Ajit Pawar Plane Crash: આખરે શાં માટે એક બાજુ નમી જઈ ક્રેશ થઈ ગયું વિમાન? 3 ચોંકાવનારી થિયરી

Ajit Pawar Plane Crash: મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ અને એનસીપી નેતા અજીત પવારના અકાળ નિધને મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં સન્નાટો લાવી દીધો છે. તેમનું પ્લેન ક્રેશ થયું કઈ રીતે તે અંગે અનેક ચોંકાવનારી થિયરીઓ સામે આવી રહી છે. આખરે આ નાનકડું પ્લેન  ક્રેશ થયું કઈ રીતે?

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 30, 2026, 12:14 PM IST

મહારાષ્ટ્રના રાજકારણના ચાણક્ય તરીકે જેમની ગણતરી થતી હતી તે શરદ પવારને રાજકીય ગુરુ હોવા છતાં બળવો પોકારીને એનસીપીનું નેતૃત્વ પોતાના હાથમાં લેનારા તેમના ભત્રીજા અજીત પવારનું બારામતીમાં 28 જાન્યુઆરીએ લેન્ડિંગ દરમિયાન પ્લેન ક્રેશ થતા નિધન  થયું. તેમનું પ્લેન આખરે ક્રેશ થયું કઈ રીતે? લેન્ડિંગની કોશિશ કરતું Learjet 45 ચાર્ટર વિમાન રનવેથી લગભગ 200 મીટર પહેલા જ આગના ગોળામાં ફેરવાઈ ગયું અને ફૂરચા ઉડી ગયા. વિમાનમાં સવાર અજીત પવાર સહિત 5 લોકોના દર્દનાક મોત થયા. વિમાન ક્રેશ થયું તેની અંતિમ પળોમાં શું થઈ રહ્યું હતું તેની જાણ તો બ્લેક બોસથી સામે આવશે કારણ કે AAIB (એરક્રાફ્ટ એક્સીડેન્ટ ઈન્વેસ્ટિગેશન બ્યૂરો)ને આ બ્લેક બોક્સ હાથ લાગી ગયું છે. ત્યારે જે પણ સીસીટીવી ફૂટેજ અને પ્રત્યક્ષ દર્શીઓની પૂછપરછ અને તપાસથી માહિતી સામે આવી છે તે મુજબ આ અંગે 3 જેટલી થિયરીઓ સામે આવી રહી છે. 

સીસીટીવી ફૂટેજ કરી રહ્યા છે નવા નવા ધડાકા!
કેટલાક સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે. જેમાં જોવા મળે છે કે Learjet 45 વિમાન ક્રેશ થયું તેની ગણતરીની પળો પહેલા અચાનક એકબાજુ નમી ગયું હતું. ચોંકાવનારી વાત એ છે કે સામાન્ય રીતે લેન્ડિંગ સમયે વિમાનની ડાબી બાજુ આ રીતે નમેલી હોતી નથી. આ સીસીટીવી ફૂટેજને ધ્યાનમાં લઈને નિષ્ણાંતો 3 સંભવિત થીયરી ગણાવી રહ્યા છે. શું કહે છે નિષ્ણાંતો તે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. 

થિયરી 1- ઓછી વિઝિબિલિટી, રનવે દેખાયો નહીં
બારામતી એરપોર્ટ એ કોઈ સામાન્ય એરપોર્ટ નથી કારણ કે તે ટેબલ ટોપ રનવે ધરાવે છે. અહીં કોઈ એડવાન્સ્ડ  ILS નથી. પાયલટે ફક્ત પોતાના અનુભવ અને આંખોથી જે જોયું (વિઝ્યુઅલ એપ્રોચ) તેના આધારે જ લેન્ડિંગ કરવાનું હોય છે. સિવિલ એવિએશન મિનિસ્ટ્રીના નિવેદન મુજબ લેન્ડિંગ માટેની પહેલી કોશિશમાં પ્લેનને રનવે ન દેખાતા ફરીથી ગો અરાઉન્ડ (ફરી ઉપર ચડવાનું) થવા લાગ્યું કારણ કે વિઝિબિલિટીનો ઈશ્યુ હતો અને રનવે દેખાતો નહતો. બીજી કોશિશમાં જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે રનવે દેખાય છે તો હા પાડવામાં આવતા લેન્ડિંગનું ક્લિયરન્સ મળ્યું હતું. બીજી કોશિશમાં ક્લિયરન્સ તો મળ્યું પરંતુ પછી ક્રૂએ કોઈ જવાબ આપ્યો નહીં અને પ્લેન રનવે નજીક જ ક્રેશ થઈ ગયું અને ભડકા પર ભડકા થયા. એક પ્રત્યક્ષદર્શીએ જણાવ્યું કે એરપોર્ટ પર આધુનિક નેવિગેશન સિસ્ટમ ન હતી એટલે આ અકસ્માત થયો. પાયલટે ફક્ત પોતાના નજરે જોયા પર ભરોસો કરવો પડ્યો. સેફ્ટી એક્સપર્ટ અમિત સિંહ કહે છે કે શક્ય છે કે સૂરજની તેજ રોશનીના કારણે રનવે મોડો દેખાયો, અને પાઈલટ અંતિમ પળોમાં પ્લેનને યોગ્ય એંગલમાં લઈ જઈ શક્યા નહીં. 

