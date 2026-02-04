મોત પહેલા અજિત પવારનો છેલ્લો ફોન કોલ, પ્લેનમાં બેસી કરી હતી જરૂરી વાતચીત, સામે આવ્યો ઓડિયો
Ajit Pawar Last Call: બારામતી વિમાન દુર્ઘટના પહેલા અજિત પવારે પોતાના ભત્રીજા સાથે ફોન પર વાત કરી હતી, જેમાં આગામી જિલ્લા પરિષદ ચૂંટણીમાં બધા સમુદાયોને સાથે લઈ ચાલવાની વાત કહી હતી.
મુંબઈઃ મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારનું 28 જાન્યુઆરીએ બારામતીમાં એક વિમાન દુર્ઘટનામાં મોત બાદ ઘટનાની તપાસ ચાલી રહી છે. પરંતુ આ વચ્ચે દુર્ઘટના પહેલા રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી પ્રમુખની અંતિમ ક્ષણોમાં મોબાઇલ દ્વારા કરવામાં આવેલી વાતચીતની ઓડિયો ક્લિપ સામે આવી છે. આ વિમાન દુર્ઘટનામાં અજિત પવાર સહિત કુલ 5 લોકોના મોત થયા હતા.
વાતચીતની ઓડિયો ક્લિપ
દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે અજિત પવારે પુણે ગ્રામીણ જિલ્લાના કાટેવાડી નિવાસી શ્રીજીત પવાર સાથે છેલ્લી વાતચીત કરી હતી. શ્રીજીતને કાટેવાડીમાં એનસીપીનો એક પદાધિકારી જણાવવામાં આવી રહ્યો છે. બંને વચ્ચે આ વાતચીત ત્યારે થઈ જ્યારે તેઓ સવારે VSR 45 વિમાનમાં સવાર હતા અને બારામતીમાં ચૂંટણી કાર્યક્રમમાં સામેલ થવા માટે જઈ રહ્યાં હતા. દુર્ઘટના પહેલા આશરે 8 કલાક 37 મિનિટ પર અજિત પવારે ફોન પર વાતચીત કરી હતી. જ્યારે દુર્ઘટના સવારે 8 કલાક 45 મિનિટ પર થઈ હતી.
આ વાતચીત ત્યારે સંભવ થઈ શકી જ્યારે અજિત પવારનું વિમાન નેટવર્ક રેન્જમાં આવ્યું હતું. બંને વચ્ચે વાતચીત મરાઠીમાં થઈ હતી. આ વાતચીતથી તે સ્પષ્ટ થાય છે કે અંતિમ ક્ષણો સુધી અજિત પવારની ભૂમિકા બધી જાતિ અને સમાજના દરેક વર્ગને સાથે લઈ ચાલવાની રહી. પોતાના સિદ્ધાંતો અને સામાજિક સમરસતાનો વિચાર તેમણે અંતિમ ક્ષણ સુધી બનાવી રાખ્યો હતો.
બંને વચ્ચે વાતચીતના મહત્વના અંશ
અજિત પવાર- હેલો
શ્રીજીત પવાર- હેલો દાદા નમસ્કાર
અજિત પવાર- અરે બાબા દિગંબર દુર્ગાડે અનેક વર્ષોથી માલી સમાજના વ્યક્તિ છે. તેમને જિલ્લા બેંકના ચેરમેન મેં બનાવ્યા. આખા જિલ્લાની બેંકના. આ બેંક તો નાની છે તમને કોઈ જાણકારી નથી હોતી કંઈ નથી થતું.
શ્રીજીત- જી દાદા
અજિત પવાર- આપણે બધી જાતિ ધર્મને સાથે લઈને ચાલીએ બેટા.
શ્રીજીત પવાર- નહીં, મને જે જાણકારી હતી તે મેં કહ્યું દાદા... તમને મદદ મળશે એટલે કહ્યું.
અજિત પવાર- એવું નથી. બરોબર છે, પરંતુ માલી સમાજને જિલ્લા પરિષદની ઉમેદવારી મેં સુપે જૂથથી આપી છે. અહીં ઓબીસીનું રિઝર્વેશન હતું બાકીના લોકોએ આપ્યું નહીં. બાકી લોકોએ બીજા જાતિના લોકોને ઉમેદવારી આપી છે, જે હેઠળ અમે કર્યું છે.
શ્રીજીત- ઠીક છે દાદા તમને જે યોગ્ય લાગે છે તે નિર્ણય તમે લો.
અજિત પવાર- ઠીક છે.
વિમાન દુર્ઘટનાની તપાસ
વિમાન દુર્ઘટનાને લઈને ઘણી એજન્સીઓ તપાસ કરી રહી છે. મહારાષ્ટ્ર સીઆઈડીએ 30 જાન્યુઆરીએ વિમાન દુર્ઘટનાની તપાસ શરૂ કરી છે. પુણે ગ્રામીણ પોલીસે ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNSS) ની કલમ 194 હેઠળ અચાનક મોતનો કેસ દાખલ કર્યો અને કેસને સીઆઈડીને ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવ્યો છે. તો નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલય અધીન વિમાન દુર્ઘટના તપાસ બ્યુરો પણ તપાસ કરી રહ્યો છે.
અજિત પવાર સિવાર દુર્ઘટનામાં કેપ્ટન સુમિત કપૂર પણ સામેલ હતા, જેમને 15000 કલાકની ઉડાનનો અનુભવ હતો. કો-પાયલટ શાંભવી પાઠકને 1500 કલાકની ઉડાનનો અનુભવ હતો. વિમાનમાં સવાર લોકોમાં પવારના અંગત સુરક્ષા અધિકારી વિદિપ જાધવ અને ફ્લાઇટ અટેન્ડેન્ટ પિંકી માલી સામેલ હતી.
