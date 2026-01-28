Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

અજિત પવારનું વિમાન દુર્ઘટનામાં મોત, કાકા શરદ પવાર સિવાય, પરિવારમાં બીજું કોણ છે? જાણો

Ajit Pawar Family: અજિત પવાર રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટીના નેતા છે અને હાલમાં મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે કામ કરતા હતા. તેઓ શરદ પવાર જૂથના પ્રમુખ શરદ પવારના ભત્રીજા છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 28, 2026, 10:47 AM IST

Trending Photos

અજિત પવારનું વિમાન દુર્ઘટનામાં મોત, કાકા શરદ પવાર સિવાય, પરિવારમાં બીજું કોણ છે? જાણો

Ajit Pawar Family: NCP નેતા અને મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારને લઈ જતું વિમાન મહારાષ્ટ્રના બારામતીમાં ક્રેશ થયું છે. આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે અજિત પવાર જિલ્લામાં ચૂંટણી પ્રચાર કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવાના હતા. નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર બુધવાર, 28 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ જિલ્લા પરિષદ અને પંચાયત સમિતિ ચૂંટણી પ્રચારના ભાગ રૂપે બારામતી તાલુકામાં ઘણી રેલીઓને સંબોધિત કરવાના હતા.

અજિત પવાર કોણ છે?

Add Zee News as a Preferred Source

અજિત પવાર રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP)ના નેતા છે અને હાલમાં મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપે છે. તેઓ NCP (શરદ પવાર જૂથ)ના પ્રમુખ શરદ પવારના ભત્રીજા પણ છે. ગયા વર્ષે, અજિત પવાર તેમના કાકા શરદ પવારથી અલગ થઈ ગયા હતા અને ભાજપ-શિવસેના ગઠબંધન સરકારમાં જોડાયા હતા, ત્યારબાદ તેમને નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
  
પરિવાર વિશે માહિતી ?

અજીત પવારને બે બાળકો છે એકનું નામ પાર્થ પવાર અને બીજાનું નામ છે જય પવાર, તેમની પત્નિનું નામ સુનીત્રા પવાર છે. શરદ પવારના મોટા ભાઈ અનંતરાઉ પવાર તેમના પિતા હતા. 

જો તેમણે બોલીવુડ પસંદ કર્યું હોત, તો તેમણે ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં પોતાનું નામ બનાવ્યું હોત

જો અજિત પવારે તેમના પિતાના માર્ગ પર ચાલ્યું હોત, તો તેઓ બોલીવુડમાં પોતાનું નામ બનાવી શક્યા હોત. તેમના પિતા અનંતરાવ પવારે પ્રખ્યાત ફિલ્મ દિગ્દર્શક વી. શાંતારામ સાથે રાજકમલ સ્ટુડિયોમાં કામ કર્યું હતું, પરંતુ અજિતે તેમના કાકા શરદ પવારની જેમ રાજકારણ પસંદ કર્યું હતું.

મુખ્યમંત્રી બનવાની મહત્વાકાંક્ષા

અજિત પવાર, જેને "દાદા" તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેમને મહત્વાકાંક્ષી અને સ્પષ્ટવક્તા નેતા માનવામાં આવે છે. માનવામાં આવે છે કે તેઓ હંમેશા મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી પદ પર નજર રાખતા હતા. 2009ની વિધાનસભા ચૂંટણી પછી તેમને નાયબ મુખ્યમંત્રી ન બનાવવામાં આવ્યા ત્યારે તેઓ નારાજ હતા, પરંતુ ડિસેમ્બર 2010માં, તેઓ છગન ભુજબળના સ્થાને મુખ્યમંત્રી બન્યા. તેમણે ઘણી વખત તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી પૃથ્વીરાજ ચવ્હાણની ખુલ્લેઆમ ટીકા પણ કરી હતી.

રાજકારણમાં પ્રવેશ અને શરૂઆતની યાત્રા

અજિત પવારે પરિવારના પરંપરાગત માર્ગ - શેરડી સહકારી મંડળીઓ દ્વારા રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો. 1991માં, તેઓ બારામતીથી સાંસદ તરીકે ચૂંટાયા હતા, પરંતુ છ મહિના પછી રાજીનામું આપ્યું કારણ કે શરદ પવાર સંરક્ષણ મંત્રી બન્યા હતા. ત્યારબાદ અજિત વિધાનસભા ચૂંટણી જીતી ગયા અને રાજ્યના રાજકારણમાં સક્રિય થયા. જ્યારે શરદ પવાર મુખ્યમંત્રી બન્યા, ત્યારે અજિત પવારને વિવિધ વિભાગોમાં રાજ્યમંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
baramati plane crashajit pawarplane crashBaramati Plane Crash VideoBaramati Plane Crash NewsMaharashtra Plane CrashGujarati NewsAjit Pawar Family

Trending news