થિયરી 2- એરોડાયનેમિક સ્ટોલ
સીસીટીવી ફૂટેજમાં જોવા મળી રહ્યું છે કે પ્લેનની ડાબી વિંગ નીચે પડી અને પછી ઝડપથી જમીન પર આવી પડ્યું પ્લેન. એવિએશન  એક્સપર્ટ્સ તેને એરોડાનેમિક સ્ટોલ કહે છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો સ્પીડ ખુબ ઓછી હોય તો વિંગ્સ હવા સાથે લિફ્ટ (ઉપર ઉડવાની શક્તિ) બનાવી શકતી નથી અને પ્લેન એકબાજુ નમવા લાગે છે. Learjet 45 ટેઈલ એન્જિનવાળું પ્લેન છે. આથી ઓછી સ્પીડમાં સ્ટોલનું જોખમ વધુ રહે છે. ગો  અરાઉન્ડ બાદ બીજા એપ્રોચમાં સ્પીડ ઓછી રહી હશે, કોકપિટથી અંતિમ શબ્દો ઓહ શીટ ઓહ શીટ સંભળાયા હતા. જેનાથી લાગે છે કે અચાનક કઈ ગડબડી થઈ હોવી જોઈએ. હવે AAIBને ફ્લાઈટ ડેટાની તપાસ થશે ત્યારે ખબર પડશે કે સ્ટિક શેકર (સ્ટોલ વોર્નિંગ) વાગી હતી કે નહીં. 

થિયરી 3- પાયલટે ખોટું જજમેન્ટ લીધુ કે પછી એન્જિનમાં સમસ્યા?
કેટલાક મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં પાયલટના ખોટા જજમેન્ટની પણ વાત થઈ રહી છે. પ્લેન ફક્ત 35 મિનિટ ઉડ્યું હતું પરંતુ લેન્ડિંગમાં ગડબડી થઈ. પાયલટ સુમિત કપૂર ખુબ અનુભવી હતા જ્યારે કો પાયલટ શંભવી પાઠક હોશિયાર હતી  પરંતુ યુવા હતી અને શું થાક કે ઓછો અનુભવ કે પછી પ્રેશરની અસર પડી. એક એવી પણ વાત થઈ રહી છે કે જો એક એન્જિન બંધ થઈ ગયું હોય તો અસિમેટ્રિક થ્રસ્ટ (એક બાજુ વધુ તાકાત)થી પ્લેન ખેંચાઈ શકતું હતું. પરંતુ કોઈ મેડે કોલ આવ્યો નહીં, પ્રાથમિક ત પાસમાં પણ હજુ સુધી કોઈ ટેક્નિકલ ખામી સામે આવી નથી. આ ત્રણ થિયરી પર ચર્ચા થઈ રહી છે પરંતુ હજુ કોઈ સત્તાવાર માહિતી નથી. 

હજુ તો બધી વાતો જ છે પરંતુ જ્યારે ફ્લાઈટ ડેટાનની તપાસ હાથ ધરાશે, બ્લેક બોક્સ ખુલશે ત્યારે રહસ્યો બહાર આવશે કે આખરે અંતિમ પળોમાં શું થઈ રહ્યું હતું? યુનિયન મિનિસ્ટર રામ મોહન નાયડુએ કહ્યું કે, તપાસ ટાઈમ બાઉન્ડ હ શે, ઝીરો ટોલરેન્સ ફોર સેફ્ટી ઈશ્યુઝ, આ થિયરીઓ હજુ શરૂઆતી છે પરંતુ બ્લેક બોક્સથી સ્થિતિ સ્પષ્ટ થશે. 

 

