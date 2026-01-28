Prev
"વેખરાયેલો કાટમાળ, દૂર-દૂર સુધી માત્ર ધુમાડો...જ્યાં વિમાન ક્રેશ થયું, ત્યાંનો સામે આવ્યો VIDEO

Ajit Pawar Plane Crash Video:  બારામતીમાં અજિત પવારનું વિમાન ક્રેશ થયું હતું. વિમાન સંપૂર્ણપણે બળીને ખાખ થઈ ગયું હતું, અને તેનો કાટમાળ લેન્ડિંગ સ્ટ્રીપથી થોડી દૂર મળી આવ્યો હતો. આ સૂચવે છે કે વિમાન લેન્ડિંગ દરમિયાન ક્રેશ થયું હતું. આ દુર્ઘટનામાં 5 લોકોના મોત થયા હતા. દુર્ઘટના સ્થળનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે, જેમાં નજર પડે ત્યાં સુધી ધુમાડો જ ધુમાડો દેખાય છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 28, 2026, 11:02 AM IST

Ajit Pawar Plane Crash Video: મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારનું વિમાન ક્રેશ થવાની ઘટના સામે આવી છે. આ અકસ્માત મહારાષ્ટ્રના બારામતીમાં થયો હતો. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે વિમાન લેન્ડિંગનો પ્રયાસ કરતી વખતે ક્રેશ થયું હતું. તેઓ એક કાર્યક્રમ માટે ત્યાં પહોંચી રહ્યા હતા. હજુ સુધી સ્પષ્ટ નથી કે વિમાન ક્રેશ-લેન્ડિંગ થયું હતું કે ટેકનિકલ ખામીને કારણે... આ અકસ્માતમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર અને અન્ય પાંચ લોકોના મોત થયા છે.

ક્રેશ સાઇટનો પહેલો VIDEO
ક્રેશ સાઇટનો પહેલો વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં વિખેરાયેલા કાટમાળ અને દૂરથી ધુમાડો નીકળતો દેખાય છે. આખું વિમાન રાખમાં ફેરવાઈ ગયું છે, અને દૂરથી જમીન દેખાઈ રહી છે. અજિત પવાર સાથે વિમાનમાં અન્ય ત્રણ લોકો પણ હતા. સુપ્રિયા સુલે બારામતી જવા રવાના થઈ ગયા છે.

ઘટનાસ્થળે એકઠી થઈ ગઈ ભીડ
વિમાન ક્રેશનો અવાજ સાંભળીને નજીકના ગામોના લોકો ઘટનાસ્થળે ભેગા થઈ ગયા. લેન્ડિંગ સ્ટ્રીપ નજીકમાં હોવાથી, આ અકસ્માત લેન્ડિંગ દરમિયાન થયો હતો. એવું બહાર આવ્યું છે કે વિમાનમાં અજિત પવાર અને બે પાઇલટ સહિત ત્રણ લોકો સવાર હતા. તેઓ મુંબઈથી બારામતી જઈ રહ્યા હતા. તે એક ખાનગી કંપનીનું વિમાન હતું. 

બારામતી એરપોર્ટ પર ઉતરતી વખતે ચાર્ટર્ડ વિમાન ક્રેશ થયું. 5 ફેબ્રુઆરીએ પુણેમાં જિલ્લા પરિષદની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે, અને અજિત પવારે આ ચૂંટણીઓના સંદર્ભમાં બારામતીમાં બેઠકોનું આયોજન કર્યું હતું. આ બેઠકો પહેલા આ અકસ્માત થયો હતો.
 

