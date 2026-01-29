અજિત પવાર પંચતત્વમાં વિલીન, પુત્ર પાર્થે આપી મુખાગ્નિ, બારામતીએ ભીંની આંખે 'દાદા'ને આપી વિદાય
Ajit Pawar Death: મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને એનસીપી ચીફઅજિત પવારના 29 જાન્યુઆરી 2026ના બારામતી સ્થિત વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાનમાં અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા છે.
મહારાષ્ટ્રના પુણે જિલ્લામાં ગુરૂવારે બારામતી સ્થિત વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાનમાં એનસીપી નેતા અજિત પવાર પંચતત્વમાં વિલીન થઈ ગયા. બુધવારે બારામતી એરપોર્ટની પાસે રનવેથી માત્ર 200 મીટરના અંતરે તેમનું વિમાન દુર્ઘટનાનો શિકાર બન્યું જેમાં પાંચ લોકોના મોત થયા હતા.રાજકીય સન્માનની સાથે અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા છે. પવારના અંતિમ સંસ્કાર દરમિયાન અજિત દાદા અમર રહેના નારા લાગ્યા હતા. વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાનમાં હજારોની હાજરીમાં પવારને તેમના પુત્ર જય અને પાર્થે મુખાગ્નિ આપી હતી.
અંતિમ સંસ્કાર દરમિયાન ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરી, ભાજપ અધ્યક્ષ નીતિન નવીન, મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ, નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે, રાજ ઠાકરે, ઉદ્ધવ ઠાકરે સહિત અનેક નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા.
દાદાના નામથી જાણીતા 66 વર્ષીય અજિત પવારના નિધનથી ન માત્ર મહારાષ્ટ્રમાં ભાજપના નેતૃત્વવાળી ગઠબંધન સરકારને ખોટ પડી છે પરંતુ તેમની આગેવાનીવાળી એનસીપીના ભવિષ્ય પર સવાલ ઉભા થયા છે.
અજિત પવારના કાકા અને NCPના સંસ્થાપક શરદ પવારે કહ્યુ કે આ એક દુર્ઘટના હતી અને તેને રાજકીય રંગ આપવામાં ન આવે.
આ વચ્ચે દુર્ઘટનાના કારણોની જાણકારી મેળવવા માટે વિમાનમાંથી મળેલા બ્લેક બોક્સનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવશે. બીએસઆર વેન્ચર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ તરફથી સંચાલિત 16 વર્ષ જૂનું ચાર્ટર્ડ વિમાન લિયરજેટ બારામતી એરપોર્ટ પર બીજીવાર લેન્ડિંગનો પ્રયાસ કરતા દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થઈ ગયું હતું.
ચૂંટણી પ્રચાર માટે બારામતી જઈ રહ્યાં હતા અજીત પવાર
અજિત પવાર રાજ્યમાં જિલ્લા પરિષદની ચૂંટણીના પ્રચાર અભિયાન માટે જનસભાઓને સંબોધિત કરવા માટે મુંબઈથી બારામતી જઈ રહ્યા હતા. દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનારમાં કેપ્ટન સુમિત કપૂર પણ સામેલ છે, જેની પાસે 15000 કલાકની ઉડાનનો અનુભવ હતો. 1500 કલાકની ઉડાનનો અનુભવ રાખનાર કો-પાયલટ શાંભવી પાઠક, અંગત સુરક્ષા અધિકારી (પીએસઓ) વિધિપ જાધવ અને ફ્લાઇટ અટેન્ડન્ટ પિંકી માલીનું આ દુર્ઘટનામાં મોત થયું છે.
પવાર, પોતાની પાછળ બે પુત્રો જય અને પાર્થ, પત્ની સુનેત્રા સહિત પરિવારને છોડી ગયા છે. તેમના નિધનથી મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિને મોટી ખોટ પડી છે. અજિત પવાર છ વખત મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી રહ્યા હતા.
