શરદ પવારના શિષ્યથી લઈને મહારાષ્ટ્રના ‘પોલિટિકલ સ્ટાર’ સુધી... અજિત પવારની કેવી રહી રાજકીય સફર
Ajit Pawar Political Journey : અજિત પવારે તેમના કાકા શરદ પવાર પાસેથી રાજકારણના પાઠ શીખ્યા, પરંતુ સમય જતાં તેઓ મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં સૌથી પ્રભાવશાળી નેતાઓમાંના એક તરીકે ઉભરી આવ્યા. NCPમાં વિભાજન પછી મોટાભાગના ધારાસભ્યો તેમની સાથે જોડાયા અને તેમણે ચૂંટણીમાં શરદ પવારને પાછળ છોડીને પોતાનું રાજકીય કદ સાબિત કર્યું.
Ajit Pawar Political Journey : મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં જો કોઈ નેતાએ સંઘર્ષ, પરિસ્થિતિઓ અને સત્તાની જટિલતાઓ વચ્ચે પોતાની ઓળખ બનાવી હોય, તો તે અજિત પવાર હતા, જેઓ આજે રાજ્યના રાજકારણમાં 'દાદા' તરીકે ઓળખાય છે. કમનસીબે, આજે સવારે બારામતીમાં વિમાન ક્રેશમાં 67 વર્ષની વયે તેમનું નિધન થયું. ત્યારે આ લેખમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારની રાજકીય કારકિર્દી વિશે જાણીશું.
અજિત અનંતરાવ પવારનો જન્મ 22 જુલાઈ, 1959ના રોજ મહારાષ્ટ્રના અહમદનગર જિલ્લામાં થયો હતો. તેઓ એનસીપીના વડા શરદ પવારના મોટા ભાઈ અનંતરાવ પવારના પુત્ર છે. તેમના પિતા વી. શાંતારામના રાજકમલ સ્ટુડિયોમાં કામ કરતા હતા. અજિત પવાર તેમના કાકા શરદ પવારના પગલે ચાલીને રાજકારણમાં પ્રવેશ્યા હતા. તેમણે પ્રાથમિક શિક્ષણ દેવલી પ્રવરમાંથી અને માધ્યમિક શિક્ષણ મહારાષ્ટ્ર શિક્ષણ બોર્ડમાંથી મેળવ્યું.
કાકા પાસેથી શીખ્યા રાજકારણના પાઠ
મહારાષ્ટ્રના રાજકારણના દિગ્ગજ નેતા અજિત પવાર છેલ્લા 13 વર્ષમાં પાંચ વખત નાયબ મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા. પરંતુ આ પદ સુધી પહોંચવું તેમના માટે સરળ નહોતું. આ એક એવા નેતાની કહાની છે, જેમણે પોતાના રાજકીય માર્ગદર્શક અને કાકા શરદ પવારના છાયામાં રહીને રાજકારણની દરેક કળા શીખી અને પછી એક દિવસ તે છાયામાંથી મુક્ત થઈને એક અલગ રસ્તો બનાવ્યો.
અજિત પવારને ઘરમાંથી જ રાજકારણ શીખવા મળ્યું, તેમણે શરદ પવાર પાસેથી બધું જ શીખ્યું. મહારાષ્ટ્રમાં રાજકીય રણનીતિ હોય કે પોતાનો ટેકો વધારવાની કળા, અજિત પોતાના કાકા સાથે રહેતા દરેક પાસાને નજીકથી સમજતા હતા. લાંબા સમય સુધી આ જોડીએ NCPનું નેતૃત્વ કર્યું. પક્ષના કાર્યકરોમાં એવી માન્યતા હતી કે જો શરદ પવાર પક્ષનો ચહેરો અને દિશા છે, તો અજિત પવાર તેની ઊર્જા અને કાર્યક્ષમતા હતા.
અજિત પવારની રાજકીય સફર
અજિત પવારે 1982માં તેમની રાજકીય કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી, ત્યારે તેઓ માત્ર 20 વર્ષના હતા. તેમણે પહેલીવાર સુગર સહકારી સંસ્થા માટે ચૂંટણી લડી હતી.
1991 : પુણે જિલ્લા સહકારી બેંકના પ્રમુખ બન્યા, આ પદ તેમણે 16 વર્ષ સુધી સંભાળ્યું
1991 : બારામતીથી લોકસભામાં ચૂંટાયા, પરંતુ તેમના કાકા શરદ પવાર માટે બેઠક ખાલી કરી
તે જ વર્ષે મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભામાં ચૂંટાયા
1992-93 : કૃષિ અને વીજળી રાજ્યમંત્રી બન્યા.
તેમણે 1995, 1999, 2004, 2009 અને 2014માં બારામતી મતવિસ્તારમાંથી સતત જીત મેળવી.
તેમણે કૃષિ, બાગાયત, વીજળી અને જળ સંસાધન મંત્રી જેવા મહત્વપૂર્ણ પદો સંભાળ્યા. જળ સંસાધન મંત્રી તરીકે તેઓ કૃષ્ણા ખીણ અને કોંકણ સિંચાઈ પ્રોજેક્ટ્સની જવાબદારી સભાળી હતી.
2010માં પહેલીવાર નાયબ મુખ્યમંત્રી બન્યા
અજિત પવારને મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં મહત્વાકાંક્ષી અને પ્રભાવશાળી નેતા માનવામાં આવે છે. 2009ની વિધાનસભા ચૂંટણી પછી તેમણે નાયબ મુખ્યમંત્રી બનવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી, પરંતુ આ પદ છગન ભુજબળને મળ્યું. જોકે, તેઓ ડિસેમ્બર 2010માં પહેલીવાર નાયબ મુખ્યમંત્રી બન્યા. 2013મા તેઓ સિંચાઈ કૌભાંડ સંબંધિત વિવાદમાં ફસાયા હતા અને તેમને રાજીનામું આપવાની ફરજ પડી હતી. બાદમાં તેમને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા અને પદ પર પાછા ફર્યા હતા.
અજિત પવારનો નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકેનો કાર્યકાળ
- 10 નવેમ્બર, 2010 - 25 સપ્ટેમ્બર, 2012 (મુખ્યમંત્રી: પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ)
- 25 ઓક્ટોબર, 2012 - 26 સપ્ટેમ્બર, 2014 (મુખ્યમંત્રી: પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ)
- 23 નવેમ્બર, 2019 - 26 નવેમ્બર, 2019 (મુખ્યમંત્રી: દેવેન્દ્ર ફડણવીસ)
- 30 ડિસેમ્બર, 2019 - 29 જૂન, 2022 (મુખ્યમંત્રી: એકનાથ શિંદે)
- 2 જુલાઈ, 2023 - હાલમાં (મુખ્યમંત્રી: દેવેન્દ્ર ફડણવીસ, ગઠબંધન સરકાર)
તેઓ ડિસેમ્બર 2024થી દેવેન્દ્ર ફડણવીસના નેતૃત્વ હેઠળ એકનાથ શિંદે સાથે મહારાષ્ટ્રના 8મા નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી રહ્યા હતા.
