને સલાહ આપી છે કે આંદમાનના દરિયામાંથી પસાર થતા જહાજો પાસેથી ટોલ વસૂલવામાં આવે. જે આંદમાન પાસે ટોલ લગાવવાની સલાહ આપી છે તે આંદમાન-નિકોબાર ટાપુઓના ગ્રેટ નિકોબાર ટાપુ પર આવેલો ઈન્દિરા પોઈન્ટ છે. જે દક્ષિણ ભારતનો પોઈન્ટ છે અને અહીંથી થોડે દૂર ઈન્ડોનેશિયાનો સબાંગ આવેલો છે. આ બંને વચ્ચે દરિયો છે. આ હિન્દ મહાસાગરનો એક મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગ છે. ઈન્દિરા પોઈન્ટથી ઈન્ડોનેશિયાના સૌથી ઉત્તરી ટાપુ રોન્ડો આઈલેન્ડ (સબાંગ વિસ્તારમાં)નું અંતર માત્ર 145 કિમી છે. સબાંગ મેઈન પોર્ટથી ઈન્દિરા પોઈન્ટનું અંતર લગભગ 150થી 170 કિમી છે. આ વિસ્તાર મલક્કા સ્ટ્રેટના પ્રવેશ દ્વાર પાસે છે. જ્યાં ભારત અને ઈન્ડોનેશિયાની દરિયાઈ સીમા લગભગ જોડાયેલી છે.
