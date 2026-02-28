અજિત પવારના પ્લેન ક્રેશ પર રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો, પહેલા ઝાડ સાથે અથડાયું, પછી...
Baramati Plane Crash: મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ અજિત પવારનું પ્લેન બારામતીમાં સવાર સવારમાં ક્રેશ થયું હતું. જેમાં અજિત પવાર સહિત 5 લોકોના મોત થયા હતા. AAIBએ કહ્યું કે બારામતી પ્લેન ક્રેશના તમામ પહેલુઓની તપાસ કરવામાં આવશે જેથી કરીને તથ્યો, મૂળ કારણો અને સંબધિત કારણો વિશે જાણી શકાય.
જાન્યુઆરી 2026માં મહારાષ્ટ્રના બારામતીમાં ડેપ્યુટી સીએમ અજિત પવારનું પ્લેન ક્રેશમાં નિધન થયું હતું. તેમના મોત વિશે અનેક સવાલ પણ ઉઠી રહ્યા છે. હવે એક મહિના બાદ એરક્રાફ્ટ એક્સીડેન્ટ ઈન્વેસ્ટિગેશન બ્યૂરો (AAIB)એ આ અંગે પોતાનો શરૂઆતી તપાસ રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો છે. રિપોર્ટમાં લો વિઝિબિલિટી અને બારામતી એરસ્ટ્રીપ પર સુરક્ષા સંબંધિત ખામીઓને મુખ્ય કારણો તરીકે રજૂ કરાયા છે.
શું છે રિપોર્ટમાં
AAIBના રિપોર્ટ મુજબ ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ દરમિયાન આ દુર્ઘટના ઘટી. અક્સ્માતમાં ડેપ્યુટી સીએમ અજિત પવાર અને તેમની સથે તેમના સુરક્ષા ગાર્ડ, વિમાનના બંને પાયલોટ, ફ્લાઈટ એટેન્ડેન્ટના પણ મોત થયા હતા. ચાર્ટર્ડ પ્લેન જ્યારે બારામતી એરપોર્ટ પર બીજીવાર ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવાની કોશિશ કરતું હતું તે દરમિયાન આ દુર્ઘટના ઘટી. તપાસ રિપોર્ટમાં જણાવ્યું છે કે દુર્ઘટના સમયે હવાની સ્થિતિ સામાન્ય હતી અને વિઝિબિલિટી 3 કિમી હતી.
પાયલોટના એ શબ્દો..
દુર્ઘટનાની બરાબર પહેલા કોકપિટ વોઈસ રેકોર્ડર (CVR)માં ઓહ શિટ...ઓહ શિટ...એવા પાયલોટના શબ્દો સંભળાય છે જો કે આ બોક્સ આગમાં બળી જવાના કારણે ડેમેજ થયું છે અને તેનો ડેટા કાઢવા માટે મેન્યુફેક્ચરર હનીવેલથી ટેક્નિકલ મદદ લેવામાં આવી રહી છે. તપાસમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ પણ લેવાઈ રહ્યો છે.
ક્યાં સુધી પહોંચી તપાસ
ફ્લાઈટ ડેટા રેકોર્ડર (FDR)માંથી ડેટાનું એનાલિસિસ કરી લેવાયું છે અને તેનું વિશ્લેષણ ચાલુ છે. કોકપિટ વોઈસ રેકોર્ડર (CVR)નો ડેટા NTSBની મદદથી ડાઉનલોડ કરાશે. આ પ્રક્રિયા ઈન્ટરનેશનલ સિવિલ એવિએશન ઓર્ગેનાઈઝેશન (ICAO) Annex‑13ના નિયમો મુજબ હશે. વિમાન ઓપરેટરના કર્મચારીઓ અને અન્ય સંબંધિત વ્યક્તિઓના નિવેદનો નોંધાયા છે. આ નિવેદનોને અન્ય પુરાવા સાથે મેળવીને ક્રોસ વેરિફિકેશન કરવામાં આવી રહ્યું છે. હવે ભેગા કરાયેલા પુરાવાને આગામી કાર્યવાહી માટે વિશ્લેષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
અજિત પવારના ક્રેશ થયેલા વિમાનનો કાટમાળ સુરક્ષિત જગ્યાએ ટ્રાન્સફર કરાયો છે. જેથી કરીને વિસ્તૃત તપાસ થઈ શકે. દુર્ઘટના સ્થળે કાટમાળની ફોરેન્સિક/ટેક્નિકલ તપાસ કરાઈ અને તેના તારણો લેવાયા. જેને આગળ ઉપયોગમાં લેવાશે. વિમાન સંલગ્ન એરવર્થીનેસ, ઓપરેશન્સ, ફ્લાઈટ સેફ્ટી સહિત તમામ પ્રાસંગિક દસ્તાવેજો જપ્ત કરાયા છે. જેની સ્ક્રૂટની થઈ રહી છે.
રિપોર્ટની મહત્વની વાતો...
દુર્ઘટના સમયે વિઝિબિલિટી 3 કિમી આંકવામાં આવી હતી જે VFR (Visual Flight Rules) સંચાલન માટે ન્યૂનતમ 5કિમીની જરૂરિયાતથી ઓછી હતી. બારામતી એક અનકંટ્રોલ્ડ એરફીલ્ડ છે જ્યાં સંચાલન ફક્ત CFR હેઠળ થાય છે. રનવે માર્કિંગ્સ ફીકું હતું., યોગ્ય લેન્ડિંગ એડ્સ ઉપલબ્ધ નહતા અને અધિકૃત MEF સુવિધા નહતી. વિઝિબિલિટીનું આકલન ટ્રેનિંગ એેકેડેમીના કર્મીઓએ વિઝિબિલિટી નિરીક્ષણથી કર્યું. સેટેલાઈટ ઈમેજરીમાં બારામતીની આસપાસ શેલો ફોગ પેચ દેખાવાના સંકેત છે. પુણે METARએ તે સમયગાળામાં વિઝિબિલિટી 2 કિમી નોંધી હતી.
- - અનકંટ્રોલ્ડ એરફિલ્ડ, VFR ઓન્લી સંચાલન
- - કોઈ નેવિગેશનલ એડ નહીં. (ફક્ત windsocks)
- - windsocks ફક્ત RWY 29 સાઈડ પર
- - Runway markings faded, loose gravel
- - ઈન હાઉસ ફાયર ફાઈટિંગ યુનિટ નથી.
- - બાઉન્ડ્રી વોલ નથી.
- - ટેબલ ટોપ રનવે
ક્રેશ સમયે શું થયું
ક્રેશ સમયે વિમાનની પહેલા ઝાડ સાથે અથડાયું ત્યારબાદ છેલ્લી ટક્કર RWY‑11 થી 50 મીટર ડાબી બાજુ થઈ. ત્યારબાદ એરક્રાફ્ટમાં આગ લાગી. વિમાનના કોકપિટ અને કેબિન નષ્ટ થઈ ગયા.
