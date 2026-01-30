અજિત પવાર 14 મિટિંગ કરીને શું કરી રહ્યા હતા તૈયારી? ભાજપને સાથે રાખી બનાવ્યો પ્લાન... હવે સામે આવી આખી કહાની
Ajit Pawar Plan: અજિત પવારના અવસાન બાદ એક તરફ તે ચર્ચા ચાલી રહી છે કે, નવા ડેપ્યુટી સીએમ કોન બનશે, NCPનું નેતૃત્વ કોણ કરશે? આ વચ્ચે જાણવા મળ્યું છે કે, અજિત દાદા 1-2 નહીં, પરંતુ 14 મહત્વપૂર્ણ મિટિંગ કરી એક મોટો પ્લાન બનાવી રહ્યા હતા. ભાજપ લીડરશિપને પણ વિશ્વાસમાં લીધું હતું.
Ajit Pawar Plan: નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના અચાનક અવસાનથી મહારાષ્ટ્રના રાજનીતિને માત્ર મોટો ઝટકો જ નથી લાગ્યો, પરંતુ એક મહત્વપૂર્ણ રાજકીય શૂન્યાવકાશ પણ સર્જાયો છે. સત્તા, સંગઠન અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા- આ ત્રણેય સ્તર પર અજિત પવાર એક મજબૂત કેન્દ્ર હતા. તેમના અવસાનથી જ્યાં એકતરફ શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે, ત્યાં બીજીતરફ રાજકીય વર્તુળોમાં ધીમી પણ ગંભીર ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે કે હવે આગળ શું થશે? પ્રશ્ન ફક્ત નાયબ મુખ્યમંત્રીના પદનો નથી, પરંતુ રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટીના ભવિષ્યનો પણ છે.
16 મિટિંગનો ખેલ, 14 નિર્ણાયક
Zee 24 Taasને વિશ્વસનીય સૂત્રો પાસેથી જાણવા મળ્યું છે કે, NCPના એકીકરણ અંગે કુલ 16 મિટિંગ યોજાઈ હતી, જેમાંથી 14 મિટિંગ નિર્ણાયક હતી. આ બધી મિટિંગની કમાન અજિત પવારના હાથમાં હતા. આ મિટિંગમાં અજિત પવાર, પ્રફુલ્લ પટેલ, સુનીલ તટકરે, જયંત પાટિલ, સુપ્રિયા સુલે અને અમોલ કોલ્હે સામેલ હતા. મંગળવારે યોજાયેલી છેલ્લી મિટિંગ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહી હતી, જેમાં બન્ને NCP જૂથોને એકસાથે લાવવા પર અંતિમ સર્વસંમતિ બની ગઈ હતી.
શરદ પવારની લીલી ઝંડી
છેલ્લી બેઠક પછી અજિત પવાર સીધા શરદ પવારને મળ્યા હતા અને તેમને સમગ્ર પ્રક્રિયા વિશે માહિતી આપી હતી. સૂત્રો અનુસાર, શરદ પવારે NCPના એકીકરણને સ્પષ્ટ મંજૂરી આપી દીધી હતી. એટલું જ નહીં, પરિવારના વડા અને વરિષ્ઠ માર્ગદર્શક તરીકે એકીકરણની જવાબદારી પણ શરદ પવારે પોતે લીધી હતી.
ઘડિયાળ ચૂંટણી ચિહ્ન કેમ?
એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે, જિલ્લા પરિષદની ચૂંટણીના પરિણામો પછીના દિવસે એકીકરણની જાહેરાત કરી દેવામાં આવશે. આ રણનીતિના ભાગ રૂપે ઉમેદવારોને તુતારી (રણશિંગડું)ને બદલે ઘડિયાળના પ્રતીક પર ચૂંટણી લડવાનું કહેવામાં આવ્યું. જુન્નાર, શિરુર અને ખેડમાં ઘડિયાળના ચિહ્ન માટે આક્રમક પ્રચાર આ વાતનો સ્પષ્ટ સંકેત હતો. સૂત્રો જણાવે છે કે, આ સમગ્ર નિર્ણય કાનૂની સલાહકારની સલાહ લીધા પછી લેવામાં આવ્યો હતો.
દિલ્હીને હતી સંપૂર્ણ જાણકારી
હા, આ ઘટનાક્રમની જાણકારી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસને આપવામાં આવી હતી. મહાયુતિમાં રહીને પણ શાહુ-ફૂલે-આંબેડકર વિચારધારા જાળવી રાખવા પર અજિત પવારનો આગ્રહ હતો અને તે દિશામાં એનસીપીને આગળ લઈ જવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
સંબંધોમાં સુધારો થવાના સંકેતો પહેલાથી જ જોવા મળ્યા
- ગયા વર્ષે અજિત પવારના જન્મદિવસ પર આખો પરિવાર શરદ પવારને મળ્યો હતો
- આ વર્ષે પાર્ટીના કાર્યક્રમોમાં બન્ને સાથે હાજર રહ્યા
- ખાસ કરીને અજિત પવાર અને રોહિત પવાર સાથે મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. હવે આ બધા સંકેતો મહત્વપૂર્ણ લાગે છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વિધાનસભા ચૂંટણી પછી એકીકરણ પ્રક્રિયાને વધુ રફ્તાર મળી હતી. તે પ્રશ્ન જે બોલ્યા વગર પુછવામાં આવી રહ્યો છે કે, આજે અજિત પવાર નથી, પરંતુ NCPનું એકીકરણ સંપૂર્ણપણે આયોજિત, યોજનાબદ્ધ અને તાત્કાલિક અમલીકરણ માટે તૈયાર હતું. આજે અજિત પવાર નથી, પરંતુ તેમના દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ NCP એકીકરણની દિશા મહારાષ્ટ્રના રાજકારણને આગામી નિર્ણાયક વળાંક પર લાવી દીધી છે.
હવે આગળ શું?
પ્રફુલ્લ પટેલે કહ્યું છે કે, જાહેર લાગણી એવી છે કે સુનેત્રા પવારજી નાયબ મુખ્યમંત્રી બને. કોઈ તેમનો વિરોધ કરી શકે નહીં, પરંતુ સુનેત્રાજી સાથે કોઈ સત્તાવાર ચર્ચા આ વિષય પર થઈ નથી. પરિવાર શોકમાં છે. NCPના બધા ધારાસભ્યો આ બાબતે સાથે મળીને ચર્ચા કરશે અને અમે આ વાત મુખ્યમંત્રીને જણાવી દીધી છે.
