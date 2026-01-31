સુનેત્રા પવાર બન્યા મહારાષ્ટ્રના પ્રથમ મહિલા નાયબ મુખ્યમંત્રી, રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે લેવડાવ્યા શપથ
NCPના ધારાસભ્ય પક્ષની બેઠકમાં સુનેત્રા પવારને સર્વાનુમતે નવા નેતા તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા. પક્ષના નેતા દિલીપ વાલ્સેએ તેમના નામનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો, જેને અન્ય પક્ષના નેતાઓએ ટેકો આપ્યો હતો. જે બાદ તેમણે મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા છે.
Trending Photos
મહારાષ્ટ્રના સ્વર્ગસ્થ નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના પત્ની સુનેત્રા પવારે શનિવારે મુંબઈના લોકભવન ખાતે રાજ્યના પ્રથમ મહિલા નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા. મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે તેમને પદ અને ગુપ્તતાના શપથ લેવડાવ્યા હતા. આ સમારોહમાં મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ, નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે અને NCP અને ભાજપના તમામ વરિષ્ઠ નેતાઓ અને મંત્રીઓ હાજર રહ્યા હતા.
સુનેત્રા પવાર બન્યા મહારાષ્ટ્રના પ્રથમ મહિલા ડેપ્યુટી CM
અજિત પવારનું 28 જાન્યુઆરીએ બારામતીમાં વિમાન દુર્ઘટનામાં અચાનક અવસાન થયું હતું. શપથ ગ્રહણ પહેલાં સુનેત્રા પવાર રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટીના ધારાસભ્ય દળના નેતા પણ ચૂંટાયા હતા. તેઓ હવે અજિત પવારના મૃત્યુથી ખાલી પડેલી બારામતી બેઠક માટે પેટાચૂંટણી લડશે. શપથ ગ્રહણ પહેલાં પવારે તેમની રાજ્યસભા બેઠક પરથી રાજીનામું આપ્યું હતું. આ સાથે સુનેત્રા પવાર મહારાષ્ટ્રના પ્રથમ મહિલા નાયબ મુખ્યમંત્રી બની ગયા છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, NCP તેમના મોટા પુત્ર પાર્થ પવારને તેમના સ્થાને રાજ્યસભામાં મોકલશે. રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટીના ધારાસભ્ય દળના નેતા તરીકે ચૂંટાયા બાદ સુનેત્રા પવારે તેમના સત્તાવાર નિવાસસ્થાન દેવગીરી બંગલામાં તેમના સ્વર્ગસ્થ પતિ અજિત પવારને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી.
રાજ્યસભા સાંસદ તરીકે સુનેત્રા પવાર વિધાનસભા ભવનમાં પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમને પાર્ટીના નેતા તરીકે નિયુક્ત કરવાનો સર્વાનુમતે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. પાર્ટીના નેતાઓના મતે, આ નિર્ણય સંગઠન અને રાજ્યના રાજકારણ માટે નિર્ણાયક માનવામાં આવે છે.
સુનેત્રા પવાર પર મોટી જવાબદારી
અગાઉ NCP નેતા અનિલ ભાઈદાસ પાટીલે જણાવ્યું હતું કે સુનેત્રા પવાર બારામતીમાં બધી ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ કર્યા પછી અહીં પહોંચ્યા હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે આ આઘાત એટલો ગંભીર હતો કે તેમના માટે સ્વસ્થ થવું લગભગ અશક્ય હશે. અમારું માનવું છે કે સુનેત્રા પવાર આ સમયે આ જવાબદારી સંભાળી શકે છે, કારણ કે સ્થાનિક સંસ્થાઓની ચૂંટણીઓ પણ ટૂંક સમયમાં આવી રહી છે. અજિત પવાર ચૂંટણીમાં તેમણે ઉભા રાખેલા તમામ ઉમેદવારોની જીત સુનિશ્ચિત કરવા માટે પ્રવાસ કરી રહ્યા હતા. અજિત પવારના અવસાન પછી ઉમેદવારોનું સંચાલન કરવાની જવાબદારી હવે સુનેત્રા પવાર પર આવશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે