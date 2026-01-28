Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

કોણ સંભાળશે વારસો, શું NCP નો થશે વિલય? અજિત પવારના મોત બાદ ઉભા થયા 5 સવાલ

Ajit Pawar Death News: અજિત પવાર મહારાષ્ટ્રની મહાયુતિ સરકારમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હતા. તેના નિધનથી રાજ્યની રાજનીતિમાં મોટી ખોટ પડી છે. તેવામાં તેમના નિધન બાદ ચર્ચા છે કે હવે આગામી નાયબ મુખ્યમંત્રી કોણ બનશે?

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 28, 2026, 04:49 PM IST

Trending Photos

કોણ સંભાળશે વારસો, શું NCP નો થશે વિલય? અજિત પવારના મોત બાદ ઉભા થયા 5 સવાલ

Maharashtra News: મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટીના મુખિયા અજિત પવારનું આજે સવારે એક વિમાન દુર્ઘટનામાં નિધન થયું છે. તેમની સાથે વિમાનમાં કુલ પાંચ લોકો સવાર હતા અને બધાના મોત થયા છે. 66 વર્ષીય અજીત પવાર જમીન સાથે જોડાયેલા હતા, જેમનું દુખદ નિધન તેમના ગૃહનગર બારામતીમાં થયું છે. તેમના અચાનક નિધનથી મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિમાં ઘણા સવાલો ઉઠવા લાગ્યા છે. મીડિયાથી લઈને રાજકીય વર્તુળોમાં સૌથી વધુ ચર્ચા છે કે તેમના રાજકીય વારસદાર કોણ હશે?

કોણ સંભાળશે અજિત પવારનો રાજકીય વારસો?
રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP) ના સંસ્થાપક શરદ પવારની છત્રછાયામાંથી બહાર નીકળી જુલાઈ 2023મા અજિત પવારે પોતાના કાકા વિરુદ્ધ બળવો કર્યો હતો અને પાર્ટીના નામ અને ચિન્હની સાથે-સાથે પાર્ટીના મોટા ભાગના ધારાસભ્યોને પોતાના પક્ષમાં કરી લીધા હતા. તેમના અચાનક નિધન બાદ સૌથી મોટો સવાલ થઈ રહ્યો છે કે તેમના રાજકીય વારસાનો વારસદાર કોણ હશે? શું રાજ્યસભા સાંસદ અને તેમના પત્ની સુનેત્રા પવાર અજીત દાદાના અસલી રાજકીય વારસ હશે કે પછી તેમના પુત્ર પાર્થ પવારના ખભા પર જવાબદારી જશે કારણ કે તે રાજનીતિમાં સક્રિય રહ્યો છે. પાર્થ 2019ની લોકસભા ચૂંટણી માવલ સીટથી લડી ચૂક્યો છે, પરંતુ તેણે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તેમનો બીજો પુત્ર જય પવાર પરિવારનો વ્યવસાય સંભાળે છે. આ સિવાય ચર્ચા છે કે શું તેમનો રાજકીય વારસો પરિવારની બહાર કોઈ સંભાળી શકે છે?

Add Zee News as a Preferred Source

આગામી નાયબ મુખ્યમંત્રી કોણ બનશે?
અજિત પવાર મહારાષ્ટ્રની મહાયુતિ સરકારમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હતા. તેમના નિધનથી રાજ્યની રાજનીતિમાં એક શૂન્ય પેદા થયું છે. તેમના નિધન બાદ ચર્ચા થઈ રહી છે કે રાજ્યના આગામી નાયબ મુખ્યમંત્રી કોણ હશે? શું તેમના પત્ની સુનેત્રા પવાર આ જવાબદારી સંભાળશે કે તેમના પુત્ર પાર્થને આ જવાબદારી મળશે. ચર્ચા છે કે પાર્થ પવારની પાસે ઓછો રાજકીય અનુભવ છે, તેવામાં પાર્ટીના અન્ય નેતાને આ જવાબદારી મળી શકે છે.

NCPના નવા અધ્યક્ષ કોણ? 
અજિત પવારના અચાનક નિધન બાદ ઘણા સવાલો ઉઠી રહ્યાં છે. તેમાંથી એક સવાલ છે કે હવે એનસીપીની કમાન કોણ સંભાળશે? શું પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા અને પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રફુલ પટેલને આ જવાબદારી મળી શકે છે કે પરિવારના કોઈ સભ્ય પાર્ટીની આગેવાની કરશે?

શું મહાયુતિથી અલગ થશે NCP? 
ચર્ચા છે કે અજિત પવારની એનસીપી મહાયુતિથી અલગ થઈ શકે છે કારણ કે તેવી અટકળો લગાવવામાં આવી હતી કે છેલ્લા કેટલાક દિવસથી મહાયુતિમાં અજિત પવારનો ભાજપ સાથે કેટલાક મુદ્દે વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો. તેવામાં સવાલ ઉઠે છે કે શું પાર્ટી ગઠબંધનમાંથી અલગ થઈ જશે કે સાથે રહેશે. ગઠબંધનમાંથી અલગ થવાને કારણે પાર્ટીમાં ફૂટ પડી શકે છે.

શું બંને NCPનો થશે વિલય અને કોણ લેશે આ નિર્ણય?
એક ચર્ચા છે કે અજિત દાદાના નિધન બાદ એનસીપીના બે જૂથ એક થઈ શકે છે, જેની ચર્ચા કેટલાક સમયથી ચાલી રહી છે. તાજેતરમાં પુણે અને પિંપરી-ચિંચીવાડા મહાનગર પાલિકા ચૂંટણીમાં બંને જૂથે સાથે ચૂંટણી લડી હતી. તેવામાં શું બંને જૂથ ભેગા થાય તેનો નિર્ણય કોણ લેશે? અજિત પવારના નિધને પાર્ટી અને પરિવારને અસમંજસમાં મુકી દીધો છે.

મહત્વનું છે કે પાછલા વર્ષે લોકસભા ચૂંટણીમાં અજીત પવારની પાર્ટીને એક સીટ મળી હતી. ત્યારબાદ તેઓ આલોચકોના નિશાને આવી ગયા હતા. પરંતુ મહારાષ્ટ્રમાં યોજાયેલી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપ સાથે ગઠબંધનમાં અજીત પવારની પાર્ટીએ 41 સીટો જીતી હતી. તો શરદ પવારની એનસીપીને માત્ર 10 સીટો મળી હતી. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Ajit Pawar Death News

Trending news